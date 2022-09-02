Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех

Tecno выпустила свой первый ноутбук Megabook T1 и собирается в ближайшее время начать его продажи в России. Это полноразмерный лэптоп на процессорах Intel Core 11 поколения. Tecno – это производитель смартфонов, очень востребованных в России. В августе 2022 г. его доля выросла до 7,5%.

Россия в ожидании новинки Tecno

Китайский производитель смартфонов Tecno анонсировал свой первый ноутбук, получивший название Megabook T1. Как сообщили CNews представители Tecno, Россия станет одной из первых стран, в которых он поступит в продажу.

Megabook T1 – это полноразмерный ноутбук с экраном на 15,6 дюйма по диагонали, исполненный в тонком по современном меркам алюминиевом корпусе толщиной 14,8 мм. Вес лэптопа составляет 1,48 кг и приходится, по большей части, на аккумулятор, обеспечивающий ноутбуку до 17,5 часа интенсивной работы или до трех дней в режиме ожидания.

Megabook T1 в классическом серебристом исполнении

Ноутбук будет выпускаться в четырех оттенках корпуса. Сколько из будут доступны в России, пока неизвестно. Как сообщили CNews представители Tecno, на российском рынке Megabook T1 появится в течение осени 2022 г. Более точная дата пока не установлена, как и рекомендуемая розничная цена.

Конкуренция с Xiaomi и Realme

В России Tecno известна благодаря своим смартфонам, в том числе и дизайнерским. Как сообщал CNews, в августе 2022 г. ее доля на российском мобильном рынке взлетела до 7,5%. Для сравнения, у Samsung – 10,9%, у Apple – 9,7%. Бренд Tecno входит в холдинг Transsion. В 2020 г. Transsion попался на выпуске дешевых смартфонов под собственным брендом для стран третьего мира со встроенным вредоносным ПО, ворующим деньги и персональные у своих владельцев, попутно показывая рекламу.

Все доступные оттенки корпуса

Основной конкурент Tecno в России – это компания Xiaomi наряду со своим дочерним брендом Redmi. Обе компании тоже начинали со смартфонов, но позже стали выпускать и другую технику, в том числе и ноутбуки. На российском сайте Xiaomi они не представлены, но в официальной российской рознице они доступны для приобретения.

То же касается и компании Realme, продукция которой очень востребована в России.

Доступные комплектации

В своем первом ноутбуке Tecno не стала использовать платформу AMD или экспериментировать с процессорами на базе архитектуры ARM. Она отдала предпочтение чипам Intel 11 поколения (Tiger Lake).

Так Megabook T1 выглядит в реальной жизни

По умолчанию Megabook T1 поставляется с Core i5-1155G7. Это процессор образца II квартала 2021 г., несущий в себе четыре ядра на частоте до 4,5 ГГц и способный обрабатывать до восьми потока инструкций (по два потока на ядро). Уровень тепловыделения (TDP) данного CPU равен 28 Вт, кэш третьего уровня – 8 МБ.

Опционально доступна модификация с более производительным Core i7-1195G7. При том же количестве ядер и потоков он выдает частоту 5 ГГц, но имеет идентичный Core i5-1155G7 TDP. Кэш-память L3 увеличена до 12 МБ.

Видеоподсистемы в обоих CPU одинаковые – это Intel Iris Xe, но в младшем процессоре ее частота равна 1,35 ГГц, в старшем – 1,4 ГГц. Дискретной графики в ноутбуке Tecno нет.

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Первенец Tecno поставляется в двух комплектациях. Пользователь может купить версию с 12 ГБ оперативной памяти и SSD-драйвом на 512 ГБ или остановить свой выбор на модификации с 16 ГБ RAM и 1 ТБ SSD. При этом оба CPU поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. Не исключено, что в Megabook T1 реализована возможность самостоятельного наращивания объема ОЗУ.

На что способен экран

Дисплей Tecno Megabook T1 – это IPS-панель, обладающая стандартными для данного типа матриц углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Производитель устанавливает в ноутбук экраны Full HD или 1920-1080 пикселей с пиковой яркостью. 350 нит.

Также заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Помимо этого в наличии сертификат TUV Eye Comfort Certification, указывающий на минимальную нагрузку на глаза даже при длительной работе за ноутбуком.

Дополнительные возможности

За вывод звука в Megabook T1 отвечает фирменная акустическая система Tecno VOC, количество динамиков в которой не установлено. Производитель заявляет о поддержке технологии улучшения звука DTS наряду с алгоритмами искусственного интеллекта, нацеленными на то же.

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Клавиатура ноутбука наделена встроенной подсветкой, а размеры корпуса позволили дополнить ее боком цифровых клавиш – NumPad. Все интерфейсные разъемы размещены на боковых торцах корпуса.

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Megabook T1 предложит пользователю два порта USB-C и три полноразмерных USB-А. Также в наличии вход под наушники и слот под карты памяти, а вывод изображения на внешний дисплей обеспечивает HDMI.

Первый ноутбук Tecno работает под управлением новейшей ОС Windows 11. Производитель не заявляет об этом прямо, но, во-первых, лэптопы с Linux пользуются гораздо меньшим спросом, во-вторых, на экране Megabook T1 запечатлены фирменные «обои» новой системы Microsoft.