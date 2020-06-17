Huawei начинает продавать в России сверхдешевый планшет с большим аккумулятором. Видео

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Huawei выпустила на российском рынке планшет MatePad T8 стоимостью 10 тыс. руб. в максимальной комплектации У него есть LTE-модем (в одной из комплектаций), емкий аккумулятор и специальный детский режим с функциями родительского контроля, электронной книги и защиты зрения. В России планшет доступен в двух комплектациях, но у каждой из них нет сервисов Google – только собственная альтернатива Huawei под названием Media Services.

Недорогой планшет с LTE

Компания Huawei предложила россиянам один из своих новейших планшетных компьютеров MatePad T8. Модель, как сообщили CNews представители Huawei, относится к сверхнизкому ценовому сегменту, а ее мировая премьера состоялась в начале мая 2020 г.

В России и за рубежом компьютер продается исключительно в темно-синем цвете пластикового корпуса с металлической отделкой, но в двух комплектациях. Базовая версия включает 16 ГБ встроенной памяти вместе с модулем Wi-Fi и стоит на территории России ровно 8000 руб. Вторая комплектация дороже – 10 тыс. руб., и разница в цене обусловлена наличием у нее 32 ГБ внутренней памяти и LTE-модема в дополнение к Wi-Fi. Объем оперативной памяти от стоимости не зависит и составляет 2 ГБ. Начало продаж состоится 19 июня 2020 г.

Питание и дисплей

Невысокая стоимость нового Huawei MatePad T8 включает в себя несъемный аккумулятор емкостью 5100 мАч. По заверениям разработчиков, он выдерживает до 12 часов работы в режимах интернет серфинга и воспроизведения загруженного видео, а также его может хватить на 588 часов в режиме ожидания с выключенным дисплеем.

Классический Android-планшет от Huawei

Быструю зарядку компьютер не поддерживает. Вместо современного разъема USB-C в нем используется устаревший несимметричный microUSB 2.0.

Экран MatePad T8 получил классическое соотношение сторон 16:10, но при этом и относительно тонкие рамки (5 миллиметров), за счет которых он занимает 80% лицевой панели корпуса. В его основе лежит 8-дюймовая матрица IPS с разрешением 1280х800 точек (формат HD) и плотностью 189 пикселей на дюйм (ppi).

Прошивка и встроенный детский режим

Из коробки MatePad T8 поставляется со свежей прошивкой Android 10 (она вышла в августе 2019 г., но Android 11 Google пока не выпустила). Поверх нее установлена фирменная оболочка Huawei EMUI 10.0.1, однако наличие сервисов Google в этом компьютере не заявлено – Huawei не может выпускать гаджеты с ними из-за американских санкций, но у нее есть собственный аналог под названием Huawei Media Services, в состав которого входит магазин приложений App Gallery.

MatePad T8 ориентирован в первую очередь на детей

Прошивка планшета включает специальный режим, активация которого обеспечивает защиту от нежелательного контента и других сетевых угроз, а также предоставляет безопасное пространство для учебы, общения и развлечений. Этот режим включает и ряд опций родительского контроля – к примеру, можно управлять доступом не только к планшету, но и к приложениям, а также ограничивать время, которое ребенок будет проводить с планшетом в руках.

Распаковка и тест MatePad T8 в игре PUBG

Дополнительно в MatePad T8 реализованы режим защиты зрения и функция электронной книги.

Процессор и фотокамеры

Свой новый MatePad T8 компания Huawei построила на процессоре Mediatek MT8768 со встроенным LTE модемом Cat7. Это один из новейших 64-битных чипов MediaTek – она выпустила его в ноябре 2019 г.

Большим количеством камер MatePad T8 похвастаться не может

В составе процессора имеются два кластера ядер, где первый включает четыре ARM Cortex A53 на частоте 2 ГГц, а второй – еще четыре Cortex A53, тактовая частота которых снижена до 1,5 ГГц. Встроенная в него графическая подсистема – это PowerVR GE8320.

В распоряжении планшета есть две фотокамеры начального уровня – фронтальная и основная. Передний модуль, расположенный в верхней рамке экрана, делает 2-мегапиксельные снимки и располагает апертурой f/2,4, тогда как разрешение и апертура тыльной камеры равны 5 Мп и f/2,2 соответственно. Она умеет записывать ролики в формате Full HD (1920х1080 пикселей) на частоте 30 кадров в секунду.

Двухдиапазонный Wi-Fi и дополнительные спецификации

За счет своего процессора планшет MatePad T8 наделен модулем Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой двух диапазонов – 2,4 и 5 ГГц. Также в наличии модуль Bluetooth 5.0 с протоколами A2DP и LE и ресиверы GPS, Beidou и ГЛОНАСС.

В планшете используется модуль внутренней памяти eMMC 5.1, а тип модуля RAM производитель не раскрывает (процессор поддерживает LPDDR3 и LPDDR4x). Список характеристик MatePad T8 также включает слот под накопители microSD, поддержку карты nanoSIM (опция), разъем под проводные наушники и функцию раздачи мобильного интернета по Wi-Fi (хотспот). Размеры компьютера составили 200x121х9 мм при весе 310 граммов.