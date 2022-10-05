МТС выпустит в продажу умную приставку KION Smart Box Premium

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о старте продаж флагманской smart-приставки KION Smart Box Premium в магазинах МТС. Новинка получила 4-ядерный процессор, поддержку видео 4K 60 fps, а также пульт со встроенным аккумулятором и подсветкой клавиш. Приобрести умный гаджет можно в четырех городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Об этом CNews сообщили представители МТС.

KION Smart Box Premium работает под управлением операционной системы Android TV 11, имеет четырехъядерный процессор Amlogic S905Y4, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ внутреннего хранилища. Приставка не только превращает обычный телевизор в Smart TV, но и позволяет расширить функционал старых умных телевизоров за счет процессора и доступа к тысячам приложений для Android.

Новинка оснащена HDMI 2.1 с поддержкой функции HDMI CEC, позволяющей управлять одним пультом сразу и приставкой, и телевизором. Устройство умеет воспроизводить фильмы в разрешении 4K 60 fps и поддерживает видео с расширенным динамическим диапазоном HDR 10, HDR 10+ и HLG. Кроме того, Smart-приставка имеет двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для соединения с беспроводными девайсами — наушниками, геймпадами, клавиатурами и другими устройствами.

Умная приставка весит всего 200 г и сравнима по габаритам с современными смартфонами — ее можно брать с собой в отпуск или командировку. В комплект входит универсальный Bluetooth-пульт, работающий от встроенного аккумулятора — его можно подзаряжать с помощью разъема USB-C. Пульт оснащен подсветкой, которая включается, если его взять в руки, что делает более удобным поиск кнопок в темноте. Также есть микрофон для голосового поиска на русском языке.

KION Smart Box Premium

KION Smart Box Premium поддерживает Chromecast. Эта технология позволяет передавать на телевизор фото и видео с Android-гаджетов. Встроенный «Google Ассистент», работающий на русском языке, способен выполнять целый ряд задач — от показа прогноза погоды и поиска маршрута до управления умным домом.

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При покупке устройства покупатели получат в подарок годовую подписку на онлайн-кинотеатр KION c бонусами МТС Premium. Просмотр контента огромного каталога KION, который включает в себя более 200 ТВ-каналов, оригинальные сериалы собственного производства KION, тысячи фильмов от мировых студий, мультфильмы и др. Удобные функции, такие как управление эфиром (пауза, перемотка, просмотр сначала), детский профиль и родительский контроль сделают просмотр максимально комфортным за счет удобных функций приставки по управлению эфиром.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.