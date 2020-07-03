OnePlus выпустила три дешевых смарт-ТВ. Видео

OnePlus пополнила свою линейку умных телевизоров тремя новыми моделями стоимостью от 12,2 тыс. руб. Каждая из них поставляется с голосовым помощником Google, который распознает команды на русском языке, и у каждого есть прошивка на базе Android 9 TV с доступом к магазину приложений Google Play Store.



Недорогие ТВ OnePlus

Компания OnePlus провела показ двух новых линеек смарт-телевизоров TV U и TV Y начального и среднего ценовых сегментов. В общей сложности она продемонстрировала три новых модели, хотя в начале июня 2020 г., как сообщал CNews, глава компании Пит Лау (Pete Lau) опубликовал в своем Twitter сообщение о ведущейся работе над двумя ТВ.

Серия TV Y – младшая из двух новых серий, и в ее составе есть модели 43Y1 и 32Y1, о которых и говорил Пит Лау. Последний представитель нового трио – это телевизор 55UI из серии TV U, ранее не упоминавшейся. В названиях моделей есть указание на диагональ их экрана.

Премьера новых смарт-ТВ компании OnePlus состоялась в Индии, и она станет первой страной, где они появятся в продаже. Выпуская эти модели, OnePlus, в некотором роде, вернулась к истокам, поскольку ее история начиналась с выпуска доступных смартфонов, способных конкурировать с дорогими топовыми моделями. За эту особенность OnePlus стала называть их «убийцами флагманов».

OnePlus предприняла попытку подвинуть Xiaomi и Realme на рынке недорогих смарт-ТВ

OnePlus TV 32Y1, младший телевизор в новой линейке TV Y, стоит 13 тыс. рупий (12,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 июля 2020 г.). Модель 43Y1 оценивается в 23 тыс. рупий (21,6 тыс. руб.), 55U1 – в 50 тыс. рупий (47 тыс. руб.). Все цены актуальны для рынка Индии, релиз на котором состоится 5 июля 2020 г. Сроки появления телевизоров в других странах установлены не были.

Что умеют доступные телевизоры OnePlus

Невысокая стоимость OnePlus TV 32Y1 обусловлена в первую очередь небольшой по современным меркам диагональю его экрана. Это IPS-панель на 32 дюйма, поддерживающая разрешение HD или 1366х768 пикселей.

Full HD-экран для OnePlus TV 32Y1 не предусмотрен, но он есть в составе модели 43Y1 с диагональю 43 дюйма. По словам разработчиков, оба дисплея наделены 93-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, но режим HDR и другие «улучшайзеры» в них не заявлены.

Дизайн лицевой панели одинаков для всех трех новинок OnePlus

За вывод звука в обоих смарт-ТВ серии TV Y отвечает 20-ваттная акустика, состоящая из двух динамиков, с поддержкой технологии Dolby Audio. Набор интерфейсов у этих моделей идентичен: он включает два порта USB, пару HDMI, один Ethernet, антенный вход, оптический аудио-выход и композитный видеовход. Есть и два беспроводных интерфейса – Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) с поддержкой диапазона 2,4 ГГц.

Программная часть OnePlus TV Y базируется на ОС Android 9 TV с предустановленными приложениями Netflix, Prime Video и YouTube, а также с доступом к магазину Google Play Store для скачивания необходимых программ. Дополнительно телевизоры оснащены голосовым помощником Google Assistant, который с 2018 г. поставляется с полноценной поддержкой русского языка.

Телевизоры TV Y поставляются с умным пультом ДУ и двумя ножками подставками, плюс их можно размещать на стене (VESA 200x200). Младшая модель потребляет 55 Вт энергии и весит 3,6 кг, старшая – 75 Вт при массе 6 кг.

Новинки OnePlus после выхода будут соперничать с телевизорами Realme TV от китайской компании Oppo. Впервые о них стало известно в середине мая 2020 г., а в продажу они поступили 2 июня 2020 г. в Индии. Как и в случае с новыми телевизорами OnePlus, Realme TV получили диагонали 32 и 43 дюйма. Их стоимость составляет $170 (12 тыс. руб.) и $290 (20,4 тыс. руб.).

4К-телевизор по цене смартфона

В сравнении с телевизорами 32Y1 и 43Y1 модель 55UI заметно более продвинута в техническом плане, в том числе и за счет поддержки 4К-разрешения (3840x 2160 точек) при диагонали 55 дюйма. По цене этот телевизор сравним со смартфоном Apple iPhone XR в версии на 64 ГБ – в России он стоит 50 тыс. руб.

Только у 55U1 есть карбоновая вставка на тыльной панели

93-процентный охват цветового пространства DCI-P3, как и в младших моделях, присутствует, и здесь он дополнен системами подавления шумов и сглаживания изображения, а также функцией динамического контраста и технологиями Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG, тоже предназначенными для улучшения итогового качества картинки. Дополнительно имеется технология компенсации движения MEMC, устраняющая эффект размытия кадров в динамических сценах.

В телевизоре есть четыре динамика в сумме на 30 Вт мощности (звук улучшается за счет технологий Dolby Atmos, Dolby Audio и DTS-HD), рамка его корпуса выполнена из металла, а задняя панель – из углеродного волокна (карбона).

В OnePlus TV 55UI есть встроенный Chromecast, поддержка Miracast и DLNA, которые можно использовать, к примеру, для синхронизации со смартфоном, три порта HDMI, входной композитный порт AV, оптический аудио-разъем, порт Ethernet, а также по одному порту USB 2.0 и USB 3.0, модуль Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц) модуль Wi-Fi 802.11n.

На что способен OnePlus TV 55U1

В плане программного обеспечения 55UI не отличается от 32Y1 и 43Y1. Его тоже можно повесить на стену (VESA 200x200), но весит он, с учетом габаритов, 16,9 кг. Потребление энергии составляет 165 Вт.

Добавим, что для всех трех своих новинок OnePlus на момент публикации материала не указывала модель центрального процессора и объемы встроенной и оперативной памяти. Эти сведения отсутствовали на официальном сайте компании.

Самые первые телевизоры OnePlus

OnePlus пришла на рынок умных телевизоров в сентябре 2019 г. Первые подробности о смарт-ТВ бренда, как сообщал CNews, появились в конце августа 2019 г.

С этого телевизора началась экспансия OnePlus на рынок смарт-ТВ

Тогда OnePlus представила телевизор OnePlus TV 55 с экраном на 55 дюймов и поддержкой 4К-разрешения, вышедший в обычной и Pro-версиях. Модели отличались между собой лишь конфигурацией динамиков и портов.

Оба телевизора получили экран на квантовых точках QLED, прошивку Android TV и 50-ваттную акустику, но в старшей версии она состояла из саундбара и восьми динамиков, а в младшей – из четырех динамиков без саундбара. Модели, получившие полное название TV 55 Q1 и TV 55 Q1 Pro, стоили на момент релиза около $985 (69,4 тыс. руб.) и $1410 (99,4 тыс. руб.) соответственно.