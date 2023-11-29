Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена

Xiaomi показала новый компактный ноутбук под брендом Redmi с 14-дюймовым экраном. Он почти вдвое дешевле самого доступного 13-дюймового MacBook Air, но при этом у него в два раза больше памяти, а сам он лишь на 80 граммов тяжелее. Есть шанс увидеть его на полках российских магазинов.

MacBook Air по-китайски

Компания Xiaomi выпустила ноутбук RedmiBook 14 2024 – бюджетный мобильный ПК, располагающий, несмотря на свою невысокую цену, вполне современными характеристиками. Фактически, это почти игровой ноутбук – в один ряд с геймерскими устройствами его ставят модель процессора и объем оперативной памяти, но дискретной видеокарты ввиду рекомендуемой стоимости у него нет.

С точки зрения веса новый RedmiBook 14 2024 сопоставим с Apple MacBook Air 2022 – его масса составляет 1,29 кг, но экран при этом 13-дюймовый. Новый RedmiBook 14 2024 располагает дисплеем на 14 дюймов и весом в пределах 1,37 кг, пишет портал Gadget Tendency. Вес 14-дюймового MacBook Pro – в базовой комплектации с чипом М3 – 1,55 кг.

«Киллер-фича» новинки Redmi (дочерний бренд Xiaomi) – это именно цена. В минимальной комплектации, включающей 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ RedmiBook 14 2024 стоит в пределах $585 (52 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 ноября 2023 г.) против $999 (88,8 тыс. руб.) за младшую версию MacBook Air с 8 ГБ унифицированной памяти (оперативная и видеопамять в одном) и SSD на 256 ГБ. Также у RedmiBook 14 2024 есть версия с 1-терабайтным SSD стоимостью $630 (56 тыс. руб.).

Существует вероятность появления RedmiBook 14 2024 в российской рознице. Ноутбуки этой марки официально продаются в России – на российском сайте Xiaomi к моменту выхода материала была доступна модель RedmiBook 15. Как сообщал CNews, он появился в стране в ноябре 2022 г.

Что умеет ноутбук

Все без исключения версии RedmiBook 14 2024 поставляются с процессором Intel Core i5-13500H – это чип для ноутбуков с повышенной производительностью (на это указывает литера «Н») и частотой от 2,6, до 4,7 ГГц. Intel выпускает его по 10-нанометровой топологии.

Внутри процессора скрыты 12 ядер, а сам он умеет работать с 16 одновременными потоками инструкций. Данный чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics и кэш третьего уровня объемом 18 МБ. CPU работает в паре с оперативной памятью LPDDR5-6400.

Экран ноутбука при диагонали 14 дюймов обеспечен поддержкой разрешения 2,8К (2880х1800 пикселей), яркостью 300 нит в пике, плотностью 242 пикселя на дюйм и частотой обновления 120 Гц. Из интерфейсов у ноутбука есть USB-C с поддержкой Intel Thunderbolt 4, пара полноразмерных портов USB-A, HDMI и 3,5-милиметровый миниджек. Места под RJ-45 в мобильном ПК не нашлось.

Система питания RedmiBook 14 представлена АКБ на 56 Втч. Система охлаждения – два кулера с тепловыми 8-миллиметровыми трубками. Ноутбук имеет толщину 15,9 мм и металлический корпус. Его экран охватывает 100% цветового пространства sRGB, а его внутреннюю память можно расширить путем установки дополнительного SSD в формате M.2.

Когда нужен экран побольше

Специально для тех, кому не хочется работать на небольшом 14-дюймовом экране, Xiaomi подготовила увеличенную версию RedmiBook 14 2024 под названием RedmiBook 16 2024. По названию понятно, что это 16-дюймовое решение, то есть диагональ экрана будет больше на 5,1 см.

С точки зрения основных технических характеристик 16-дюймовый ноутбук от 14-дюймового не отличается – те же объемы накопителя и оперативной памяти, тот же процессор, и даже возможность установки второго SSD присутствует. Дисплей в более крупной версии используется другой: при той же частоте обновления 120 Гц его разрешение снижено до 2,5К (2560х1440), но пиковая яркость повышена до 400 нит.

Фото: Xiaomi Numpad в клавиатуре RedmiBook 16 не предусмотрен

Также в ноутбуке установлена более емкая батарея – 75 Втч. За счет этого и за счет большего количества металла в корпусе по сравнению с 14-дюймовой версией RedmiBook 14 весит 1,68 кг. Список проводных интерфейсов включает три порта USB-А 3.2 один USB-C, HDMI и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем.

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По информации GizmoChina, оба новых RedmiBook поставляются в комплекте со 100-ватным блоком питания, спообным зарядить старшую модель на 50% за 35 минут.

Стоимость RedmiBook 16 2024 составляет $620 (55,1 тыс. руб.) за версию с SSD на 512 ГБ и $665 (59,1 тыс. руб.) за 1 ТБ.