Tecno анонсировал старт продаж флагманского смартфона Phantom X2, Ноутбука Megabook T1 и наушников Sonic 1

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о старте предзаказа нового флагмана Phantom X2, а также о старте продаж Megabook T1, первого ноутбука бренда в России, и наушников Sonic 1.

Флагманский смартфон Phantom X2 оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000 5G, который в совокупности с объемом памяти 8 ГБ + 256 ГБ обеспечивает высокую производительность. А в сочетании с алгоритмами оптимизации в смартфоне всегда остается запас свободной оперативной памяти для повышенной многозадачности. Встроенная память UFS 3.1 позволяет обмениваться большими файлами и сохранять их на высокой скорости. Процессор дополнен блоком обработки изображений Imagiq 790 ISP 7-ого поколения, который обрабатывает 9 млрд пикселей в секунду, что расширяет фото- и видео-возможности смартфона.

Смартфон обладает широкими возможностями съемки благодаря 64-мегапиксельной основной камере с оптической стабилизацией и светочувствительным RGBW-модулем, 13 МП сверхширокоугольной камере и 2 МП модулю для эффекта боке.

Phantom X2

AMOLED-экран размером 6,8 дюйма защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, частота обновления – 120 Гц. Эргономичная форма корпуса с закруглениями в 71 градус позволяет комфортно держать смартфон в руке.

Емкий аккумулятор 5160 мАч подходит для игр и повседневных задач, а быстрая зарядка на 45 Вт позволит зарядить телефон на 100% за 60 минут.

Ноутбук Tecno Megabook T1 выделяется тонким корпусом толщиной 14,8 мм и весом 1,48 кг с диагональю экрана 15,6 дюйма. В него встроен аккумулятор, способный проработать до 17,5 часов без подзарядки или до трех дней в режиме ожидания. Блок питания имеет мощность 65 Вт.

Megabook T1

Корпус Megabook T1 изготовлен из алюминиевого сплава. Ноутбук представлен двумя модификациями: процессор Intel Core i3-1005G1 12 ГБ + 256 ГБ (SSD) и Intel Core i51035G1 16 ГБ + 512 ГБ (SSD).

Megabook T1 оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD, яркостью 350 нит и 100% sRGB. Также у экрана есть сертификация TÜV Eye Comfort Certification, что позволяет пользоваться им в течение целого дня без вреда для зрения. Звуковая система Tecno VOC – собственная разработка бренда, есть поддержка технологии DTS.

Наушники Tecno Sonic 1 – первые в мире наушники с двумя вариантами ношения: с амбушюрами и без, можно самостоятельно регулировать уровень комфорта. 50-часовая работа позволяет прослушать более 1000 композиций на одной зарядке. Наушники оснащены четырьмя микрофонами, которые делают голос чище и эффективно подавляют окружающие шумы во время звонков. Новое поколение Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильный сигнал с минимальной задержкой при подключении разных устройств и поддерживает бесперебойное соединение.

Sonic 1

Phantom X2 будет доступен для предзаказа с 20 декабря 2022 г. за 44990 руб. на Ozon, «М.Видео» и DNS. Покупатели Ozon могут получить кэшбэк 7000 руб. на Ozon-счет; «М.Видео» – 5000 руб. на счет в аккаунте «М.Видео» и «Яндекс станцию мини» в подарок; DNS – наушники Sonic 1 и возможность рассрочки на 24 месяца без первоначального взноса и 0% переплат.

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Официальный старт продаж Phantom X2 в России запланирован на 26 декабря 2022 г.

Megabook T1 и Sonic 1 поступят в продажу в России на этой неделе. Megabook T1 будет доступен в нескольких версиях – T1 i3 12 ГБ + 256 ГБ и T1 i5 16 ГБ + 512 ГБ, операционные системы Windows и Linux. Цена стартует от 39990 руб.

Цена Sonic 1 – 3490 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.