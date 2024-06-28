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Российские производители просят запретить параллельный импорт HP и Fujitsu

Консорциум АНО ВТ, объединяющий крупных российских производителей электроники, отправил в Минпромторг письмо с просьбой убрать из списка параллельного импорта продукцию HP и Fujitsu. Это очередная попытка отлучить россиян от зарубежной техники, которая может привести к росту цен.

Предложение АНО ВТ

Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), который объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др., попросил Минпромторг исключить из списка параллельного импорта продукцию американской HP и японской Fujitsu, сообщили «Ведомости». Письмо с просьбой ассоциация направила на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака. В министерстве подтвердили изданию получение документа.

Правительство России легализовало параллельный импорт списка востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей в конце марта 2022 г. До этого закон обязывал таких импортеров уничтожать ввезенный без разрешения правообладателя товар и выплачивать компаниям компенсацию в размере до пяти млн руб.

Заменим российскими аналогами

Гендиректор АНО ВТ Светлана Легостаева объяснила инициативу раширением возможностей российских производителей поставлять номенклатуру вычислительной техники собственного производства: «Инструмент параллельного импорта показал себя достаточно эффективным. Но наши компании активно развиваются, поставляя широкую номенклатуру отечественной вычислительной техники».

«По мнению наших экспертов, продукция брендов HP и Fujitsu в группе вычислительных систем либо имеет качественные и конкурентоспособные российские аналоги, либо не является критичной для потребителей», — подчеркнула Легостаева.

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Мики Баумейстера на Unsplash
В России могут запретить ввоз по параллельному импорту техники HP и Fujitsu

Управляющий партнер ИT-холдинга Fplus Алексей Мельников пояснил, что под код ТН ВЭД 8471, который предложили исключить в ассоциации, подпадают серверы, системы хранения данных, ноутбуки и т. д. «Наличие механизма параллельного импорта крайне негативно влияет на российских производителей и во многом дискредитирует меры государственной поддержки. Убеждены, что для развития отечественного производства перечень исключаемых брендов должен быть существенно расширен», — сказал Мельников.

Льгот производителям не достаточно

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, входят «Яндекс маркет», «Ситилинк», DNS, «М.видео-Эльдорадо» и др.) предложение АНО ВТ считают вредным. «Оно приведет к сужению ассортимента, а меньше выбор – выше цены», – объяснил позицию представитель РАТЭК Антон Гуськов. В стране и без того действуют серьезные меры поддержки российских производителей электроники, в том числе в виде преференций на госзакупках, резюмировал он.

В апреле 2024 г. CNews уже писал, что целая группа российских производством техники — Depo, Yadro, iRU, «Элемент», «Аквариус», Kraftway и др. — лоббирует исключение из перечня товаров для параллельного импорта вообще всех ноутбуков, смартфонов и планшетов.

Собеседника CNews на рынке бытовой техники и электроники сказал тогда, что ограничение параллельного импорта «уменьшит конкуренцию, что всегда плохо для конечного потребителя (у него будет меньше выбора и он будет больше платить)».

А заменить HP в принтерах, например, могут только китайские производители. «В моноблоках и ноутбуках заменить HP российские бренды OSIO, Irbis, Digma, F+ могут на данный момент только в базовом и среднем сегментах, а для премиальных и игровых решений пока нет полноценной замены», — дал свою оценку ситуации представитель сети «М.видео-Эльдорадо».

Автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко не уверен, что освободившееся место HP и Fujitsu займут российские, а не китайские производители, даже в тех категориях, где российские аналоги есть.

Параллельный импорт сокращается

Ранее АНО ВТ также просила Минпромторг запретить ввоз в страну любых серверов и систем хранения данных. CNews писал об этом в июле 2023 г.

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Параллельный импорт — это ввоз продукции без согласия правообладателя. Благодаря ему россияне могут приобретать технику популярных, но ушедших из России брендов.

Эта возможность и так уже сократилась. По данным аналитики контрактного производителя электроники GS Group, которые приводит издание, в 2023 г. доля параллельного импорта ноутбуков, например, составила до 33% от общего объема ввоза, что на 20 процентных пунктов меньше, чем в 2022 г. Доля параллельного импорта планшетов тоже снизилась — с 27% в 2022 г. до 15% в 2023 г.

Анна Любавина

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