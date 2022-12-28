Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo

Запрет импорта

Российский производитель вычислительной техники ICL предложил запретить ввозить в страну посредством параллельного импорта зарубежные ноутбуки (Dell, HP, Acer, MSI, Asus, Lenovo и др.). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо с предложением, направленное главе Минцифры Максуту Шадаеву 8 декабря 2022 г.

Как утверждает источник издания, запрет в первую очередь рассчитан на потребительскую электронику (ПК, лэптопы, моноблоки).

Документ был отправлен гендиректором «Айсиэл техно» (входит в бренд ICL, производит и разрабатывает компьютеры, мониторы, ноутбуки и т. д.) Евгением Степановым. Как отмечается в письме, запрет параллельного импорта увеличит долю отечественной вычислительной техники на российском рынке до 50%.

ICL — группа ИТ-компаний, работающая с 1991 г. Предоставляет ИТ-услуги, разрабатывает ПО, а также производит и поставляет компьютерную технику. Зарегистрирована в Татарстане. Насчитывает около 4 тыс. сотрудников и более 1,9 тыс. заказчиков. По данным «Контур.фокуса», выручка компании по итогам 2021 г. составила 1,2 млрд руб. Информация о владельцах скрыта, но по данным эмитента по состоянию на сентябрь 2015 г., большая часть компании (42,28%) принадлежит ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем».

Поборы и льготные кредиты

В качестве мер поддержки российских производителей электроники помимо запрета параллельного импорта ICL предлагает ввести утилизационный сбор на зарубежную вычислительную технику в размере 20% от ее стоимости. Вместе со сбором компания выдвинула предложение — выдавать субсидии российским производителям электроники.

Для стимулирования продаж отечественной электроники также предлагается выдавать льготные кредиты на ее закупку дистрибуторами. Гражданам же предлагается возвращать 20% от покупки российской электроники в розничных магазинах по программе кешбэка.

Оценка инициативы

Письмо ICL обсуждалось 21 декабря 2022 г. на совещании у замглавы Минцифры Андрея Заренина с российскими производителями электроники и ритейлерами, отмечает источник «Коммерсанта». По его словам, в основном меры были поддержаны, но споры вызвал пункт об ограничении параллельного импорта иностранной техники.

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Например, представители Минпромторга не считают нужным запретить ввоз в страну посредством «серого» импорта иностранную электронику. «Мы прорабатываем возможность точечной настройки механизма параллельного импорта по сегментам», — рассказали изданию в ведомстве.

В Минцифре также не поддержали запрет импорта и отметили, что увеличения спроса нужно добиваться конкурентной российской продукцией.

При этом представители Минпромторга заверили издание, что совместно с Минцифры прорабатывают механизм финансовой и маркетинговой поддержки потребителей отечественной радиоэлектронной продукции, как посредством льготных кредитов, так и программой кешбэка.

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Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входит «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», Huawei, Beko и пр.) поддерживает идею кэшбэка для покупателей, но критически относятся к утилизационному сбору и запрету импорта.

Такая мера негативно скажется на доступном ассортименте в магазинах и умножит поток нелегальной продукции, поступающей в Россию, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо».

Источник издания в одном из иностранных производителей ноутбуков считает, что утильсбор приведет к росту цен на продукцию для конечных потребителей. По его мнению, для развития рынка необходимо вводить меры поддержки производства, а не продаж устройств.

Объемы производства

Отечественные производители ноутбуков способны поставлять около 1,5-3 млн устройств в год, рассказал изданию управляющий партнер группы F+ tech Алексей Мельников. Другие цифры приводит директор «Промобит» Максим Копосов. По его оценке, компании производят около 250 тыс. ноутбуков в год (большая часть из них поставляется в госсектор).

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По данным GS Group, с января по ноябрь 2022 г. в страну было поставлено 2,7 млн ноутбуков. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель упал на 65%.

Таможенные пошлины

Это не первая инициатива за последние месяцы от отечественных производителей электроники. В начале октября 2022 г. CNews писал о том, что Правительство прорабатывает новый механизм поддержки российской электроники. Так, власти хотят субсидировать серийное производство российских ноутбуков, смартфонов и компьютеров. В 2023 г. на поддержку отрасли Минпромторг планирует выделить 210 млрд руб.

При этом субсидии смогут получить компании, ориентированные на потребительский сегмент рынка. Сейчас Правительство предоставляет субсидии производителям электроники на разработку компонентов или запуск производства.

В ноябре CNews писал о предложении российских производителей электроники ввести таможенные пошлины в размере 5% для ввоза иностранных ПК, ноутбуков, вычислительной техники и пр.