Xiaomi выпустила самый дешевый 5G-смартфон в истории. Видео

Xiaomi разработала смартфон Redmi K30 с поддержкой сетей 5G и стоимостью от 18 тыс. руб. За эти деньги покупатель также получит экран с частотой обновления 120 Гц, который до этого никто не устанавливал в смартфоны дешевле 30 тыс. руб.



Дешевле некуда

Компания Xiaomi провела презентацию своего новейшего смартфона Redmi K30, ставшего на 10 декабря 2019 г. самым дешевым смартфоном с поддержкой сотовых сетей 5G в мире. Моноблок доступен в двух версиях, с 5G и 4G, и для обеих Xiaomi предусмотрела четыре варианта комплектации.

Самый доступный Redmi K30 с модемом для подключения к сетям пятого поколения оценен производителем всего в $285 (18,1 тыс. руб.), но все цены Xiaomi указала исключительно для китайского рынка. Для сравнения, в России за 18 тыс. руб. предлагается смартфон Redmi Note 8 Pro, 5G-модем в котором не предусмотрен ни в одной из существующих комплектаций.

Redmi K30

На момент публикации материала Redmi K30 был доступен исключительно для предварительного заказа в КНР. Сроки его поступления в продажу Xiaomi не уточняла.

Стоимость Xiaomi Redmi K30 в Китае

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в Китае, $ Redmi K30 4 64 230 Redmi K30 6 64 240 Redmi K30 8 128 270 Redmi K30 8 256 310 Redmi K30 5G 6 64 285 Redmi K30 5G 6 128 330 Redmi K30 5G 8 128 370 Redmi K30 5G 8 256 410

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

Покупателям доступны четыре цвета корпуса на выбор – белый, красный, синий и фиолетовый. Вариант в полностью черном исполнении для данной модели пока не предусмотрен.

Процессор и экран

Смартфон Redmi K30 получил IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей) при диагонали 6,67 дюйма. За счет тонких рамок по всему периметру он занимает 91% лицевой панели, и у него нет традиционного для актуальных моделей Xiaomi выреза под фронтальную камеру, которая есть в предыдущей модели – Redmi K20.

Фронтальная камера Redmi K30 занимает немало места в экране и может мешать просмотру контента

Вместо этого Xiaomi сделала в матрице небольшое отверстие практически овальной формы – как у флагманского Samsung Galaxy S10+ - оно расположено в верхнем правом углу экрана и вмещает в себя два сенсора на 20 и 2 мегапикселя. Дисплей выделяется очень высокой для итоговой стоимости смартфона частотой обновления – 120 Гц. Подобным пока не может похвастаться ни один смартфон стоимостью до 30 тыс. руб. Помимо этого, дисплей характеризуется поддержкой HDR 10 и защитным стеклом Gorilla Glass 5.

В качестве центрального процессора в Redmi K30 5G задействована однокристальная система Snapdragon 765G производства Qualcomm. Это первый в мире смартфон на базе данного чипа. В состав «кремниевого сердца» вошли ядер Kryo 475 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 620 и модем X52 5G для доступа к сетям пятого поколения.

Премьера Redmi K30

В обычном Redmi K30 используется процессор попроще – Snapdragon 730G без 5G-модуля, с видеокартой Adreno 618 и восемью ядрами Kryo 470 на частоте до 2,2 ГГц.

Основная фотокамера

В Redmi K30 Xiaomi разместила основной модуль камеры по центру тыльной панели, у верхней кромки корпуса. Сканера отпечатков рядом с ней нет, но в данном случае он встроен не в экран, а в боковой торец смартфона. Подобное решение часто можно встретить в смартфонах японской Sony и в моноблоке Samsung Galaxy S10e образца февраля 2019 г.

Для основной камеры Redmi K30 Xiaomi разработала сравнительно новый дизайн

Основная камера Redmi K30 включает в себя четыре модуля, расположенные вертикально, один под другим. Главный среди них – это 64-мегапиксельный Sony IMX686 с максимальной диафрагмой f/1,89, а вместе с ним имеется сенсор на 8 МП с диафрагмой f/2,2 и ультраширокой оптикой с углом обзора 120 градусов.

Третий сенсор – это камера для замера глубины сцены (ToF-камера) с разрешением 2 МП. Четвертая матрица в смартфоне используется для макросъемки, в Redmi K30 ее разрешение составляет 2 МП, тогда как в Redmi K30 5G – 5 МП.

Дополнительные спецификации

Вместе со всем перечисленным смартфон Redmi K30 во всех своих модификациях оснащен ресиверами GPS, ГЛОНАСС и Beidou, двумя SIM-слотами, поддержкой карт памяти microSD и FM-тюнером. В наличии имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5, чип NFC для бесконтактной оплаты и порт USB-C для зарядки смартфона при одновременном присутствии отдельного разъема под проводные наушники.

Дактилоскоп в Redmi K30 перенесли с задней панели на боковую

Redmi K30 весит 208 граммов при габаритах 165х77х9 мм, внутри него стоит батарея 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (27 Вт у Redmi K30 и 30 Вт у Redmi K30 5G). В качестве прошивки по умолчанию установлена ОС Android 10 с дополнительной оболочкой MIUI 11.

Компактный ноутбук Redmi с Intel Core десятого поколения

Одновременно с Redmi K30 Xiaomi продемонстрировала ноутбук RedmiBook 13 процессором Intel Core i5 или i7 десятого поколения, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX250, автономностью до 11 часов и ценником от $600. Лэптоп получил металлический корпус и экран 13,3 дюйма Full HD с тонкими рамками, который занимает 89% площади передней панели.

RedmiBook 13

Список характеристик мобильного ПК включает 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 512 ГБ, два порта USB, HDMI-выход, разъем для наушников и ОС Windows 10 Home по умолчанию. Тепло от процессора и видеокарты отводят две 6-миллиметровые тепловые трубки. Продажи RedmiBook 13 начнутся в Китае 12 декабря 2019 г.

Ноутбук стоит $600 за версию с Core i5 и интегрированной в него графикой. Версия с таким же процессором и видеокартой GeForce MX250 обойдется в $740, а топовая модификация с Core i7 оценивается в $740.