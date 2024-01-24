Линейка ноутбуков Tecno Megabook T1: теперь в новых конфигурациях

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал обновление своей базовой линейки ноутбуков Tecno Megabook T1 с улучшенными процессорами. Представлено три модели: Megabook T1 с диагональю 15,6 дюйма на процессоре AMD Ryzen 7, а также Megabook T1 15,6 дюйма и Megabook T1 14,1 дюйма на процессоре Intel 12 поколения. Все модели выделяются легким и тонким металлическим корпусом, лаконичным дизайном, а также высокой производительностью.

Ноутбуки Tecno Megabook T1 15,6 дюйма весят всего 1,56 кг и их толщина составляет 14,8 мм. Ноутбуки с диагональю 14,1 дюйма весят 1,39 кг с толщиной корпуса 14.8мм. Благодаря тонкой регулировке петель Tecno Megabook T1 можно открыть одной рукой.

Все модели Megabook T1 обладают пиковой яркостью 350 нит и цветовым охватом 100% sRGB получил сертификацию TÜV Eye Comfort, которая гарантирует высокую четкость отображения деталей и минимальную нагрузку на зрение даже после долгого использования.

Модель T1 с диагональю экрана 15,6 дюйма теперь доступна в двух новых конфигурациях на выбор: с процессором Intel Core i5-12450H 12 поколения и графическим процессором Intel UHD Graphics, а также с процессором AMD Ryzen 7 5800U и графическим процессором AMD Radeon Graphics. Модель с диагональю экрана 14,1 дюйма также доступна на новом процессоре Intel Core i5-12450H 12 поколения.

Оба чипсета обеспечивают быструю и плавную работу в задачах повышенной сложности. Устройства также оснащены двухканальной оперативной памятью LPDDR4. При использовании SSD-накопителя PCIe 3.0 частота может возрастать до 4266 МГц, что помогает быстрее считывать и записывать данные. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, а SSD — 512 ГБ.

Модели ноутбуков с диагональю 15,6 дюйма получили обновленную систему охлаждения: благодаря увеличенному кулеру и двум тепловым трубкам, ноутбуки не перегреваются даже при интенсивной работе. Высокая производительность сохраняется благодаря многоуровневому рассеиванию тепла. Система охлаждения может работать в трех режимах, которые включаются в зависимости от интенсивности работы. Во время игры или работы в фоторедакторах включается усиленный режим, а в моменты просмотра видео или общения в соцсетях — умеренный.

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Модели Megabook T1 теперь также оснащены аудиосистемой Tecno VOC c поддержкой объемного звука DTS:X Ultra и умным шумоподавлением во время звонков. Оптимизированный алгоритм позволяет точно выделить человеческий голос среди фонового шума в режиме реального времени, чтобы улучшить качество звучания во время видеозвонка. Встроенные микрофоны с усовершенствованными характеристиками улавливают голос и снижают фоновые шумы в радиусе шести метров, позволяя комфортно общаться даже в перенасыщенном звуками пространстве.

Благодаря емкому аккумулятору 70 Вт•ч Megabook T1 15,6 дюйма способен обходиться без подзарядки до 17,5 часов, а Megabook T1 14,1 дюйма с аккумулятором 75 Вт•ч — до 18.5 часов. В комплектацию устройств входит быстрое и компактное зарядное GaN-устройство мощностью 65 Вт, которое можно носить даже в кармане.

Новинки доступны для российских пользователей у всех официальных партнеров бренда. Megabook T1 15,6 дюйма AMD Ryzen 7 можно приобрести по цене от 65990 руб., Megabook T1 15,6 дюйма i5-12450H — от 61990 руб., а Megabook T1 14 дюймов i5-12450H — от 59990 руб.