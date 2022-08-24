Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition

Международный производитель смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал в России лимитированную версию Camon 19 Pro Mondrian Edition в стиле работ голландского художника Пита Мондриана, а также объявил о скором старте продаж наушников Tecno TWS Sonic 1.

Дизайн смартфона Tecno стал результатом сотрудничества с Бостонским музеем изящных искусств. В лимитированной версии представлена технология Sunlight Drawing, благодаря которой смартфон меняет цвет корпуса под воздействием солнечного света, не на один, а на несколько цветов.

Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition

Версия Mondrian Edition совмещает в себе все ключевые особенности Camon 19 Pro:

- Светочувствительный модуль RGBW+G+P на 64Мп. Технология RGBW заменила субпиксель G (зеленый) на субпиксель W (белый) в традиционной компановке пикселей RGGB, а благодаря технологии G+P на смену одной из стандартных пластиковых линз пришла стеклянная линза высокой четкости. Такое сочетание увеличивает светопоглощение на 208% и значительно повышает яркость изображения.

- Ультратонкая 0,98-миллиметровая рамка, которая обрамляет 6,8-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц.

- Расширенные возможности портретной съемки благодаря 50 МП объективу с двухкратным оптическим зумом и фронтальной камерой на 32 МП.

- Технология бьютификации с использованием ИИ-алгоритмов способна определять различные типы строения лица, в точности передает цвет кожи и естественно сглаживает ее текстуру.

- Высокая производительность позволяет оптимизировать четкость, яркость и точность цветопередачи телефона. Дисплей с сертификатом TuV Rheinland минимизирует синий свет для более комфортного просмотра, уменьшая нагрузку на глаза.

Лимитированная версия смартфона Camon 19 PRO Mondrian Edition доступна по рекомендованной розничной цене 21 990 руб.

Наушники-вкладыши Tecno Sonic 1 – еще один важный продукт в линейке производителя. Tecno Sonic 1 использует технологии, которые увеличивают время автономной работы батареи в сравнении с конкурентами и обеспечивает сверхдолгий срок работы наушников до 50 часов.

К ключевым характеристикам наушников относится:

- 50-часовая автономная работа позволяет прослушивать до 800 треков, в отличие от большинства конкурентов, которые дают возможность прослушать лишь 300 композиций.

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- Последняя версия Bluetooth 5.3 увеличивает время автономной работы, снижает задержку сигнала, уменьшает помехи при подключении и повышает безопасность использования.

- Беспроводные наушники с возможностью выбора внутриканального или вакуумного способа использования для минимизации дискомфорта при длительном ношении. Пользователь может выбрать самостоятельно способ использования наушников в ушном канале.

- Шумоподавление при звонках осуществляется с использованием двух микрофонов в каждом наушнике, а также алгоритма подавления звуков окружающей среды (ENC). Благодаря этому отфильтровывается внешний шум, снижаются помехи – остается лишь чистый голос.

- Сенсорное управление с возможностью регулирования громкости.

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- Функция двойного подключения + синхронизации и поддержка технологии Fast Pair позволяет подключиться к двум умным устройствам одновременно, и переключаться между ними одним щелчком, что улучшает пользовательский опыт и эффективность использования наушников.

- Степень водонепроницаемости IPX5.

Наушники Tecno TWS Sonic 1 ожидаются в продаже осенью 2022 г.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.