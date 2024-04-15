Россияне бешеными темпами скупают ноутбуки сбежавшей из страны компании. Отныне она новый лидер продаж, другие бренды за ней не поспевают

Asus выбилась в лидеры российского рынка мобильных ПК. Компания покинула Россию два года назад, но ее техника по-прежнему популярна у граждан, не без помощи параллельного импорта. Asus даже удалось стать новым лидером рынка, сместив MSI – компанию, которая не поддержала санкции и осталась в России. Но китайские вендоры навязывают им жесткую конкуренцию.

Неожиданные последствия параллельного импорта

По итогам I квартала 2024 г. (1 января – 31 марта) на российском рынке ноутбуков сменился лидер – если в 2023 г. первую строчку по объемам продаж занимала тайваньская компания MSI, то в первой четверти ей досталось лишь третье место.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику аналитической компании GFK, первенство по итогам отчетного периода одержала компания Asus – тоже тайваньская, как и MSI. Но, в отличие от MSI, она официально остановила свои операции на территории России еще весной 2022 г. подав пример еще одному тайваньскому вендору – Acer. В настоящее время продукция этих компаний завозится по параллельному импорту, который работает с мая 2022 г., и который российские вендоры ноутбуков и серверов очень хотят уничтожить. MSI санкции не поддерживает и продолжает импортировать технику в Россию по «белым» схемам.

Доли рынка

По информации GFK, только в течение февраля 2024 г. в России было продано 297 тыс. ноутбуков, а это на внушительные 9% больше, нежели годом ранее. Логотип Asus красовался на 17,5% из них, а MSI заняла 7,8-процентную долю, соответствует третьему месту. «Серебро» в данном случае досталось китайской Lenovo, которая тоже участвует в антироссийских санкциях и не поставляет в Россию свою продукцию «в белую».

Asus Аргументов против конкурентов, особенно китайских, у ноутбуков Asus не так уж много

В феврале 2023 г. доли рынка у компаний были совсем другими. MSI находилась на первом мест с 13,7%, Asus удерживала вторую строчку с результатом 13,3%, а Lenovo была на третьей позиции с 10,1%.

Если рассматривать рынок с точки зрения финансов, то Asus снова в лидерах – у нее 19,4-процентная доля. Тайваньский вендор сумел обогнать даже Apple, MacBook которой стоят существенно дороже ноутбуков других производителей со схожей и даже более мощной начинкой. У Apple 11,2% рынка, у MSI – 10,1%, а все вместе эти и другие поставщики мобильных ПК на торговали на 19 млрд руб. только за февраль 2023 г. – рост составил 27% год к году.

По словам другого источника «Коммерсанта», по итогам всего I квартала 2024 г. в России было продано на 10% ноутбуков больше, чем год назад – 810 тыс. шт. В деньгах продажи подскочили на 29% до 53,5 млрд руб. Доля Asus достигла 18,3% в натуральном выражении, у MSI она упала почти вдвое, до 9,5%.

Феномен MSI

Компания MSI стала лидером российского рынка мобильных ПК по итогам всего 2023 г. заняв пятую его часть (20%) в натуральном выражении. Asus стала второй с результатом в 14%. Суммарные показатели рынка за отчетный период составили 2,9 млн проданных устройств (рост 15% год к году) на 180 млрд руб. (рост 10%).

По словам собеседников издания, MSI выбилась в лидеры благодаря своей ценовой политике в 2023 г. ее ноутбуки стоили дешевле в сравнении с продукцией конкурентов. Однако в январе 2024 г. ситуация стала стремительно меняться – цены на MSI сравнялись с конкурентами, и доля компании начала падать.

По итогам января 2024 г. итоговая доля рынка MSI составила 9,7%. Годом ранее она удерживала 14,8%.

Что говорят ритейлеры

Ноутбуки Asus и MSI есть в ассортименте далеко не всех крупнейших ритейлеров. Как сообщили CNews представители МТС, почти всю розницу оператора заняли три компании, включая Apple и Infinix – на них пришлось 90% продаж. В целом по итогам I квартала 2024 г. продажи мобильных ПК в розничной сети МТС выросли в 3,2 раза год к году в натуральном выражении и в 2 раза в деньгах

Ноутбуки MSI и Asus в рознице МТС отсутствуют. На вопрос CNews о причинах представители оператора ответили, что мобильные ПК не являются фокусным продуктом для МТС, и потому эти два бренда ноутбуков, как и ряд других, в салонах оператора не купить.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews, что за I квартал 2024 г., по предварительным данным, в России было реализовано около 1,3 млн компьютеров. Статистика включает в себя как ноутбуки, так и настольные компьютеры – системные блоки и моноблоки (ПК в корпусе монитора). Это на 44% больше в количестве, чем год назад, и на 63% в деньгах (81 млрд руб.). Лидеры рынка – Thunderobot, Asus, MSI и Apple.

В I квартале 2024 г. в Ozon штучные и денежные продажи ноутбуков выросли на 76% и 85% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г, сообщили CNews представители Ozon. Средний чек в данной категории увеличился на 25% Наибольшим спросом пользовались ноутбуки Asus, Apple, Echips (как сообщал CNews, это российский бренд), Lenovo и Xiaomi. В 2023 г. продажи ноутбуков в штучном и денежном выражениях на Ozon увеличились на 228% и 229% соответственно в сравнении с 2022 г. Средний чек в данной категории увеличился на 8%. Наибольшим спросом пользовались следующие бренды: Honor. Lenovo, Apple, Asus, Realme.



Редакция CNews направила запросы о статистике продаж ноутбуков в Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Ситилинк» и ожидает ответа.

Шаткое положение Asus

Собеседники «Коммерсанта» среди иностранных вендоров ноутбуков полагают, что резкий скачок продаж ноутбуков Asus связан с широким модельным рядом компании. По их словам, у Asus «больше линейка устройств под разные ценовые категории».

Другие источники издания полагают, что господство Asus на российском рынке мобильных ПК весьма шаткое, и дело тут вовсе не в MSI. «Судя по активизации маркетинговой активности со стороны китайских производителей, они могут войти в первую тройку к концу года (2024 г. – прим. CNews). Без вложений в продвижение Asus и MSI могут потерять лидерство», – заявили они.