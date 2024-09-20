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Transsion Holdings Tecno VOC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.09.2024 Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen 1
18.09.2024 Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте 1
07.08.2024 Tecno представляет новый ноутбук Megabook K16S с процессором AMD 1
14.02.2024 TECNO представляет новую серию ноутбуков MEGABOOK K 1
24.01.2024 Линейка ноутбуков Tecno Megabook T1: теперь в новых конфигурациях 1
19.12.2022 Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1 1
02.09.2022 Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022 1
02.09.2022 Конкурент Xiaomi выпустил свой первый ноутбук. Россиянам он достанется раньше всех 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Transsion Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Intel Corporation 12811 3
Transsion Holdings 69 3
Transsion Holdings - Tecno Audio Lab 2 2
Samsung Electronics 11065 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Apple Inc 13156 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 1
BBK OPPO Electronics 484 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
BBK OnePlus 298 1
itel 34 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 6
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 5
TÜV Rheinland Eye Comfort - сертификат 41 5
Наушники - Headphones 4479 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Микрофон - Microphone 2809 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
DDR - Double data rate 3083 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 575 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 60 2
USB Type-A - USB-A 697 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 697 2
Transsion Holdings - Tecno Megabook 25 9
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Transsion Holdings - Tecno PC Manager 5 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 3
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 2
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 51 2
Microsoft Windows 11 827 2
Transsion Holdings - Tecno Megapad - серия планшетов 6 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google Android 15244 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 1
Adobe Photoshop 804 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 1
Intel Tiger Lake 71 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 1
Huawei DC Dimming 40 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile HiOS Android 37 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 1
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 619 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Галлий - Gallium - химический элемент 363 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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