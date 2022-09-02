Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno презентовал на Ежегодной выставке потребительской электроники IFA 2022 первый ноутбук Megabook T1. Выход на рынок ноутбуков — новый шаг в развитии экосистемы Tecno. «Начав с основных продуктов, мы запускаем новую перспективную линию устройств. Tecno продолжает производить продукты с прочной репутацией, которые являются стратегическим шагом для бренда и развития интеллектуальной экосистемы Tecno», — сказал Джек Гуо, генеральный директор Tecno. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Ноутбук наделен тонким корпусом толщиной 14,8 мм и весом 1,48 кг с диагональю 15,6 дюйма. В него встроен аккумулятор, способный проработать до 17,5 часов без подзарядки или до трех дней в режиме ожидания. Блок питания мощностью 65 Вт быстро восполнит ресурс аккумулятора.

Tecno Megabook T1

Tecno Megabook T1 получил дизайн, в котором сочетаются минималистичные линии и зеркальные вставки. Весь корпус Megabook T1 изготовлен из алюминиевого сплава. Tecno Megabook T1 оснащен процессором Intel Core i5-1155G7. Ноутбук представлен двумя модификациями: 12ГБ/512ГБ (SSD) и 16ГБ/1ТБ (SSD). Также есть версия с Intel Core i7-1195G7.

Megabook T1 оснащен 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD, яркостью 350 нит и 100% sRGB, а также сертификацией TUV Eye Comfort Certification, что позволяет пользоваться им в течение целого дня без вреда для зрения. Звуковая система Tecno VOC, собственная разработка бренда, поддерживает технологию DTS и работает при поддержке ИИ

Ноутбук ожидается в России осенью 2022 г.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.