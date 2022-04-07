Создатель «убийц флагманов» выпустил дешевый смарт-ТВ, неподконтрольный санкциям. Цена

В ассортименте OnePlus появился недорогой умный телевизор стоимостью в пределах 33 тыс. руб. Это 4К-панель на 43 дюйма по диагонали с массой «улучшайзеров» изображения, и продаваться она будет в Индии. Эта страна не отвернулась от России, что позволяет купить данный смарт-ТВ на ее рынке с доставкой в Россию.

Телевизор, которому нипочем санкции

Компания OnePlus, известная своими смартфонами – «убийцами флагманов», создала недорогой смарт-ТВ со сравнительно большим экраном. Модель получила название TV 43 Y1S Pro и дисплей с диагональю 43 дюйма и разрешением 4К.

Премьера TV 43 Y1S Pro прошла в Индии, и в этой стране он появится в продаже раньше, чем в других. Индия пока не присоединилась к антироссийским санкциям, что, в теории, позволит заказать в ней TV 43 Y1S Pro. Плюс сама OnePlus – это китайская компания, а КНР тоже пока не разорвала отношения с Россией.

Станет ли OnePlus официально продавать свой новый смарт-ТВ в России, пока неизвестно, но основные игроки этого рынка уже покинули его. Это, в частности, Samsung – в начале марта 2022 г. она прекратила поставки своей электроники в Россию, а в конце марта 2022 г. остановила работу собственного завода под Калугой.

На дизайне своей новинки OnePlus экономить не стала, уменьшив рамки экрана до минимума

В Индии новый TV 43 Y1S Pro стоит 30 тыс. рупий. С учетом курса ЦБ на 7 апреля 2022 г. это около 32,7 тыс. руб. Начало продаж запланировано на 11 апреля 2022 г. Для сравнения, в конце марта 2022 г. в России появился 39-дюймовый смарт-ТВ BQ 39S06B с диагональю экрана 39 дюймов и низким разрешением 1366х768 пикселей стоимостью 28 тыс. руб.

Экран и звук

OnePlus экипировала TV 43 Y1S Pro 43-дюймовой IPS-панелью, способной выводить изображение в формате 4К или 3840х2160 пикселей. В арсенале экрана имеется длинный список технологий улучшения изображения. В первую очередь это HDR10+, HDR10, а также HLG. Плюс в наличии технология MEMS – она нужна для компенсации размытия движения в кадре. Рамок вокруг экрана почти нет.

Как и подавляющее большинство смарт-ТВ, новый TV 43 Y1S Pro работает на Android

Звук в телевизоре, с учетом его невысокой стоимости, генерируется всего двумя динамиками. Их суммарная мощность не превышает 24 Вт, а из всех существующих технологий улучшения звука здесь есть только Dolby Audio.

На памяти сэкономили

Новый смарт-ТВ OnePlus построен на процессоре MediaTek MT9216. Это решение, созданное специально для использования в современных телевизорах. В его распоряжении есть четыре ядра CortexA55 и двухъядерная видеокарта Mali G32 MP2.

Встроенной памяти в телевизоре по современным меркам откровенно мало – всего 8 ГБ. В то же время на оперативную память OnePlus не поскупилась – установлен 2-гигабайтный модуль.

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Управляется телевизор прошивкой Android TV 1.0 с оболочкой OxygenPlay 2.0, в которой по умолчанию есть поддержка 230 ТВ-каналов. Есть встроенная функция беспроводного подключения к наушникам OnePlus Buds и часас OnePlus Watch, а также голосовой помощник, понимающий русский язык.

Из беспроводных интерфейсов в телевизоре имеются Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) с поддержкой диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth 5.0 LE. Панель проводных интерфейсов включает Ethernet, два полноразмерных USB, оптический выход и три HDMI.

Как OnePlus покоряла рынок смарт-ТВ

OnePlus сделала себе имя благодаря дешевым смартфонам, не уступающим по основным возможностям ультрадорогим флагманским решениям конкурентов. Свой первый мобильник OnePlus One она выпустила в 2014 г. Спустя пять лет более современные устройства утратили свое главное преимущество – низкую цену.

С телевизорами OnePlus пошла по совершенно другому пути. Этот рынок она открыла для себя в 2019 г. и сразу ворвалась в его премиум-сегмент. Ее первенцем стал TV 55 с экраном на 55 дюймов и разрешением 4К, поддержкой модных на тот момент квантовых точек и мощной 50-ваттной акустикой. На старте продаж такой телевизор стоил от $985 (81,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 апреля 2022 г.).

Самый первый смарт-ТВ OnePlus

Год спустя OnePlus решила выпустить ряд недорогих моделей телевизоров. В июле 2020 г. появилась серия Y, к которой относится и новый TV 43 Y1S Pro. Это самая базовая линейка смарт-ТВ компании. Также у нее есть серия U, представленная немного более дорогими и технически продвинутыми телевизорами.