OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ
OnePlus выпустит два доступных смарт-телевизора в дополнение к флагманским и дорогим моделям, вышедшим в 2019 г. Стоимость новинок не превысит $265, но это будут модели начального уровня. Также она планирует выпустить сравнительно недорогой смартфон в пределах $330.
Пара недорогих телевизоров
Компания OnePlus работает над двумя новыми смарт-ТВ начального ценового диапазона. По информации ресурса XDA Developers, их диагонали составят 32 и 43 дюйма.
На момент публикации материала телевизоры не были анонсированы, и большинство их характеристик были скрыты. Тем не менее, они успели получить ряд сертификатов, в том числе и от организации Bluetooth SIG.
Впервые о разработке двух новых телевизоров OnePlus стало известно 8 июня 2020 г., когда глава компании Пит Лау (Pete Lau) опубликовал в своем Twitter сообщение о ведущейся работе над ними. В первую очередь ТВ поступят в продажу на территории Индии, вопрос об их международном релизе остается открытым.
Точная стоимость телевизоров OnePlus остается неизвестной. Согласно утекшей информации, цена, по меньшей мере, одной модели не превысит 20 тыс. рупий (18,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 июня 2020 г.). К какому из двух ТВ она относится, XDA Developers и сами разработчики не уточняют. Предварительная дата премьеры новинок – 2 июля 2020 г.
Что известно
В дополнение к сведениям о диагонали (32 и 43 дюйма) XDA Developers поделился подробностями о наличии в обоих телевизорах модуля Bluetooth 5.0. Именно для возможности его использования OnePlus и получала сертификат Bluetooth SIG.
Что примечательно, в базе Bluetooth SIG упоминаются не только сами телевизоры, но и комплектные пульты управления. Это может означать, что набор их функциональных возможностей не ограничится сменой каналов и перемещением по меню телевизоров.
Обе новинки OnePlus получат IPS-матрицу со 178-градусными углами обзора и светодиодной подсветкой. Поддерживаемые ими разрешения не раскрываются, однако известны названия моделей, в которых может скрываться подсказка.
Так, младший телевизор OnePlus именуется 32HA0A00, где литера «Н» может означать поддержку разрешения HD или 1366х768 пикселей. В то же время название 43FA0A00, присвоенное старшей модели, содержит букву «F», что может означать поддержку Full HD-разрешения (1920х1080 пикселей).
Прочие спецификации новинок OnePlus остаются засекреченными. Тем не менее, по словам самого Пита Лау, они обе относятся к сегменту именно смарт-ТВ, что заранее подразумевает наличие у них как минимум полноценной операционной системы и как минимум модуля Wi-Fi для подключения к интернету.
Первые телевизоры OnePlus
Компания OnePlus, создававшаяся для выпуска недорогих смартфонов, пришла на рынок умных телевизоров в сентябре 2019 г. Первые подробности о смарт-ТВ бренда, как сообщал CNews, появились в конце августа 2019 г.
Тогда OnePlus представила телевизор OnePlus TV 55 с экраном на 55 дюймов и поддержкой 4К-разрешения, вышедший в обычной и Pro-версиях. Модели отличались между собой лишь конфигурацией динамиков и портов.
Оба телевизора получили экран на квантовых точках QLED, прошивку Android TV и 50-ваттную акустику, но в старшей версии она состояла из саундбара и восьми динамиков, а в младшей – из четырех динамиков без саундбара. Модели, получившие полное название TV 55 Q1 и TV 55 Q1 Pro, стоили на момент релиза около $985 (67,8 тыс. руб.) и $1410 (97 тыс. руб.) соответственно.
Основной конкурент
Новинки OnePlus после выхода будут соперничать с телевизорами Realme TV от китайской компании Oppo. Впервые о них стало известно в середине мая 2020 г., а в продажу они поступили 2 июня 2020 г. в Индии.
Как и в случае с новыми телевизорами OnePlus, Realme TV получили диагонали 32 и 43 дюйма. Их стоимость составляет $170 (11,7 тыс. руб.) и $290 (20 тыс. руб.).
Цены обоих смарт-ТВ включают пиковую яркость 400 кд/м2, четырехъядерную однокристальную систему MediaTek с трехъядерной видеокартой Mali-470 MP3, а также 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ. В оснащение входит акустика на 24 Вт, а программная часть, основанная на Android TV, имеет доступ к каталогу приложений Google Play.
Возвращение к дешевым смартфонам
Смартфоны OnePlus, на протяжении многих лет называвшиеся «убийцами флагманов» из-за своей низкой стоимости, с релизом поколений OnePlus 7 и OnePlus 8 перестали быть таковыми на фоне сильно возросшей цены. По данным ресурса The Verge, компания планирует вновь вернуться к производству сравнительно недорогих мобильников.
С целью «возвращения к истокам» она может выпустить смартфон OnePlus Z стоимостью в пределах 25 тыс. рупий (22,6 тыс. руб.). Его спецификации могут включать Full HD-экран на 6,55 дюйма по диагонали с частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 765 и встроенный накопитель на 128 ГБ. Разрешение главного сенсора основной камеры может составить 48 МП, а разрешение широкоугольной – 16 МП.