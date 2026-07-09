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A2DP Advanced Audio Distribution Profile расширенный профиль передачи аудио

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


09.07.2026 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный 1
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный 1
10.06.2026 Обзор доступного смартфона HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки 1
17.04.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный 1
28.01.2026 Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман 1
21.01.2026 Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели 1
14.10.2025 Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения 1
01.08.2025 Обзор смартфона HUAWEI Pura 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью 1
24.06.2025 Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности 1
21.02.2025 Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали? 1
19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
23.12.2024 Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России 1
25.11.2024 Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный 1
26.08.2024 Xiaomi напряглась. Ее лютый конкурент выпускает супердешевый смартфон с емкой батареей, переизбытком памяти и экраном больше, чем у iPhone 15 Pro Max 1
19.08.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота 1
09.07.2024 Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024 1
17.05.2024 Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств 1
17.05.2024 Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента 1
15.04.2024 Обзор смартфона HUAWEI nova 12s: стильный и функциональный 1
19.01.2024 Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии 1
01.12.2023 Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
30.03.2022 Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
21.03.2021 Что такое стандарт A2DP Bluetooth в смартфонах и зачем он нужен? 2
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
17.06.2020 Huawei начинает продавать в России сверхдешевый планшет с большим аккумулятором. Видео 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
15.07.2019 Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую 1
20.05.2019 Обзор смартфона ZTE Blade V10: 32 Мп для крутых селфи 1
15.03.2019 Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции 1
06.02.2019 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
19.09.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9 1

Публикаций - 230, упоминаний - 242

A2DP и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 61
HTC Corporation 1512 38
Google LLC 12688 38
Sony 6739 27
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 27
Apple Inc 13154 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 24
Huawei 4676 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 18
Philips 2099 16
Lenovo Motorola 3566 16
X Corp - Twitter 2938 14
E-Ten Information Systems 119 13
Microsoft Corporation 25775 12
LG Electronics 3735 11
Meta Platforms - Facebook 4621 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
Motorola Inc 1156 8
Lenovo Group 2446 8
Qualcomm Technologies 1974 8
Intel Corporation 12811 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Yandex - Яндекс 9216 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Fly 214 7
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Fly - Explay - Эксплей 243 6
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 5
i-Mate 53 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
HP Inc. 5883 5
BBK OPPO Electronics 484 5
ZTE Corporation 800 5
Toshiba Corporation 2980 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 4
BBK Electronics Corp 332 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HID Global - HID Corporation 125 4
Россети Ленэнерго 1699 5
Белый Ветер 365 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Carl Zeiss AG 307 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Prada 58 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
UMA - United Music Agency 40 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
KGI Securities 50 1
Крокус Сити Молл 16 1
MediaPlus Group 2 1
TuneIn Radio 8 1
101Hotels.com 456 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
TÜV Rheinland Group 181 1
LEGO 260 1
Starbucks 91 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 72
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 199
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 143
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 131
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 131
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 126
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 119
Наушники - Headphones 4478 108
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 105
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 95
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 92
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 90
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 89
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 84
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 83
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 74
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 69
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 69
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 67
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 64
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 62
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 58
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 56
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 56
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 54
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 52
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 52
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 49
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 49
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 48
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 48
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 46
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 43
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 43
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 41
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 39
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 39
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 38
Микрофон - Microphone 2808 38
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 95
Google Android 15243 62
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 43
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 36
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 34
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 24
Microsoft Windows 16882 22
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 17
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 17
Microsoft Windows Mobile 5 193 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
Microsoft Windows Mobile 6 250 15
Nokia Nseries 538 15
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 15
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 14
Samsung Galaxy 1035 14
Nokia Symbian OS 1411 13
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 12
HTC P - серия коммуникаторов 44 12
E-Ten glofiish - джойстик 93 12
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 12
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 12
Huawei AppGallery 353 12
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 12
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 12
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications - Sangfei CEC Electronics - Philips Xenium - серия телефонов 85 11
Sony Walkman 285 11
Honor SuperCharge 193 11
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 10
Apple iPod 1553 10
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 9
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 9
Ксенин Алекс 311 15
Кожевников Алексей 66 7
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Беляев Дмитрий 32 2
Бойко Филипп 2 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Пароходова Анна 4 2
Blass Evan - Бласс Эван 36 2
Сорокин Андрей 23 2
Симонов Игорь 103 1
Фадеев Михаил 57 1
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Кондращев Сергей 2 1
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Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Schneider Mark - Шнайдер Марк 5 1
Miner Rich - Майнер Рич 3 1
Shiyou He - Шию Хэ 2 1
Лычавко Александр 1 1
Ehrnrooth Satu - Эрнрус Сату 2 1
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Путин Владимир 3454 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
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Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 30
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Европа 24964 19
Южная Корея - Республика 7052 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Япония 13807 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Китай - Тайвань 4245 6
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Германия - Федеративная Республика 13221 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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Индия - Bharat 5869 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Нидерланды 3746 3
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Канада 5081 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Гондурас - Республика 40 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Греция - Афины 124 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Ямайка 42 1
Франция - Бордо 29 1
Казахстан - Республика 6048 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 52
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 12
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Литий - Lithium - химический элемент 663 8
Видеокамера - Видеосъёмка 720 8
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Английский язык 7030 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 6
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Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 5
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 5
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Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 23
Wikipedia - Википедия 650 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
GizmoChina 171 1
MacWorld 134 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Unwired View 39 1
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