Создатель недорогих качественных смартфонов выпускает огромный и дешевый ТВ

OnePlus, ранее выпускавшая дешевые смартфоны с возможностями топовых моделей, готовит к выходу смарт-ТВ TV Y Series 50 Y1S Pro. Это 50-дюймовая версия бюджетного TV Y Series 43 Y1S Pro, вышедшего в апреле 2022 г. и стоящего немногим более 19 тыс. руб. Продажи новой модели должны начаться до конца июня 2022 г.

«Умная» новинка OnePlus

Компания OnePlus, известная своими флагманскими смартфонами, анонсировала умный телевизор TV Y Series 50 Y1S Pro с экраном на 50 дюймов. Смарт-ТВ – это еще одна ниша, в которой закрепилась OnePlus. Она выпускает их на протяжении почти трех лет, с августа 2019 г.

Новый TV Y Series 50 Y1S Pro относится к бюджетному по меркам 2022 г. и самой OnePlus-сегменту, если судить по его характеристикам. Цену модели OnePlus пока не объявляла, но, как пишет GSM Arena, это все тот же TV Y Series 43 Y1S Pro, только с более крупным дисплеем и рядом менее значительных особенностей.

Премьера TV Y Series 43 Y1S Pro состоялась в начале апреля 2022 г. К моменту выхода материала телевизор продавался в Индии, где стоил 29 тыс. рупий или около 19,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 июня 2022 г.

По всей вероятности, TV Y Series 50 Y1S Pro будет стоить дороже за счет дополнительных 7 дюймов диагонали, но ненамного. В продажу он должен поступить до конца июня 2022 г.

4К и HDR10 по цене недорогого смартфона

К отличительным особенностям новинки OnePlus, с учетом ее вероятной стоимости, относится полноценная поддержка 4К-контента. Она выражена в разрешении экрана 3840х2160 пикселей. Также у дисплея есть функция 10-битного представления цвет.

Дополнительно смарт-ТВ TV Y Series 50 Y1S Pro оснащен технологиями улучшения изображения. Полный список OnePlus пока не приводит, упоминая лишь HDR10 и MEMC – алгоритм компенсации размытия изображения в динамичных сценах. В 43-дюймовой версии также присутствует технология HLG – вероятно, ее перенесут и в 50-дюймовую панель.

К новому смарт-ТВ OnePlus можно подключать современные игровые приставки, которым требуется HDMI 2.1

Звук в TV Y Series 50 Y1S Pro едва ли будет отличаться от 43-дюймового телевизора. Здесь покупателя будут ждать все те же два динамика суммарной мощностью 24 Вт.

Неизменное электронное наполнение

Согласно доступным материалам, по части основной электроники OnePlus TV Y Series 50 Y1S Pro будет скопирован с TV Y Series 43 Y1S Pro. Это означает, что в телевизоре будет довольно значительный для бюджетной модели объем оперативной памяти – 2 ГБ. В то же время встроенной памяти окажется совсем немного – лишь 8 ГБ. Притом часть этого объема будет отдана под систему – в данном случае Android TV 10.

Не изменится, вероятнее всего, и наполнение панели интерфейсов. В TV Y Series 43 Y1S Pro есть два USB 2.0, три HDMI с поддержкой стандарта 2.1 и по одному AV, Ethernet и оптическому выходу. Из беспроводных интерфейсов пользователю доступны Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4).

Без экосистемы никуда

Поверх ОС Android TV 10 на OnePlus TV Y Series 50 Y1S Pro установлена фирменная прошивка OxygenPlay 2.0. В дополнение к поддержке 230 ТВ-каналов в ней есть возможность синхронизации с другими гаджетами компании OnePlus, будь то беспроводные наушники, смарт-часы или смартфоны.

Основные особенности нового смарт-ТВ доступны только владельцам устройств OnePlus

Например, часы OnePlus Watch могут использоваться для регулировки громкости звука, если комплектный пульт управления, по своему обыкновению затерялся или лежит слишком далеко. Также они позволяют настроить автоматическое отключении телевизора, если зритель уснет за просмотром.

Начать с премиума и перейти в бюджетный сегмент

Имя OnePlus сделала себе на смартфонах, стоивших заметно дешевле флагманов других брендов, но не уступавших им по аппаратным возможностям. Со временем мобильники компании утратили это преимущество.

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Идти по проверенному пути, открывая для себя рынок смарт-ТВ, OnePlus не захотела. Она пришла в этот сегмент сразу с моделью премиум-класса – 55-дюймовым смарт-ТВ на квантовых точках и 50-ваттным звуком. На момент старта продаж этот ТВ стоил $985 (52,4 тыс. руб., курс ЦБ на 27 июня 2022 г.).

Первый телевизор OnePlus

По неизвестным причинам в дальнейшем OnePlus решила сосредоточиться на недорогих телевизорах. В июле 2020 г. она запустила самую бюджетную серию Y, которую развивает до сих пор. Также у нее есть линейка U-series для немного более дорогих моделей.