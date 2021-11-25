LG представила в России профессиональный монитор UltraFine Display OLED Pro

LG Electronics (LG) представила на российском рынке LG UltraFine Display OLED Pro, профессиональный OLED дисплей с высоким качеством изображения. Модель оснащена необходимой функциональностью для специалистов видеообработки, теле- и киностудий.

Технология OLED обеспечивает LG UltraFine Display OLED Pro более чем 8 млн самоподсвечивающихся пикселей, предлагающие идеально черный цвет и точную цветопередачу для реалистичного изображения и совершенно новый опыт взаимодействия с видеоконтентом.

Кроме того, LG OLED Pro воспроизводит отличное качество изображения за счет широких возможностей цветокоррекции. В частности, можно изменять цветовую температуру, R/G/B усиление цвета, выбор цветовых координат (Native (sRGB) / DCI-P3 / BT709 / SMPTE-C (BT.2020) / EBU/ Adobe RGB / NTSC) для корректировки изображения наиболее близким к воспринимаемому человеческим глазом.

LG UltraFine Display OLED Pro оснащен специализированными интерфейсами SDI и SFP+ для профессиональной обработки видео и трансляций. Дисплей имеет 4 интерфейса SDI и поддерживает Single/Dual/Quad Link и различные входные/выходные разрешения (SD/HD/3G/6G/12G), обеспечивая передачу оригинального видео без сжатия и перекодировки (протестирована передача на 50м через 12G-SDI).

LG UltraFine Display OLED Pro

Новый дисплей также обеспечивает полную поддержку спецификаций HDR 10, HLG и совместим с наиболее совершенным стандартом HDR – Dolby Vision. LG OLED Pro покадрово распознает параметры метаданных, обеспечивая точную вариативность контраста от самой яркой части кадра к наиболее темной.

Для обеспечения однородности баланса белого LG OLED Pro, в отличие от большинства дисплеев, использует до 25 точек определения цветности, яркости и однородности, калибруется посредством ПО SuperSign WB и специализированным ПО Calman. Высокоточная калибровка позволяет добиться качества отображения на соответствие уровню EBU Grade 1.

LG OLED Pro оснащен широким спектром профессиональных и специализированных функций. Начиная от программируемых аппаратных клавиш настроек, профилей настройки изображения, Gen-lock интерфейса и интерфейса подключения GPI-устройств до множества программных функций. Программно LG OLED Pro оснащен возможностью выводить уровни громкости сигнала SDI, сравнения HDR/SDR-сигналов, увеличивать область экрана, поддерживает Time code протокол, имеет встроенные шаблоны для корректировки цветопередачи, поддерживает экранные маркеры, картинку в картинке, спектрограмму яркости и векторную форму цветопередачи, субтитры и пр.

Для переноса и удобства монтажа LG OLED Pro оснащен ручками, обеспечивая сохранность дисплея при его манипуляциях.