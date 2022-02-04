Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC

Tecno Mobile сообщает о скором поступлении в российскую розницу двух новых моделей начального уровня по привлекательным ценам.

Tecno Spark Go 2022 работает на облегченной версии ОС Android 11 Go Edition, оснащен емким аккумулятором 5000 мАч и выполнен в уже привычном для серии Spark ярком дизайне с крупным модулем основной камеры.

6,52-дюймовый IPS-экран (1600x720) смартфона имеет разрешение HD+ при частоте обновления 60 Гц и опроса сенсорного слоя 120 Гц. За производительность отвечает четырехъядерный процессор MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ собственной памяти с возможностью расширения за счет использования карт памяти microSD (до 256 ГБ).

Фото и видео возможности в Tecno Spark Go 2022 обеспечивают 13 Мп основной модуль в паре со вспомогательным датчиком глубины и 8 Мп фронтальная камера. Из других особенностей стоит выделить наличие сканера отпечатков пальцев на задней панели, двойной слот для nano SIM-карт и NFC-модуль.

Новая версия Tecno Spark 8С на полноценной ОС Android 11 – продолжение модельного ряда популярной молодежной линейки смартфонов Spark 8-й серии. Большой 6,6-дюймовый HD+ IPS-экран (1612x720) с частотой обновления 90 Гц, поддержка формата объемного звука DTS и емкий аккумулятор 5000 мАч, обеспечивают превосходные возможности для развлечений.

Tecno Spark

Сочетание быстрого восьмиядерного процессора Unisoc T606 с оперативной памятью 4 ГБ и собственной 64 ГБ, успешно решает большинство повседневных задач, а технология Memory Fusion при наличии лагов обеспечит дополнительное расширение оперативной памяти на несколько гигабайт из свободных ресурсов собственной.

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В Tecno Spark 8C установлена 13 Мп двойная основная камера с улучшенным AI, ночным и панорамным режимами и функцией HDR, а фронтальная 8 Мп камера помимо функций бьютификатора умеет также автоматически распознавать улыбки. Сканер отпечатков пальцев расположен на заднем блоке камер. В наличие тройной слот для nano SIM-карт и microSD (до 256 ГБ) и NFC-модуль.

Обе модели будут доступны в различных четырех цветовых вариантах.

Дата начала продаж новинок в DNS, «М.Видео», Ozon, «Ситилинк», МТС и у других партнеров Tecno – 7 февраля 2022 г. по рекомендованным розничным ценам за Spark Go 2022 – 8990 руб. и Spark 8C – 10990 руб.