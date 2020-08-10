В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео

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В России начались продажи топовых смарт-ТВ Sony A8 с 4К-разрешением и OLED-матрицей. Все модели характеризуются широким списком технологий улучшения качества звука и изображения, тонкими рамками экрана и ОС Android с доступом к магазину приложений Google Play.

Премиальные ТВ Sony

Компания Sony начала российские продажи новых телевизоров Bravia линейки А8. Серия включает две модели, 55-дюймовую KD-55A8 и 65-дюймовую KD-65A8, обе с поддержкой ряда смарт-функций, включая установку приложений и голосовое управление. Телевизоры поставляются с OLED-экраном, обеспечивающим более насыщенное изображение в сравнении с обычными IPS-телевизорами со светодиодной подсветкой.

Между собой телевизоры отличаются в первую очередь массово-габаритными характеристиками за счет различной диагонали экрана, а также количеством потребляемой энергии. Все основные спецификации, вплоть до конфигурации блока интерфейсов, у них идентичные.

Младшая модель в серии, KD-55A8, в российской рознице стоит 200 тыс. руб., а старшая – 300 тыс. руб.

Sony A8

Для сравнения, 65-дюймовый смарт-ТВ Samsung Q90R 4K Smart QLED TV 2019 с модельным номером модельный номер QE65Q90RAUXRU и на квантовых точках (QLED, фирменная технология Samsung, аналог OLED) оценен в России в 279 тыс. руб. при очень схожих возможностях. 55-дюймовая версия этого телевизора (QE55Q90RAUXRU) стоит 200 тыс. руб.

Возможности экрана и звука

По заявлению производителя, оба смарт-ТВ линейки А8 поддерживают разрешение 4К или Ultra HD или 3840х2160 пикселей. Их экраны базируются на органических светодиодах (OLED), поддерживают технологии расширенного динамического диапазона HDR10, HLG, и Dolby Vision, а также алгоритмы улучшения четкости картинки (Dual database processing, 4K X-Reality PRO и Object-based Super Resolution), ее цвета (Super Bit Mapping HDR, Triluminos Display и Live Colour) и контрастности (Object-based HDR remaster, Pixel Contrast Booster). За улучшение отображения динамических объектов отвечает технология X-Motion Clarity, плюс есть отдельный процессор обработки изображений X1 Ultimate.

Новый смарт-ТВ Sony в интерьере

Отдельно стоит отметить поддержку частоты обновления 120 Гц. Однако такой режим активируется только при выводе контента в разрешении Full HD – при переключении в 4К частота обновления снижается до стандартных 60 Гц. Производитель также делает акцент на очень тонкие рамки экрана по всему его периметру.

Аппаратные возможности Sony A8

Звук в телевизорах генерирует система их четырех динамиков – двух 10- и двух 5-ваттных, два из которых – сабвуферы. В наличии поддержка технологий Dolby Audio, Dolby Atmos и DTS, к тому же есть технология виртуализации S-Force Front Surroud, необходимая для имитации разнонаправленного звука. Встроенного микрофона в телевизорах нет – его Sony интегрировала в комплектный пульт управления, и он требуется для голосового управления.

Интерфейсы и смарт-функции

Смарт-ТВ линейки А8 поставляются с 16 ГБ собственной памяти, но модель процессора и объем оперативной памяти Sony не раскрывает. Телевизоры работают на базе прошивки Google Android TV, у которой по умолчанию есть доступ к магазину Google Play – для подключения к нему от пользователя потребуются его Google-аккаунт и пароль от него. Есть поддержка YouTube, Netflix и других стриминговых сервисов.

Настенное размещение Sony A8

Набор интерфейсов новинок Sony включает беспроводные Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) и Bluetooth 4.2 с профилями HOGP, HID, SPP, A2DP и AVRCP. В перечне проводных интерфейсов есть Ethernet, четыре HDMI, композитный видеовход, разъем под наушники, цифровой аудиовыход и три USB-порта. Телевизоры могут работать с внешними накопителями с файловой системой FAT16, FAT32, exFAT или NTFS. Цифровых тюнеров у Sony A8 три – два цифровых и один аналоговый.

Дополнительные спецификации

Оба телевизора Sony A8 допускают настольный монтаж при помощи комплектных съемных ножек. Для размещения на стене потребуется кронштейн VESA 300x300.

Лаконичный дизайн тыльной панели корпуса

Габариты младшей модели с учетом подставки составляют 1227x712x326 мм при весе 18,6 кг, а старшая весит 23,6 кг при размерах 1448x857x326 мм. В комплект поставки входят пульт управления, батарейки к нему подставка и кабель питания.

В режиме ожидания телевизоры потребляют по 0,5 Вт энергии, а в рабочем режиме старший KD-65A8 расходует 161 Вт (класс энергопотребления – «А») против 131 Вт у младшего KD-55A8 (класс энергопотребления – «В»).