JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с

JVC представила новую линейку проекторов для персональных кинотеатров. В нее вошли три модели с лазерным источником света: это проекторы с пропускной способностью 48 ГБ/с, способные принимать видеосигнал 8K частотой 60 кадров в секунду и 4K частотой 120 кадров в секунду. Они используют набор микросхем LSI и улучшенную запатентованную технологию 8K/e-shiftX.

В основе проектора лежит оптический блок с тремя матрицами на жидких кристаллах, разработанными и произведёнными компанией JVC.

Премиальные устройства в черном цвете будут доступны в России в декабре 2021 г. — приобрести их можно в магазинах-партнерах, предзаказ доступен уже сейчас.

Модели серии созданы на базе новейших компонентов и процессоров, а также используют фирменную технологию JVC 8K/e-shiftХ, которая отвечает за обработку и отображение изображений высокой четкости в формате 8K.

Корпус моделей остался прежним — пользователь может менять проектор, не внося изменения в конструктив кинозала. Стабильный размер корпуса — особенность моделей JVC.

JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с

В основе новой линейки — источник света BLU-Escent. В нем используется синий лазерный диод — он обеспечивает яркость до 3 тыс. лм и длительный срок службы до 20 тыс. часов.

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Новые проекторы доступны в линейках Procision Series — это модели DLA-NZ9, DLA-NZ8 и DLA-NZ7.

«Продукты из новой линейки уникальны. Это первые проекторы 8К для домашнего кинотеатра, — сказал Алексей Сокольский, руководитель направления видео- и аудиопродуктов департамента продаж и маркетинга. — Люди, которые увидят наше изображение, дальше будут сравнивать все остальные проекторы с нашим. Можно сказать, что JVC — эталон проектора для мультимедийной комнаты».

Главные особенности новой линейки: первые в мире проекторы для домашних кинотеатров с 48-гигабитными входными сигналами 8K60p/4K120p. Два входа HDMI 2.1 48 Гбит/с с HDCP 2.3 идеально подходят для устройств нового поколения — например, для игровых компьютеров; использует технологию 8K/e-shiftX, которая обеспечивает разрешение, близкое к натуральному разрешению 8K (DLA-NZ9 и DLA-NZ8). E-shiftX — следующее, улучшенное поколение технологии E-Shift. Оригинальная технология 8K/e-shiftХ за счет дополнительного оптического модуля позволяет воспроизводить разрешение 8К при использовании матрицы 4К; набор микросхем LSI для приема и обработки видео 8K60p/4K120p. Вход 8K требует мгновенной обработки огромного количества информации от входа до выхода устройства — в четыре раза больше, чем у обычного входа 4K. Для этого применяются новейшие технологии LSI, обеспечивающие стабильное и высокое качество изображения; благодаря этому новая линейка также будет обладать «огромным заделом на будущее», предлагая поддержку сигнала 8K для длительного использования; использует лазерную систему BLU-Escent; обеспечивает высокое качество изображения с динамическим управлением источником света; поддерживает HDR (расширенный динамический диапазон). Добавлена поддержка формата HDR10+, в котором используются динамические метаданные. Кроме того, доступен формат HDR10, используемый в Ultra HD Blu-ray и потоковом вещании, и формат HLG (Hybrid Log Gamma), используемый в телевещании; содержит уникальные функции JVC Frame Adapt HDR и Theater Optimizer — они обеспечивают наилучшее HDR-изображение; повышенная точность запатентованной технологии снижения размытости изображения Clear Motion Drive.

Прочие функции: все модели сертифицированы ISF и могут быть откалиброваны по цвету инженерами, сертифицированными ISF; функция «Настройки установки» позволяет сохранять и легко вызывать до 10 типов настроек установки; функция автоматической калибровки предусмотрена для оптимизации оптических характеристик, которые меняются в зависимости от условий установки и использования; режим коррекции экрана служит для корректировки цветового дисбаланса, обусловленного характеристиками экрана; конструкция с задним воздухозаборным и передним выпускным отверстиями для различных условий установки, например, для установки вплотную к стене.