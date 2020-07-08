Xiaomi создала дешевые ноутбуки на новейших 10-нанометровых чипах Intel

Xiaomi выпустила два ноутбука линейки RedmiBook с экранами на 14 и 16,1 дюйма, оба на процессорах Intel Core i5 и i7 десятого поколения (10 нм) и с дискретной графикой Nvidia. Их цены варьируются от 48 до 59 тыс. руб. и включают полноценную ОС Windows 10 Home.

Китайские лэптопы с суперсовременными чипами Intel

Модельный ряд мобильных компьютеров Xiaomi пополнился ноутбуками RedmiBook 14 II и RedmiBook 16, оба на процессорах Intel десятого поколения и с дискретной графикой компании Nvidia. Лэптопы ориентированы на широкую пользовательскую аудиторию и отличаются невысокой стоимостью, которая включает ускоренную зарядку.

Индексы в названиях ноутбуков RedmiBook 14 II и RedmiBook 16 указывают на диагонали их экранов. Младшая 14-дюймовая модель поставляется в корпусе серебристого цвета, тогда как 16,1-дюймовый RedmiBook 16, по габаритам не уступающий Apple MacBook Pro 16, окрашивается в темно-серый оттенок.

Оба ноутбука Xiaomi поступят в продажу в Китае 15 июля 2020 г. – на момент публикации материала они были доступны для предварительного заказа.

Линейка ноутбуков RedmiBook образца лета 2020 года

Для RedmiBook 14 II Xiaomi предложила четыре комплектации, а для RedmiBook 16 лишь две, но внешняя видеокарта есть в каждом из вариантов. Цены на RedmiBook 14 II варьируются от 4700 юаней (48,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 8 июля 2020 г.) и до 6000 юаней (61,6 тыс. руб.). RedmiBook 16 стоит 5000 юаней (51,4 тыс. руб.) или 5700 юаней (58,6 тыс. руб.).

Сравнение цен RedmiBook 14 II и RedmiBook 16

Модель ноутбука Оперативная память, ГБ Встроенная память. ГБ Центральный процессор Стоимость, юань Стоимость, $ RedmiBook 14 II 8 512 Intel Core i5-1035G1 4700 669 RedmiBook 14 II 16 512 Intel Core i5-1035G1 4900 698 RedmiBook 14 II 8 512 Intel Core i7-1065G7 5400 769 RedmiBook 14 II 16 512 Intel Core i7-1065G7 6000 854 RedmiBook 16 16 512 Intel Core i5-1035G1 5000 712 RedmiBook 16 16 512 Intel Core i7-1065G7 5700 811

Источник: Xiaomi и CNews Analytics

Xiaomi будет продавать эти ноутбуки под своим дочерним брендом Redmi, выделенным из одноименной линейки недорогих смартфонов в январе 2019 г.

Спецификации RedmiBook 16

Процессоры Intel Core i5-1035G1 и Core i7-1065G7, используемые в новых ноутбуках Xiaomi, производятся с III квартала 2019 г. по самому современному для Intel техпроцессу – 10 нанометров. Они оба 4-ядерные и 8-поточные, но частота первого варьируется от 1 до 3,6 ГГц, второго – от 1,3 до 3,9 ГГц, а объем их кэша L3 равен 6 и 8 МБ соответственно.

По размеру экрана RedmiBook 16 догнал самый топовый ноутбук Apple

В ноутбуке установлена оперативная память стандарта DDR4 на частоте 3200 МГц, а в качестве накопителя используется SSD-драйв, параметры которого Xiaomi не раскрывает. В процессорах ноутбуков есть интегрированная видеокарта, и отдельно на системной плате распаян графический чип Nvidia GeForce MX350. Он присутствует во всех конфигурациях ноутбука и поставляется с 2 ГБ видеопамяти GDDR5.

Экран RedmiBook 16 – это 16,1-дюймовая матрица IPS, которая за счет тонких рамок (3,3 мм) занимает 90% площади верхней крышки. Она поддерживает разрешение Full HD (1920x1080 точек) вне зависимости от конфигурации компьютера и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Подсветка экрана дополнена технологией DC Dimming, что исключает ее мерцание, вредное для глаз.

RedmiBook 16 стал одним из первых мобильных ПК в мире, оснащенных модулем беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax, также известным как Wi-Fi 6. Его распространение началось осенью 2019 г., и он имеет верхний предел скорости на отметке 9,6 Гбит/с. Для сравнения, более популярные сейчас Wi-Fi 5 (802.11ac) и Wi-Fi 4 (802.11n) передают данные на скорости до 6,7 Гбит/с и 600 Мбит/с соответственно. К тому же, модуль Wi-Fi в RedmiBook 16 двухдиапазонный – он поддерживает частоты 2,4 и 5 ГГц.

У Xiaomi получилось сделать рамки экрана RedmiBook 16 и 14 II максимально тонкими

Крупногабаритный ноутбук Xiaomi дополнен модулем Bluetooth 5.1, двумя стереодинамиками по 2 ватта каждый, выходом HDMI 1.4 для подключения внешнего дисплея, входом под наушники и четырьмя портами USB, включая USB 3.1 Gen1, USB 2.0 и два USB-C. Список характеристик включает несъемную батарею на 46 Втч, которую можно зарядить на 50% за 30 минут (при выключенном ноутбуке). Время автономной работы – до 12 часов, есть возможность зарядки по USB-C (до 65 Вт).

Для отвода тепла от процессора и видеокарты в ноутбуке предусмотрены две тепловые трубки по 6 миллиметров каждая. Клавиатура мобильного ПК имеет полноразмерные кнопки с ходом 1,5 мм, но их подсветка в спецификациях не упоминается.

RedmiBook 16 весит 1,8 кг при толщине 17,5 мм. В продажу он поступит с предустановленной ОС Windows 10 Home.

Особенности RedmiBook 14 II

Ноутбук RedmiBook 14 II отличается RedmiBook 16, в первую очередь, своими габаритами и весом (толщина 17 мм, масса 1,3 кг). Объемы памяти те же, как и модели процессоров, и даже видеокарта GeForce MX350 с 2 ГБ видеопамяти в наличии.

RedmiBook 14 II получил более строгий в сравнении с предшественником внешний вид

14-дюймовый экран RedmiBook 14 II поддерживает разрешение Full HD, ноутбук получил идентичный со старшей моделью набор проводных и беспроводных интерфейсов, но менее емкую батарею – 40 Втч. Возможность зарядки до 50% за полчаса в данной модели сохранена.

Римская цифра II в названии ноутбука означает, что это второе его поколение. Оригинальный RedmiBook 14 вышел в последних числах мая 2019 г. и комплектовался процессором Intel Core i7-8565U или Core i5-8265U восьмого поколения, оперативной памятью DDR4-2133 объемом 8 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 256 или 512 ГБ на выбор.

RedmiBook 14 первого поколения

В июле 2019 г. Xiaomi представила более доступную его версию на базе процессора Intel Core i3-8145U, представленного еще в III квартале 2018 г. и оснащенного двумя ядрами с частотой до 3,9 ГГц. Рамки экрана в первом поколении RedmiBook 14 имели толщину 5,7 миллиметра.