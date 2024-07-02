Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля

TCL выпустила смарт-ТВ X955 4K QD Mini-LED с диагональю 115 дюймов. Экран основан на технологии miniLED, которую так любит Apple, и дополнен «квантовыми точками», которые популяризировала Samsung. В России новинка тоже будет продаваться, но стоить она будет как три седана «Гранта» от «АвтоВАЗа».

Большой телевизор или три мини-седана

Китайская компания TCL, известная в России своими телевизорами, создала смарт-ТВ X955 4K QD Mini-LED с экраном на 115 дюймов или 292 сантиметра по диагонали. Редакция CNews нашла ее в российской рознице с пометкой об отсутствии в продаже – по всей вероятности, релиз состоится в обозримом будущем.

Также телевизору посвящена отдельная страница на русскоязычной версии официального сайта TCL, что тоже указывает на скорое появление новинки в российских магазинах. Приобрести столь крупный телевизор можно будет за 2 млн руб. – по крайней мере, такую сумму за него на момент выпуска материала просила сеть DNS.

TCL Новинка TCL с гигантским экраном

Для сравнения, самая базовая комплектация отечественного седана «Лада Гранта» в начале июля 2024 г. в кузове седан стоила 700 тыс. руб. Другими словами, по цене TCL X955 4K QD Mini-LED можно купить почти три таких автомобиля или же две «Гранты» в кузове лифтбэк (каждая по 1,022 млн руб. в базе).

«Квантовый» дисплей

Основной акцент в X955 4K QD Mini-LED TCL явно сделала на экране. Помимо своих выдающихся размеров он имеет в своем распоряжении поддержку разрешения Ultra HD или 4К или 3840х2160 точек и технологию miniLED. По своей сути это своего рода массив из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой. MiniLED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели. Тип матрицы данного ТВ, как указано на сайте TCL – VA, одна из современных разновидностей IPS-панелей.

Производитель обращает отдельное внимание на возможности подсветки. По его данным, за счет примененных технологий экран имеет 20 тыс. зон локального затемнения.

TCL Основные преимущества телевизора

Дополнительно экран укомплектован так называемыми «квантовыми точками» (quantum dots) – технологией улучшения изображения, которую годами продвигает Samsung. В экранах на «квантовых точках» светодиодная подсветка монтируется в задней панели и генерирует лишь синий свет – это позволяет ей излучать световой поток постоянной величины. Поток света поступает на отдельный слой экрана с «квантовыми точками». Под его воздействием точки тоже начинают излучать свет, но определенной длины волны, то есть определенного цвета. Оттенок свечения квантовой точки зависит от ее размера, притом в слое таких точек в экране есть лишь элементы, отвечающие за излучение только зеленого и красного цветов – синий выдает базовая подсветка. В итоге из трех оттенков формируется подсветка белого цвета, которая и поступает на ЖК-матрицу, где из белого цвета за счет управляющих транзисторов и трех RGB-субпикселей формируется цвет каждого отдельного пикселя. За счет квантовых точек итоговое изображение на экране получается более ярким.

Что еще умеет экран

Согласно информации TCL, дисплей телевизора имеет стандартное соотношение сторон 16:9 и повышенную с базовых 60 до 144 Гц адаптивную частоту обновления. При этом экран имеет 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 для улучшенной цветопередачи, пиковую яркость 5000 нит, контрастность 7000:1 и целый ряд технологий улучшения изображения. В их числе – Dolby Vision IQ, адаптивная HDR10+ и HLG.

От IPS-матрицы новинке TCL достались широкие углы отображения – 178х178 градусов по вертикали и горизонтали. Это означает, что смотреть на экран можно почти под любым углом – он не будет выцветать или вовсе «слепнуть», как это характерно для древних матриц TN.

Умный телевизор-тяжеловес

TCL относит X955 4K QD Mini-LED к категории смарт-ТВ, но при этом не раскрывает параметры его «умной» составляющей – на сайте компании нет информации ни о процессоре, ни об объемах встроенной и оперативной памяти. По данным DNS, он поставляется с 3 ГБ RAM и 64 ГБ ROM и управляется прошивкой Google TV.

TCL При таком монтаже нагрузка на стену возрастает на 100 кг

Размеры экрана телевизора составляют 2566х1470 мм, а высота ТВ вместе с напольной подставкой повышается до 1850 мм. Новинка очень тяжелая, поэтому при настенном монтаже придется дополнительно позаботится о надежности креплений. Без подставки телевизор весит 98,3 кг, а повесить его можно при помощи кронштейна VESA 1000x600.

Звук и интерфейсы

За воспроизведение звука в 115-дюймовом телевизоре TCL отвечает аудиосистема Onkyo формата 6.2.2. В нее входят два 20-ваттных низкочастотных динамика, четыре10-ваттных для кругового динамика и пара 10-ваттных для основного канала. Есть и еще два динамика по 10 Вт каждый – они направлены в потолок. Суммарная мощность звука – 120 Вт, есть поддержка технологии Dolby Atmos для улучшения качества звучания.

Что полезнее в быту - большой ТВ или маленький автомобиль - вопрос спорный

В телевизоре имеются беспроводные интерфейсы Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также проводные HDMI 2.0 в количестве 2 шт. и еще пара HDMI 2.1 для подключения современных игровых приставок. В список разъемов входят антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV, оптический S/PDIF и миниджек для наушников. Под внешние накопители или проводную периферию предусмотрен всего один USB-порт, но зато достаточно скоростной – USB 3.0.