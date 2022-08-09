Конкурент Xiaomi начал продавать в России первый в мире ТВ с уникальным экраном SLED. Цена. Видео

В России начались продажи телевизора Realme Smart TV SLED 4K – первого в мире смарт-ТВ с подсветкой нового стандарта SLED. Она позволяет улучшить цветовую гамму изображения с снизить нагрузку на глаза. Также Realme привезла в Россию еще два ТВ со стандартной подсветкой и смартфон 9 4G с большим аккумулятором.

SLED-телевизор добрался до России

Компания Realme сообщила CNews о расширении своего российского ассортимента товаров за счет трех новых смарт-ТВ. Флагманский 45-дюймовый телевизор получил технологию SLED, применяемую для обеспечения более широкой цветовой гаммы изображения. Realme – это основной конкурент Xiaomi на рынках смартфонов и смарт-ТВ. Они борются за покупателя, в том числе, и на российском рынке.

Технологию SLED можно считать эволюцией традиционной светодиодной подсветки экранов ТВ. Вместо синей подсветки здесь сразу используется трехцветная – красная, зеленая и синяя (RGB, red, green и blue).

За счет этого снижается вредное воздействие на зрительный аппарат при длительном просмотре телевизора. Также SLED позволяет отказаться от дополнительных слоев. В SLED-экранах охват цветового пространства NTSC составляет (по утверждению Realme) 108% против 70% у стандартных LED-телевизоров.

До России Realme Smart TV SLED 4K ехал почти два года

Новинка Realme – это действительно первый в мире телевизор с поддержкой SLED. В российской рознице он стоит 60 тыс. руб. Однако следует обратить внимание, что данный смарт-ТВ хоть и оригинальный, но уже не новый – как сообщал CNews, его премьера состоялась в Индии в октябре 2020 г., где на старте продаж стоил около 43 тыс. рупий или в пределах 32,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 августа 2022 г.

Для Realme это не первый случай завышения цен на свои товары для российского потребителя. В начале июня 2022 г. компания привезла в Россию смартфон 9i по в двое более высокой цене в сравнении с его стоимостью в Китае.

Возможности SLED-телевизора

Помимо экрана с разрешением 4К, у телевизора Realme Smart TV SLED 4K есть 24-ваттная акустика на базе четырех динамиков с поддержкой улучшения звука Dolby Audio. Основу смарт-ТВ составляет процессор компании MediaTek с четырьмя ядрами Cortex A55 на частоте 1,2 ГГц и встроенной видеокартой Mali-470 MP3 на трех ядрах. Объем оперативной и встроенной памяти производитель не уточняет.

В телевизоре реализовано несколько технологий улучшения изображения. В дополнение к SLED в нем имеются HLG и HDR10.

Realme удалось до минимума снизить толщину рамки вокруг экрана своей новинки. С учетом 55-дюймовой диагонали она составляет 9,5 мм, и в итоге сам дисплей занимает почти 95% площади лицевой панели.

Программная составляющая смарт-ТВ – это прошивка Android TV с поддержкой голосового помощника. У телевизора есть доступ к каталогу приложений Google Play.

Обзор SLED-ТВ Realme образца 2020 года

Версия телевизора двухлетней давности, ориентированная на рынок Индии, несет в себе 16 ГБ встроенной памяти, модули Wi-Fi 5 (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. В список проводных интерфейсов входят Ethernet, антенный вход, три HDMI, один AV и два USB-порта для внешних накопителей.

Два других телевизора

Одновременно с Smart TV SLED 4K компания Realme привезла в Россию два 4К-телевизора с классической подсветкой и диагональю 43 и 55 дюйма. Их цена составляет 40 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно.

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Новинки поддерживают технологии улучшения изображения Dolby Vision и HDR, имеют 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3, и «улучшайзер» звука Dolby Atmos.

Младшие новинки Realme технологии SLED лишены

Рамка экрана у младшей модели еще тоньше, чем у старшей – 2,2 миллиметра, так что он занимает 97,2% лицевой панели. У всех трех ТВ, включая модель с SLED, углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов.

Оба телевизора Realme получили CPU MediaTek (четыре ядра, Cortex A53, 1,5 ГГц, видео Mali G52) и 16 ГБ встроенной памяти. Оперативной памяти в них по 2 ГБ, и это DDR3. телевизоры укомплектованы ОС Android TV.

Недорогой смартфон с большим аккумулятором

Еще одной новинкой Realme для российского рынка стал смартфон 9ш 4G с камерой на 108 МП. Он стоит 26 тыс. руб. и продается в золотистом, белом и черном цветах корпуса. Цена включает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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Realme 9 4G оснащен 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 90Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Он построен на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 680 и работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Dart Charge на 33 Вт (входит в комплект поставки). Смартфон заряжается от 0 до 100% за 75 минут.

Realme 9 4G

Набор фотокамер включает фронтальный сенсор на 16 МП и три датчика сзади – 108 МП ISOSELL HM6, а также макролинза с фокусным расстоянием 40 мм и сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов.

Realme 9 4G поставляется с ОС Android, поверх которой установлена оболочка Realme UI 3.0.