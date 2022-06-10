Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео

В России вышел смартфон Realme 9i с 4 ГБ оперативной памяти, объем которой можно программно увеличить почти в два раза – до 7 ГБ. Моноблок укомплектован большой батареей 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В российской рознице 9i стоит 22 тыс. руб., тогда как в Китае его можно купить вдвое дешевле. Колоссальную разницу в цене в компании комментировать отказались.

Оперативной памяти много не бывает

Компания Realme привезла в Россию смартфон 9i из среднего ценового сегмента. В российской рознице аппарат доступен в единственной комплектации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В то же время цветов на выбор предложено два – светло-синий и черный.

Realme – это китайский бренд мобильной электроники, основанный в 2018 г. и являющийся частью холдинга ВВК наряду с OnePlus, Oppo и Vivo. Основной конкурент Realme на российском и мировом рынках – компания Redmi, «дочка» всемирно известной компании Xiaomi.

Премьера Realme 9i в Китае состоялась еще в первой половине января 2022 г. На вопрос CNews, почему до России смартфон ехал ровно пять месяцев, представители Realme на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не сообщили, появятся ли в российской рознице оставшиеся две версии смартфона – 4/64 ГБ и 6/128 ГБ, заявленные во время январского анонса.

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При этом даже в версии с 4 ГБ ОЗУ можно нарастить объем оперативной памяти до 7 ГБ. Это одна из особенностей смартфона – дополнительные 3 ГБ при можно «отщипнуть» у встроенной памяти, выбрав нужную опцию в настройках.

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Рекомендуемую цену смартфона 9i для российского потребителя Realme на 10 июня 2022 г. не раскрывала. Тем не менее, на ее сайте в разделе, посвященном этому моноблоку, есть кнопка «купить», ведущая на сайт «Мегафона». Там смартфон оценен в 22 тыс. руб. вне зависимости от цвета корпуса.

На официальном сайте Realme цены 9i нет

Что немаловажно, россиянам, желающим купить Realme 9i именно на территории России, придется заплатить за смартфон почти две цены. Редакция CNews выяснила, что при заказе из Китая через AliExpress на официальной площадке Realme этот мобильник в такой же комплектации обойдется приблизительно в $193. По курсу ЦБ на 10 июня 2022 г. это около 11,3 тыс. руб.

Сайт «Мегафона» оказался более информативным

По данным AliExpress, время ожидания посылки со смартфоном составит в пределах трех недель. На вопрос редакции CNews о столь внушительной разнице в стоимости смартфона 9i в Китае и в России представители Realme не ответили.

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В данном случае Realme, вероятно, могла взять пример с Xiaomi. В октябре 2021 г. она анонсировала в России свой смартфон Redmi 10, который тоже подорожал при пересечении границы без видимых на то причин. Но в его случае разница между российской и китайской ценой составляла 5000 руб.

Экран и фотокамеры

Realme 9i укомплектован IPS-экраном с отверстием в левом верхнем углу под фронтальную камеру. В нем размещен модуль на 16 МП с диафрагмой f/2.1, пятью линзами в объективе и функцией записи роликов в Full HD на 30 кадрах в секунду.

Сам экран имеет разрешение Full HD+ или 2412х1080 точек при диагонали 6,6 дюйма и соотношении сторон 20:9. Пиковая яркость подсветки – 480 нит, плотность экрана – 401 ppi, а частота его обновления – 90 Гц.

На камерах Realme экономить не стала

Тыльный модуль камеры собран из трех сенсоров. Базовый имеет разрешение 50 МП, диафрагму f/1.8, и пять линз в оптике. Рядом с ним находится макро-модуль на 2 МП (f/2.4, фокусное расстояние 40 мм) и сенсор глубины (2 МП, f/2.4). Реализована поддержка HDR, ночного режима и записи видео в Full HD на 30 кадрах.

Память и процессор

Realme установила в 9i оперативную память LPDDR4X и штатный накопитель UFS 2.2. В качестве центрального процессора используется система на чипе Snapdragon 680. Это сравнительно новое решение компании Qualcomm, премьера которого состоялась в конце октября 2021 г.

На что способен Realme 9i

CPU производится на Тайване на фабрике TSMC по техпроцессу 6 нм. Это почти самые современные нормы – в конце 2021 г. TSMC перешла на 4 нм.

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В процессоре есть видеоподсистема Adreno 610 и два кластера ядер по четыре в каждом. Первый содержит ядра Cortex-A73 на частоте до 2,4 ГГц, во втором находятся Cortex-A53 (до 1,8 ГГц). Результат Snapdragon 680 в AnTuTu 9 – около 266 тыс. баллов, в GeekBench – 370/1550 баллов в одноядерном/многоядерном режиме.

Чем еще богат смартфон

Realme 9i поставляется с прошивкой Realme UI 2.0 на базе Android 11 и батареей емкостью 5000 мАч. Она заряжается по USB-C и поддерживает 33-ваттную зарядку.

Набор модулей беспроводной связи в смартфоне почти полный – есть 4G, ГЛОНАСС, GPS, NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5, 2,4 и 5 ГГц), но нет поддержки сетей пятого поколения (5G). Зато в наличии сканер отпечатков пальцев в кнопке включения и отдельный вход под проводные наушники. Также имеются два слота под SIM-карты и отдельный лоток под накопители microSD до 1 ТБ.

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Realme 9i весит 190 граммов. Толщина его корпуса – 8,4 мм. В комплект поставки входят защитная пленка, чехол, кабель USB-C и 33-ваттный блок питания.