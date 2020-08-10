В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео

В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео7484
В России начались продажи топовых смарт-ТВ Sony A8 с 4К-разрешением и OLED-матрицей. Все модели характеризуются широким списком технологий улучшения качества звука и изображения, тонкими рамками экрана и ОС Android с доступом к магазину приложений Google Play.
Премиальные ТВ Sony
Компания Sony начала российские продажи новых телевизоров Bravia линейки А8. Серия включает две модели, 55-дюймовую KD-55A8 и 65-дюймовую KD-65A8, обе с поддержкой ряда смарт-функций, включая установку приложений и голосовое управление. Телевизоры поставляются с OLED-экраном, обеспечивающим более насыщенное изображение в сравнении с обычными IPS-телевизорами со светодиодной подсветкой.
Между собой телевизоры отличаются в первую очередь массово-габаритными характеристиками за счет различной диагонали экрана, а также количеством потребляемой энергии. Все основные спецификации, вплоть до конфигурации блока интерфейсов, у них идентичные.
Младшая модель в серии, KD-55A8, в российской рознице стоит 200 тыс. руб., а старшая – 300 тыс. руб.
Для сравнения, 65-дюймовый смарт-ТВ Samsung Q90R 4K Smart QLED TV 2019 с модельным номером модельный номер QE65Q90RAUXRU и на квантовых точках (QLED, фирменная технология Samsung, аналог OLED) оценен в России в 279 тыс. руб. при очень схожих возможностях. 55-дюймовая версия этого телевизора (QE55Q90RAUXRU) стоит 200 тыс. руб.
Возможности экрана и звука
По заявлению производителя, оба смарт-ТВ линейки А8 поддерживают разрешение 4К или Ultra HD или 3840х2160 пикселей. Их экраны базируются на органических светодиодах (OLED), поддерживают технологии расширенного динамического диапазона HDR10, HLG, и Dolby Vision, а также алгоритмы улучшения четкости картинки (Dual database processing, 4K X-Reality PRO и Object-based Super Resolution), ее цвета (Super Bit Mapping HDR, Triluminos Display и Live Colour) и контрастности (Object-based HDR remaster, Pixel Contrast Booster). За улучшение отображения динамических объектов отвечает технология X-Motion Clarity, плюс есть отдельный процессор обработки изображений X1 Ultimate.
Отдельно стоит отметить поддержку частоты обновления 120 Гц. Однако такой режим активируется только при выводе контента в разрешении Full HD – при переключении в 4К частота обновления снижается до стандартных 60 Гц. Производитель также делает акцент на очень тонкие рамки экрана по всему его периметру.
Звук в телевизорах генерирует система их четырех динамиков – двух 10- и двух 5-ваттных, два из которых – сабвуферы. В наличии поддержка технологий Dolby Audio, Dolby Atmos и DTS, к тому же есть технология виртуализации S-Force Front Surroud, необходимая для имитации разнонаправленного звука. Встроенного микрофона в телевизорах нет – его Sony интегрировала в комплектный пульт управления, и он требуется для голосового управления.
Интерфейсы и смарт-функции
Смарт-ТВ линейки А8 поставляются с 16 ГБ собственной памяти, но модель процессора и объем оперативной памяти Sony не раскрывает. Телевизоры работают на базе прошивки Google Android TV, у которой по умолчанию есть доступ к магазину Google Play – для подключения к нему от пользователя потребуются его Google-аккаунт и пароль от него. Есть поддержка YouTube, Netflix и других стриминговых сервисов.
Набор интерфейсов новинок Sony включает беспроводные Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 4.2 с профилями HOGP, HID, SPP, A2DP и AVRCP. В перечне проводных интерфейсов есть Ethernet, четыре HDMI, композитный видеовход, разъем под наушники, цифровой аудиовыход и три USB-порта. Телевизоры могут работать с внешними накопителями с файловой системой FAT16, FAT32, exFAT или NTFS. Цифровых тюнеров у Sony A8 три – два цифровых и один аналоговый.
Дополнительные спецификации
Оба телевизора Sony A8 допускают настольный монтаж при помощи комплектных съемных ножек. Для размещения на стене потребуется кронштейн VESA 300x300.
Габариты младшей модели с учетом подставки составляют 1227x712x326 мм при весе 18,6 кг, а старшая весит 23,6 кг при размерах 1448x857x326 мм. В комплект поставки входят пульт управления, батарейки к нему подставка и кабель питания.
В режиме ожидания телевизоры потребляют по 0,5 Вт энергии, а в рабочем режиме старший KD-65A8 расходует 161 Вт (класс энергопотребления – «А») против 131 Вт у младшего KD-55A8 (класс энергопотребления – «В»).