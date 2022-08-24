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Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition

Международный производитель смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал в России лимитированную версию Camon 19 Pro Mondrian Edition в стиле работ голландского художника Пита Мондриана, а также объявил о скором старте продаж наушников Tecno TWS Sonic 1.

Дизайн смартфона Tecno стал результатом сотрудничества с Бостонским музеем изящных искусств. В лимитированной версии представлена технология Sunlight Drawing, благодаря которой смартфон меняет цвет корпуса под воздействием солнечного света, не на один, а на несколько цветов.

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Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition

Версия Mondrian Edition совмещает в себе все ключевые особенности Camon 19 Pro:

- Светочувствительный модуль RGBW+G+P на 64Мп. Технология RGBW заменила субпиксель G (зеленый) на субпиксель W (белый) в традиционной компановке пикселей RGGB, а благодаря технологии G+P на смену одной из стандартных пластиковых линз пришла стеклянная линза высокой четкости. Такое сочетание увеличивает светопоглощение на 208% и значительно повышает яркость изображения.

- Ультратонкая 0,98-миллиметровая рамка, которая обрамляет 6,8-дюймовый дисплей FHD+ с частотой 120 Гц.

- Расширенные возможности портретной съемки благодаря 50 МП объективу с двухкратным оптическим зумом и фронтальной камерой на 32 МП.

- Технология бьютификации с использованием ИИ-алгоритмов способна определять различные типы строения лица, в точности передает цвет кожи и естественно сглаживает ее текстуру.

- Высокая производительность позволяет оптимизировать четкость, яркость и точность цветопередачи телефона. Дисплей с сертификатом TuV Rheinland минимизирует синий свет для более комфортного просмотра, уменьшая нагрузку на глаза.

Лимитированная версия смартфона Camon 19 PRO Mondrian Edition доступна по рекомендованной розничной цене 21 990 руб.

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Tecno Sonic 1

Наушники-вкладыши Tecno Sonic 1 – еще один важный продукт в линейке производителя. Tecno Sonic 1 использует технологии, которые увеличивают время автономной работы батареи в сравнении с конкурентами и обеспечивает сверхдолгий срок работы наушников до 50 часов.

К ключевым характеристикам наушников относится:

- 50-часовая автономная работа позволяет прослушивать до 800 треков, в отличие от большинства конкурентов, которые дают возможность прослушать лишь 300 композиций.

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- Последняя версия Bluetooth 5.3 увеличивает время автономной работы, снижает задержку сигнала, уменьшает помехи при подключении и повышает безопасность использования.

- Беспроводные наушники с возможностью выбора внутриканального или вакуумного способа использования для минимизации дискомфорта при длительном ношении. Пользователь может выбрать самостоятельно способ использования наушников в ушном канале.

- Шумоподавление при звонках осуществляется с использованием двух микрофонов в каждом наушнике, а также алгоритма подавления звуков окружающей среды (ENC). Благодаря этому отфильтровывается внешний шум, снижаются помехи – остается лишь чистый голос.

- Сенсорное управление с возможностью регулирования громкости.

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- Функция двойного подключения + синхронизации и поддержка технологии Fast Pair позволяет подключиться к двум умным устройствам одновременно, и переключаться между ними одним щелчком, что улучшает пользовательский опыт и эффективность использования наушников.

- Степень водонепроницаемости IPX5.

Наушники Tecno TWS Sonic 1 ожидаются в продаже осенью 2022 г.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.

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