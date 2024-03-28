Рост цен на смартфоны, ПК и технику неизбежен. Вопрос о сохранении дешевого ввоза в Россию даже не рассматривался

В России отменяется порог беспошлинного ввоза в 1000 евро. Через четыре дня он сократится в пять раз, что повлечет за собой рост цен на привезенные из-за рубежа товары. Вопрос о сохранении порога на текущем уровне не рассматривался.

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Через четыре дня россияне столкнутся с пятикратным сокращением беспошлинного порога ввоза. Сейчас он составляет 1000 евро (100,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 марта 2023 г.), а с 1 апреля 2024 г. его урежут до 200 евро (20 тыс. руб.). По информации «Ведомостей», власти не стали предпринимать попытку сохранения порога в его нынешнем виде.

Снижение порога в пять раз означает, что россияне будут вынуждены платить 15% стоимости товара или группы товаров в виде таможенной пошлины, если в сумме они будут стоить даже 200,1 евро. Это, с очень высокой степенью вероятности, повлечет за собой рост цен в магазинах и маркетплейсах.

Нынешний порог в 1000 евро был повышен с 200 евро в марте 2022 г. на фоне всем известных событий в качестве меры защиты российского рынка от потенциального дефицита, который мог спровоцировать массовый уход из России сотен иностранных компаний. Решение принимала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, и Кыргызстан.

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Для сохранения порога на нынешнем уровне требуется новое решение ЕЭК, которое перед этим должно быть согласовано властями всех государств – членов Комиссии. Но на 28 марта 2024 г., по информации «Ведомостей», не было ни согласования, ни обсуждения, ни даже подготовки к нему. «До сих пор подготовка новых документов так и не началась», – пишет издание со ссылкой на неназванные источники, приближенные к Совету ЕЭК.

«Судя по тому, что действие повышенного порога истекает 1 апреля (2024 г. – прим. CNews), и до сих пор никакой информации о продлении меры нет, можно предполагать, что с высокой долей вероятности решение о непролонгации принято», – заявил изданию старший научный сотрудник ИМЭиФ ВАВТ Дмитрий Кузнецов.

Просьбы не услышаны

Как сообщал CNews, в России регулярно звучат мнения против возвращения порога беспошлинного ввоза до уровня января 2022 г. В частности, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял «Известиям», что в нынешних условиях, когда страну поглотили санкции, порог в 1000 евро «оказывает существенную поддержку миллионам граждан, позволяет не допустить дефицита товаров.

Маркетплейсы тоже не в восторге от грядущего пятикратного сокращения порога. По информации «Ведомостей», Евразийский союз потребителей направлял в ЕЭК просьбу о сохранении порога в 1000 евро. Ответ на эту просьбу был неожиданным. «Нам ответили, что ни одна страна – член ЕАЭС такое предложение не вносила», – сказал изданию сопредседатель Союза Петр Шелищ.

Власти и розница против

Традиционная офлайн-розница, напротив, всячески поддерживает возвращение к 200 евро. CNews писал, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в конце марта 2024 г. обратилась в Правительство России с просьбой урезать беспошлинный порог в пять раз.

На 28 марта 2024 г. в АКОРТ, согласно ее официальному сайту, входило 26 ритейлеров. Среди них: DNS, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и пр.), «Леруа Мерлен», Kari, OBI, «Спортмастер», «Детский Мир», «Ашан», «Азбука Вкуса», «Лента», «Магнит», «М.Видео-Эльдорадо» и др.

Российские власти тоже откровенно говорят о том, что не желают сохранения порога беспошлинного ввоза в 1000 евро. Сокращения его в пять раз очень ждет Минэкономразвития, пишут «Известия». В ведомстве мотивируют необходимость такой меры тем, что федеральный бюджет нуждается в пополнении дополнительными средствами.

Помимо этого, как сообщал CNews, в конце февраля 2024 г. российский Минфин не стал поддерживать предложение о сохранении порога на текущем уровне в 1000 евро.

Может быть хуже

Порог в размере 200 евро – это результат реализации инициативы бывшего российского премьер-министра Дмитрия Медведева. В феврале 2018 г., когда порог был на уровне 1000 евро, Медведев заявил, что нужно сократить его вдвое с января 2019 г., а с января 2020 г. уменьшить до 200 евро.

Требование Медведева было реализовано в срок, но пятикратного снижения порога российским властям показалось мало. В конце 2019 г. стартовало обсуждение идеи по снижению порога до крошечных 20 евро или 2005 руб. по курсу на 28 марта 2024 г.

Дальше обсуждения дело на тот момент не пошло, однако неизвестно, что послужило причиной отказа от этой идеи. Нельзя исключать вероятность дальнейшего снижения порога беспошлинного ввоза в обозримом будущем.