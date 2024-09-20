Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил обновленную модель MegaBook T1 с 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и процессором AMD Ryzen 7 5800U. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

MegaBook T1 14″ 2024 AMD наделен тонким металлическим корпусом. Его вес составляет 1,39 кг, толщина – 14,8 мм, а создан ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 7 5800U и графического чипсета AMD Radeon Graphics.

Процессор AMD Ryzen 7 5800U построен на архитектуре Zen 3, состоит из 8 ядер, поддерживает 16 потоков и максимальную рабочую частоту 4,4 ГГц. В наличии 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель PCIe 3.0 SSD объемом 512 ГБ.

Tecno Tecno представил новый MegaBook T1 с диагональю 14 дюймов на процессоре AMD Ryzen

MegaBook T1 поставляется с аккумулятором на 75 Втч, обеспечивающим время работы до 18,5 часов. Ноутбук оснащен 14-дюймовым Full HD-дисплеем с соотношением сторон 16:10, яркостью 350 нит, адаптивной регулировкой DC Dimming, цветовой гаммой 100% sRGB и сертификацией TÜV Eye Comfort по низкому уровню синего света.

Звук в ноутбуке улучшен благодаря системе Holographic Sound и технологии объемного звучания DTS, а также аудиосистеме Tecno VOC с ИИ-технологией, разработанной в Tecno Audio Lab.

Tecno MegaBook T1 14″ AMD оснащен клавиатурой с подсветкой, большим тачпадом, девятью разъемами и кнопкой питания со встроенным сканером отпечатка пальца. В комплекте пользователь получает компактное зарядное устройство 65 Вт, созданное на основе современного полупроводника нитрида галлия GaN. Благодаря тонкой регулировке петель Tecno MegaBook T1 14″ AMD можно открыть одной рукой на 180°.

Встроенное приложение Tecno PC Manager — набор функций, которые облегчают управление и работу с ноутбуком. Утилита помогает пользователям менять настройки, устранять неполадки, оптимизировать работу ноутбука, подключаться к смартфону через функцию OneLeap, соединяя устройства Tecno в экосистему и обеспечивая кроссплатформенную работу устройств.

Рекомендованная розничная цена Tecno MegaBook T1 14″ AMD R7-5800U 16 ГБ + 512 ГБ с операционной системой Windows – 62 990 руб. В честь старта продаж ноутбук можно приобрести за 53 990 руб.