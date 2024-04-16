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Eizo

Eizo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM 1
16.11.2021 Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы 1
28.06.2019 Как выбрать монитор для ПК на все случаи жизни 1
05.12.2014 CompTek займется поставкой мониторов Eizo 2
12.02.2014 Samsung Forum 2014: как телевизоры 4K захватят мир 1
04.04.2013 Мониторы Eizo принимают сигнал по сети 3
12.04.2012 Царь-монитор от Eizo 1
15.12.2010 Выпущен первый 3D-монитор с FullHD-разрешением 1
31.01.2008 Японцы выпустили ПК стоимостью $750 тыс. ФОТО 1
23.12.2007 Тест мониторов класса премиум: NEC 1990SXi и 1990FXp 1
05.09.2007 ТВ Samsung 32R8 Art - благородный сплав искусства и технологий 1
04.09.2007 Лучшие мониторы для фотографа 2006 года 1
04.09.2007 Лучшие мониторы бизнес-класса 2006 года 1
04.09.2007 EIZO — сделано в Японии 4
03.04.2007 ЖК-монитор Apple Cinema Display HD — 23-дюймовая мечта дизайнера 1
26.02.2007 Монитор NEC SpectraView 2190 — экстремально точное отображение цвета 1
15.12.2006 Выбираем ЖК-монитор. Что предпочесть фотографу, геймеру и домохозяйке? 1
30.11.2006 Выбираем широкоформатный монитор. Часть 2 1
20.11.2006 Истинно японское качество. Тест монитора класса Premium - EIZO FlexScan S1931 SH 2
09.10.2006 Тест монитора NEC LCD2090UXi. Инструмент для фотографов и дизайнеров 1
30.06.2006 Eizo выпустил тонкий ЖК-монитор 1
13.06.2006 Eizo обновил линейку ЖК-мониторов 1
11.02.2004 Производитель мониторов EIZO выходит на рынок ТВ 1
22.01.2004 Eizo начал производство новой серии ЖК-мониторов 2
24.04.2003 Flexscan L695 — 18,1-дюймовый монитор c функцией PiP 4
05.02.2003 "Легион" и Eizo Nordic AB стали партнерами 3
27.10.2000 Eizo начала поставки 19,6" ЖК-монитора FlexScan L771 LCD 1

Публикаций - 28, упоминаний - 41

Eizo и организации, системы, технологии, персоны:

Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Samsung Electronics 11065 7
Apple Inc 13156 3
LG Electronics 3735 3
Intel Corporation 12811 3
Philips 2099 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
Dell EMC 5180 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
ViewSonic 325 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
Nvidia Corp 4002 2
LaCie 75 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 2
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Центр открытых разработок - OpenYard 94 1
Matrox - Matrox Graphics 37 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Fujitsu 2105 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Yealink Network Technology 85 1
Canon 1439 1
Adobe Systems 1597 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
АйТи 1519 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 61 1
Brunen IT Group - Belinea 86 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
Белый Ветер 365 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Контрастность 3042 17
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 15
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 13
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 12
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 9
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Delta E - dE - степень изменения визуального восприятия двух цветов 68 8
PVA - Patterned Vertical Alignment 54 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 7
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 7
Освещение - яркость источника света 742 6
Калибратор - Calibrator 21 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 5
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 4
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 284 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
RCA разъем - phono connector - CINCH/AV connector - «тюльпан», «колокольчик» - Композитный видеовыход - Композитный видеовход - Composite Video Signal 241 3
Аксессуары 4282 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 3
ICC - International Color Consortium - Цветовой профиль 45 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 3
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 386 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 3
Eizo FlexScan 9 7
Pantone Eye One Display - калибратор 25 6
Eizo ColorEdge 5 4
PassMark MonitorTest 21 4
Eizo S - серия мониторов 4 3
Adobe Gamma 6 3
Acer AL - серия ЖК-мониторов 37 3
NEC NaViSet Administrator 22 3
Microsoft Office 4170 3
Adobe Photoshop 804 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 3
Pantone Validated 80 3
Eizo DuraVision 2 2
ViewSonic ViewDock - ViewSonic V - ViewSonic VP - ViewSonic VX - ViewSonic VA - ViewSonic VT - ViewSonic VG - серия мониторов 55 2
Qisda BenQ FP - серия ЖК-мониторов 33 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple iPhone 6 4861 2
Sharp NEC Display Solutions MultiSync - серия мониторов 58 2
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 116 2
Samsung SyncMaster 71 2
Nokia Monitor Test 14 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Eizo FORIS 1 1
Eizo FDH 1 1
Eizo SlimEdge 1 1
Eizo Eco Products 1 1
Eizo RadiForce 1 1
Asus ProArt Station - Asus ProArt StudioBook 11 1
Sharp NEC Display Solutions - SuperBright Diamondtron - Diamondtron Natural Flat (NF) 9 1
Acer Ferrari 39 1
Samsung Galaxy S4 - Samsung Galaxy S IV - смартфон 183 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 1
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 50 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Vision Master 16 1
Acer GridVista 5 1
Nvidia GeForce GTX 525 1
Google Android 15244 1
Бровкин Дмитрий 55 8
Дорофеев Алексей 11 1
Ефремов Сергей 18 1
Ширшов Павел 76 1
Огай Дмитрий 4 1
Леонов Юрий 3 1
Япония 13807 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Европа 24964 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Ergonomics - Эргономика 1755 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 13 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Web design - Веб-дизайн 119 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Философия - Philosophy 530 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Английский язык 7030 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
NE Asia Online 313 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Samsung Forum 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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