Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой

Власти намерены добиться снижения стоимости отечественной техники, чтобы она была не дороже китайской и, наконец, заинтересовала потребителей. При этом реальная цена никуда не исчезнет – компенсацию разницы, чтобы производители не несли убытки, государство возьмет на себя. Из каких именно резервов на это будут браться деньги, не сообщается.

Если нет разницы, зачем платить за иностранное

Российский Минпромторг рассматривает новую инициативу популяризации отечественной электроники в стране. Один из ее фундаментальных недостатков – более высокая цена, а россияне всегда голосуют рублем. В результате наибольшим спросом пользуется техника китайских брендов, которая стоит значительно дешевле российской.

Минпромторг рассматривает механизм принудительного снижения цен на отечественную технику, но не в ущерб производителям. Министерство оценивает вопрос выделения вендорам субсидий, которые могли бы пойти на возмещение разницы в стоимости между зарубежной и суверенной электроникой, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Минпромторга и компаний – участников рынка электроники.

По задумке авторов идеи, российские вендоры будут предоставлять покупателям скидки на свою продукцию – компьютеры, серверы, ноутбуки, планшеты, смартфоны и пр. Итоговая цена будет на уровне техники привычных россиянам брендов, в том числе азиатских. Размер скидки компенсируют власти.

Слишком много тайн

Как сообщил изданию представитель Минпромторга, в настоящее время ведомство «прорабатывает новые меры поддержки отечественных производителей радиоэлектронной продукции», притом делает это «на системной основе». В список мер, по его словам, входит и упомянутая «возможность реализации механизма компенсации потери в доходах при предоставлении скидки на разницу в цене».

iRU Российская электроника часто является таковой лишь снаружи. Внутри она почти всегда состоит из иностранных ключевых компонентов

Абсолютно все детали этого механизма держатся в секрете. Собеседник «Ведомостей» отметил лишь, что инициатива «в настоящий момент находится в проработке, в том числе в части номенклатуры и методик расчета компенсации».

На момент выхода материала не было известно ни о размерах сумм компенсации, ни о хотя бы приблизительных сроках внедрения новшества. Также совершенно непонятно, откуда именно власти будут брать деньги на такие субсидии.

Один из возможных вариантов – это федеральный бюджет, который пополняется, в том, числе, за счет налоговых отчислений, то есть, по сути, трудоспособными россиянами. Как отметил неназванный источник издания, если источником денег будет именно бюджет страны, то нагрузка на него составит «от сотен миллионов до миллиарда рублей в год». Напомним, что ранее в 2024 г. российские власти намекали на возможное повышение налогов в стране.

Утопия или потенциально рабочая схема

Участники рынка российской электроники весьма неоднозначно отнеслись к новой инициативе властей. Преобладают два противоположных мнения – одни полагают, что новшество окажется весьма полезным и своевременным, другие полагают, что до реализации идеи дело не дойдет.

К последним относится, в частности, вице-президент по коммерции «Рикор электроникс» Сергей Куприянов. «На мой взгляд, вопрос субсидирования разницы в ценах между импортной и отечественной электроникой за государственный счет – это огромные деньги, и на это точно тратиться никто не будет», – заявил он изданию.

Куприянов считает, что решать вопрос конкуренции с китайскими и другими производителями электроники нужно совершенно другими, в разы более радикальными методами. Он открыто заявил изданию, что для этого стоило бы «поднять ввозные пошлины на импортные готовые устройства примерно на 15%».

По оценке Куприянова, такие меры привели бык росту доли рынка российской электроники, занимаемой отечественными вендорами. «Такой шаг помог бы больше инвестировать в производство, в станки, в расширение производственных мощностей, спектра технологических процессов, чтобы укрепить цифровую независимость», – подытожил Куприянов.

Напомним, что весной 2024 г. порог беспошлинного ввоза был снижен в пять раз – 1000 евро (99,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 апреля 2024 г.) до 200 евро (19,9 тыс. руб.). Притом власти даже не рассматривали возможность сохранения прежних его размеров. Из-за этого цены на импортную электронику уже взлетели на большинстве крупнейших маркетплейсов.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди участников – DNS, «М.видео-Эльдорадо», Fplus, «Ситилинк», «Яндекс Маркет» и пр.) придерживаются противоположной позиции. «Мы всячески одобряем позитивные меры поддержки российских производителей, такие как субсидирование и льготное кредитование, – сказал «Ведомостям» представитель РАТЭК Антон Гуськов. – РАТЭК давно и последовательно выступает именно за это направление поддержки в противовес запретительным мерам, которые мы считаем вредными и неэффективными».

Гуськов считает, что субсидии российским вендорам электроники «будут исчисляться существенными суммами».

Нашлись и те, кто полагает, что даже если государство пойдет на такой шаг, никаких положительных последствий это не возымеет. «На наш взгляд, для поддержки рынка такие меры ничего не дадут, – сообщили изданию представители ИТ-компании Fplus. – Бюджет бесконечным быть не может, а критерии отбора производителей, которым будут компенсироваться затраты, устройств, которые будут субсидироваться, регионов действия этой программы неясны».

По оценке издания, тех, кто не поддерживает новую инициативу властей, среди участников рынка электроники больше, нежели тех, кто ее одобряет.

Азиатское нужнее отечественного

Об уровне популярности российской электроники в стране можно судить, например, по рынку мобильных ПК. Как сообщал CNews, в I квартале 2024 г. россияне чаще всего покупали ноутбуки Asus, Lenovo и MSI, и это при том факте, что первые две компании ушли из России еще весной 2022 г.

Если рассматривать российский рынок ноутбуков с точки зрения финансов, то Asus снова в лидерах – у нее 19,4-процентная доля. Apple заняла вторую строчку с долей 11,2%, а замыкает тройку лидеров MSI – у нее 10,1%.

Отечественные гаджеты россиян тоже не интересуют. CNews писал, что по всей стране за четыре месяца с начала продаж было реализовано всего лишь 800 смартфонов и 130 планшетов российской компании Fplus на российской же ОС «Аврора».