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Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке

Компания Hisense, производитель электроники и бытовой техники, предложила российским потребителям новые модели телевизоров Mini-LED.

Hisense UXKQ представлена в двух диагоналях: 65 и 85 дюймов. Изображение на этом телевизоре всегда высокого качества независимо от контента и внешнего освещения. Такая картинка рождается благодаря нескольким технологиям. Одна из них – подсветка Mini-LED X, у которой светодиоды еще меньше, а значит, их количество и плотность размещения выше. За счет этого увеличивается число зон локального затемнения (1456 – в моделях 65”, 5184 – в моделях 85”) для максимально точного управления подсветкой. В результате черный цвет становится более глубоким при высоком уровне общей яркости, а изображение получается четким и контрастным. До 20 тыс. светодиодов, пиковая яркость до 2,5 тыс. нит и насыщенный черный цвет позволяют разглядеть даже снежинку на одежде героя в кадре.

Функция оптимизации изображения Dynamic X-Display устраняет засветку и блики, оставляя изображение контрастным и ярким, несмотря на угол просмотра и время суток.

Процессор, работающий на основе запатентованной технологии Hisense Hi-View Engine X, не просто берет на себя управление телевизором, но и оптимизирует и улучшает качество картинки в зависимости от освещения, а 16-битный алгоритм обеспечивает до 65536 уровней яркости для захватывающего дух изображения и поистине незабываемых впечатлений от просмотра.

Система 4.1.2, специально разработанные боковые динамики и встроенный сабвуфер создают объемный мощный звук, заполняющий все пространство. Сертификация WiSA Ready телевизоров UX подтверждает, что вы получите максимум ощущений от аудиовизуального контента.

Модель Hisense UXKQ имеет универсальную подставку с 2 возможными вариантами положения ножек: широко или близко друг к другу, в зависимости от размера поверхности для установки ТВ.

В обновленный ряд вошли и модели U6KQ, U7KQ и U8KQ. Технология Mini-LED PRO в телевизорах U7KQ и U8KQ имеет в 10 раз больше зон затемнения по сравнению с моделями предыдущего поколения. Плотное группирование светодиодов повышает точность работы задней подсветки и улучшает управление контрастом. Пиковая яркость у U8KQ – до 1500 нит, у U7K – до 1000 нит, а у U6KQ – до 600 нит. Все модели оснащены технологией Quantum Dot (квантовые точки), в результате чего перед зрителем предстают подлинные оттенки и яркие цвета.

Поддержка Dolby Vision Atmos, фирменное качество изображения IMAX и звук с эффектом погружения не оставят равнодушными фанатов кино. Технология Dolby Vision IQ благодаря сложным алгоритмам адаптирует яркость и цветовую температуру под внешнее освещение. С поддержкой всех основных форматов HDR-видео, включая Dolby Vision HDR10, HDR 10+ и HLG, больше не придется беспокоиться о проблемах с совместимостью. Выбирайте и воспроизводите тот контент, который вам нравится, получая удовольствие от совершенных деталей, улучшенных цветов и глубоких темных оттенков.

Новые телевизоры Hisense Mini-LED также подходят для гейминга. Профессиональный игровой режим Game Mode Pro с низкой задержкой в сочетании с частотой обновления 144 Гц обеспечивают плавный игровой процесс для ваших побед. Более того, модели Hisense U7KQ и U8KQ поддерживают режим HSR, разгоняющий частоту обновления до 240 Гц. А технология Dolby Vision делает изображение в играх более четким, не позволяя упустить ни одну деталь игры. Модели U6KQ и U7KQ поддерживают панель Game bar, которая показывает отчеты о частоте обновления и входной задержке в режиме реального времени. А также, не отрываясь от игры, можно легко изменить размер и положение изображения.

Операционная система моделей UXKQ, U6KQ, U7KQ и U8KQ – обновленная VIDAA U7. Она интуитивно понятная в использовании и предоставляет зрителям популярные на российском рынке приложения и контент на разный вкус.

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