Xiaomi выпустила дешевые цельнометаллические ноутбуки без процессоров Intel

Под брендом Redmi («дочка» Xiaomi) появились ноутбуки RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition с современными процессорами AMD Ryzen. Они продаются по сравнительно невысокой цене и собираются корпусе из алюминия. Старшая модель имеет полезную опцию в виде дискретной графики Nvidia.

Xiaomi выбрала AMD

Компания Xiaomi пополнила свой каталог ноутбуков моделями серии RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition. Она включает два мобильных ПК, различающихся в первую очередь диагоналями своих экранов – компактный 14 дюймов и классический 15,6 дюйма. Как и большинство устройств бренда Redmi, новые лэптопы характеризуются сравнительно невысокой ценой.

Название ноутбуков указывает на тип установленного в них процессора. Это AMD Ryzen R5 6600H или Ryzen R7 6800H на выбор. В более крупном лэптопе также доступна опциональная дискретная видеокарта Nvidia GeForce. В 14-дюймовой версии ее не будет ни за какие деньги.

Лэптопы, упакованные в корпус из алюминия, вышли спустя два месяца после премьеры оригинальных RedmiBook Pro 2022. В них Xiaomi использовала CPU Intel Alder Lake – Core 12 поколения, появившегося осенью 2021 г.

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В Китае 14-дюймовый RedmiBook Pro 2022 стоит 4500 юаней ($686,6, 38,6 тыс. руб. по курсу ЦБ, составлявшему на 25 мая 2022 г. 56,3 руб.) с процессором Ryzen R5 6600H. Версия с Ryzen R7 6800H обойдется в 5100 юаней ($778,2, 43,8 тыс. руб.)

15,6-дюймовый вариант с теми же CPU стоит 4700 юаней ($717,1, 40,4 тыс. руб.) или 5200 юаней ($793,4, 44,7 тыс. руб.) соответственно. Дискретная графика Nvidia повысит цену до 5900 юаней ($900,2, 50,7 тыс. руб.) и до 6500 юаней ($991,8, 55,8 тыс. руб.).

Пока нет данных, появятся ли новые лэптопы Redmi в России, но их можно будет заказать напрямую из Китая. К примеру, велика вероятность, что они появятся на AliExpress, хотя и неизвестно, по какой цене. Курс доллара к рублю на этой площадки всегда был немного выше того, что устанавливает российский ЦБ. На момент публикации материала он составлял в пределах 66 руб.

Возможности компактного ноутбука

RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition на 14 дюймов характеризуется компактными размерами – 316х220х16 мм. За минимальным весом Xiaomi в данном случае не гналась, и потому масса ноутбука составляет 1,45 кг, с учетом аккумулятора на 56 Втч. Производитель заявляет о 10 часах работы на одном заряде батареи.

Используемые в ноутбуке процессоры AMD Ryzen R5 6600H (шесть ядер) и Ryzen 7 6800H (восемь ядер) построены на архитектуре Zen 3+ выпускаются по 7-нанометровым нормам. В их составе есть встроенная графика Radeon 660M и Radeon 680M соответственно. За отвод тепла отвечают три тепловые трубки и два вентилятора.

В 14-дюймовой версии рамки экрана сильно меньше, чем в 15-дюймовой

Один из основных потребителей энергии в ноутбуке – это экран, который в RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition поддерживает частоту обновления 120 Гц и выдает изображение в формате 2560х1600 точек (формат 2,5К). Дисплей имеет пиковую яркость 300 нит и контрастность 1000:1, а также 100-процентный охват цветового пространства sRGB и технологию DC Dimming для защиты от мерцания подсветки.

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Вне зависимости от выбранного процессора RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition поставляется исключительно с 16 ГБ оперативной памяти. В данном случае используется современная память LPDDR5-6400. Вся пользовательская информация хранится на твердотельном накопителе емкостью 512 ГБ с поддержкой PCI-Е 4.0.

В наборе интерфейсов заявлены разъем для гарнитуры, HDMI 2.0, полноразмерный USB-A 3.2 Gen 2 и USB-C 3.2 Gen 2. Также есть отдельный USB-С с поддержкой Intel Thunderbolt 4, использующийся для подзарядки аккумулятора. За вывод звука отвечают два 2-ваттных динамика, за подключение к интернету – Wi-Fi 6 (802.11ax).

Больше размер – выше производительность

Во втором варианте RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition используется экран на 15,6 дюйма с соотношением сторон 16:10 и разрешением 3200х2000 точек (3,5К). Частота обновления снижена до 90 Гц, а яркость и контрастность, напротив, повышены до 400 нит и 1500:1 соответственно. В обоих случаях используется матрица IPS, плюс есть отключаемая функция автоматической настройки яркости.

RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition имеет габариты классического 15,6-дюймового мобильного ПК

Внутри ноутбука поместилась батарея емкостью 72 Втч на 14 часов автономной работы. Заявленная дискретная графика Nvidia – это GeForce RTX 2050 на чипе GA107 с 4 ГБ памяти GDDR6.

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Объемы SSD и памяти в 15-дюймовом ноутбуке – 512 ГБ и 16 ГБ безальтернативно. Толщина корпуса составляет 15 мм. Перечень интерфейсов, в дополнение к имеющимся у 14-дюймовой модификации, включает кардридер.