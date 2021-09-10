Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ

Amazon анонсировала восемь моделей смарт-телевизоров, которые будет выпускать под собственным брендом. Для компании это первый подобный опыт. Смарт-ТВ поделены на две серии и стоят от $370 до $1100. Цена зависит от диагонали экрана и от набора функций.

Первые телевизоры Amazon

Компания Amazon открыла для себя рынок смарт-телевизоров, анонсировав сразу две линейки моделей. В общей сложности Amazon показала восемь телевизоров по цене от $370 (27,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 сентября 2021 г.) и до $1100 (80,4 тыс. руб.). Стоимость зависит в первую очередь от диагонали экрана, но на нее также влияют и дополнительные аппаратные возможности.

Базовая серия телевизоров Amazon получила название Fire TV 4. В ее составе три модели – 43 дюйма ($370), 50 дюймов ($470, 34,4 тыс. руб.) и 55 дюймов ($520, 38 тыс. руб.).

Серия Fire TV Omni более разнообразна с точки зрения доступных диагоналей – в нее входят пять смарт-ТВ. За 43 дюйма покупатель отдаст $410 (30 тыс. руб.), 50 дюймов стоят $510 (37,3 тыс. руб.), 55 дюймов - $560 (41 тыс. руб.). Топовые модели получили экран на 65 дюймов ($830, 60,7 тыс. руб.) и 75 дюймов ($1100, 80,4 тыс. руб.).

Все без исключения телевизоры поставляются с голосовым помощником Amazon Alexa и умеют работать не только с сервисами самой Amazon, но и с наработками ее конкурентов. Например, на каждом смарт-ТВ можно запустить Netflix, который с октября 2020 г. существует в версии для России. TikTok тоже доступен.

Внешних отличий у Fire TV Omni от младших Fire TV 4 почти нет

Распространение своих новых телевизоров Amazon начнет в октябре 2021 г. В России они продаваться не будут.

Ценовую политику в отношении своих новых телевизоров Amazon никак не комментирует. Между тем, предлагая покупателям смарт-ТВ за 27 тыс. руб., она, вероятно, рассчитывает, что те будут приобретать еще и подписку на ее сервисы.

Например, стриминговый видеосервис Prime Video стоит 6 евро или около 520 руб. ежемесячно. Также Amazon продвигает сервис Prime за $14 в месяц (950 руб.). Он включает в себя бесплатную доставку товаров при заказе на определенную сумму, а также бесплатный (входящий в стоимость) доступ к различным дополнительным сервисам. К примеру, это каталог электронных книг для читалок Amazon Kindle, библиотека Amazon Instant Video с фильмами и сериалами, стриминговый аудиосервис Prime Music и др.

Что умеют телевизоры Fire TV Omni

Смарт-ТВ, вошедшие в серию Fire TV Omni, отличаются от Fire TV 4 более высокой ценой при равных размерах экранов. Одна из их особенностей – это возможность управления голосом без необходимости использовать для этого пульт со встроенным микрофоном. Команды обрабатывает ассистент Alexa.

В этом плане по своим возможностям Fire TV Omni схожи с голосовыми колонками Amazon Echo. Смарт-ТВ могут по голосовому запросу воспроизводить музыку, запускать фильмы и сериалы, перематывать их на нужную временную отметку, а также искать информацию в интернете и взаимодействовать с устройствами умного дома.

Для тех, кто ценит свою приватность, Amazon встроила во все Fire TV Omni физическую кнопку отключения микрофона. Веб-камера в этих телевизорах съемная, а сами ТВ поддерживают сервис видеоконференций Zoom.

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К особенностям данной линейки также относится технология улучшения звука Dolby Digital Plus. Кроме того, все Fire TV Omni оснащены функцией подключения колонок Amazon Echo. Они будут работать в паре со штатной акустикой смарт-ТВ.

Старшие модели на 65 и 75 дюймов выделяются не только крупными габаритами и высокой стоимостью. В них также, в отличие от других шести телевизоров, есть технология улучшения изображения Dolby Vision HDR.

Отличия младших моделей

Желающие сэкономить и приобрести базовые телевизоры Amazon Fire TV 4 будут вынуждены мириться с отсутствием ряда функций, хотя и не основных. Так, в этих смарт-ТВ нет поддержки веб-камеры, что не позволяет использовать их для видеоконференций, но сокращает количество устройств в доме, потенциально способных следить за жителями.

Amazon Fire TV 4

Также в этих смарт-ТВ нет возможности активации помощника Alexa голосом. Команды они по-прежнему распознают, но для этого необходимо будет нажать соответствующую кнопку на пульте.

Помимо этого, во всех трех моделях есть только две технологии улучшения изображения – HLG и HDR10.

Сделано в Китае

Amazon не уточняет, кто помогает ей в выпуске ее новых телевизоров. Специалисты портала The Verge пришли к выводу, что все Fire TV, с высокой степенью вероятности, разрабатывала китайская компания TCL.

Подобные предположения они основывают на сравнении панелей интерфейсов. У Amazon Fire TV она почти полностью идентична той, что расположена на смарт-ТВ TCL Roku TV 6-series.

В плане расположения интерфейсов сходство Amazon Fire TV (справа) с рядом моделей смарт-ТВ TCL более чем очевидно

Если TCL действительно имеет отношение к Fire TV, то с Amazon она поделилась далеко не сами лучшими и новыми своими панелями. Например, в в телевизорах Amazon Fire TV отсутствуют функции HDMI 2.1, в том числе поддержка 4K-разрешения при частоте обновления 120 Гц.