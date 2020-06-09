OnePlus готовит к выпуску дешевые смарт-ТВ

OnePlus выпустит два доступных смарт-телевизора в дополнение к флагманским и дорогим моделям, вышедшим в 2019 г. Стоимость новинок не превысит $265, но это будут модели начального уровня. Также она планирует выпустить сравнительно недорогой смартфон в пределах $330.



Пара недорогих телевизоров

Компания OnePlus работает над двумя новыми смарт-ТВ начального ценового диапазона. По информации ресурса XDA Developers, их диагонали составят 32 и 43 дюйма.

На момент публикации материала телевизоры не были анонсированы, и большинство их характеристик были скрыты. Тем не менее, они успели получить ряд сертификатов, в том числе и от организации Bluetooth SIG.

Впервые о разработке двух новых телевизоров OnePlus стало известно 8 июня 2020 г., когда глава компании Пит Лау (Pete Lau) опубликовал в своем Twitter сообщение о ведущейся работе над ними. В первую очередь ТВ поступят в продажу на территории Индии, вопрос об их международном релизе остается открытым.

OnePlus начинала с выпуска дешевых смартфонов и пришла к дешевым телевизорам

Точная стоимость телевизоров OnePlus остается неизвестной. Согласно утекшей информации, цена, по меньшей мере, одной модели не превысит 20 тыс. рупий (18,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 9 июня 2020 г.). К какому из двух ТВ она относится, XDA Developers и сами разработчики не уточняют. Предварительная дата премьеры новинок – 2 июля 2020 г.

Что известно

В дополнение к сведениям о диагонали (32 и 43 дюйма) XDA Developers поделился подробностями о наличии в обоих телевизорах модуля Bluetooth 5.0. Именно для возможности его использования OnePlus и получала сертификат Bluetooth SIG.

Основные спецификации своих новых телевизоров OnePlus не раскрывает

Что примечательно, в базе Bluetooth SIG упоминаются не только сами телевизоры, но и комплектные пульты управления. Это может означать, что набор их функциональных возможностей не ограничится сменой каналов и перемещением по меню телевизоров.

Обе новинки OnePlus получат IPS-матрицу со 178-градусными углами обзора и светодиодной подсветкой. Поддерживаемые ими разрешения не раскрываются, однако известны названия моделей, в которых может скрываться подсказка.

Так, младший телевизор OnePlus именуется 32HA0A00, где литера «Н» может означать поддержку разрешения HD или 1366х768 пикселей. В то же время название 43FA0A00, присвоенное старшей модели, содержит букву «F», что может означать поддержку Full HD-разрешения (1920х1080 пикселей).

Прочие спецификации новинок OnePlus остаются засекреченными. Тем не менее, по словам самого Пита Лау, они обе относятся к сегменту именно смарт-ТВ, что заранее подразумевает наличие у них как минимум полноценной операционной системы и как минимум модуля Wi-Fi для подключения к интернету.

Первые телевизоры OnePlus

Компания OnePlus, создававшаяся для выпуска недорогих смартфонов, пришла на рынок умных телевизоров в сентябре 2019 г. Первые подробности о смарт-ТВ бренда, как сообщал CNews, появились в конце августа 2019 г.

Самый первый телевизор OnePlus

Тогда OnePlus представила телевизор OnePlus TV 55 с экраном на 55 дюймов и поддержкой 4К-разрешения, вышедший в обычной и Pro-версиях. Модели отличались между собой лишь конфигурацией динамиков и портов.

Оба телевизора получили экран на квантовых точках QLED, прошивку Android TV и 50-ваттную акустику, но в старшей версии она состояла из саундбара и восьми динамиков, а в младшей – из четырех динамиков без саундбара. Модели, получившие полное название TV 55 Q1 и TV 55 Q1 Pro, стоили на момент релиза около $985 (67,8 тыс. руб.) и $1410 (97 тыс. руб.) соответственно.

Основной конкурент

Новинки OnePlus после выхода будут соперничать с телевизорами Realme TV от китайской компании Oppo. Впервые о них стало известно в середине мая 2020 г., а в продажу они поступили 2 июня 2020 г. в Индии.

Новинка Oppo, смарт-телевизор Realme TV

Как и в случае с новыми телевизорами OnePlus, Realme TV получили диагонали 32 и 43 дюйма. Их стоимость составляет $170 (11,7 тыс. руб.) и $290 (20 тыс. руб.).

Цены обоих смарт-ТВ включают пиковую яркость 400 кд/м2, четырехъядерную однокристальную систему MediaTek с трехъядерной видеокартой Mali-470 MP3, а также 1 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 8 ГБ. В оснащение входит акустика на 24 Вт, а программная часть, основанная на Android TV, имеет доступ к каталогу приложений Google Play.

Возвращение к дешевым смартфонам

Смартфоны OnePlus, на протяжении многих лет называвшиеся «убийцами флагманов» из-за своей низкой стоимости, с релизом поколений OnePlus 7 и OnePlus 8 перестали быть таковыми на фоне сильно возросшей цены. По данным ресурса The Verge, компания планирует вновь вернуться к производству сравнительно недорогих мобильников.

С целью «возвращения к истокам» она может выпустить смартфон OnePlus Z стоимостью в пределах 25 тыс. рупий (22,6 тыс. руб.). Его спецификации могут включать Full HD-экран на 6,55 дюйма по диагонали с частотой обновления 90 Гц, 6 ГБ оперативной памяти, процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 765 и встроенный накопитель на 128 ГБ. Разрешение главного сенсора основной камеры может составить 48 МП, а разрешение широкоугольной – 16 МП.