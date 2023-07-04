Производители просят власти запретить ввоз в Россию техники, но разрешить комплектующие

Минпромторгу предложили запретить ввоз любых серверов и систем хранения данных, чтобы получить гарантии спроса под инвестиции в новые российские производства, но не ограничивать импорт составляющих - плат, процессоров и т. д.



Запретить, но разрешить

АНО «Вычислительная техника», просит Минпромторг не ограничивать ввоз в страну по параллельному импорту компонентов для сборки в России серверов и систем хранения данных (СХД): плат, жестких дисков, процессоров и т. д., сообщил «Коммерсант».

Незадолго до этого то же АНО «Вычислительная техника» просило ограничить ввоз в Россию по параллельному импорту техники Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, HPE, MSI, Quanta, Palit, Palo Alto Networks и Schnider Electric. В АНО «Вычислительная техника» входят Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других.

Замглавы Минпромторга Василий Шпак тогда рассказал изданию, что данная инициатива действительно находится на стадии обсуждения – по его словам, сейчас министерство ожидает «более конкретно сформированных предложений».

Но у такого решения есть и противники. Как писал CNews, сокращение списка параллельного импорта заметно усложнит россиянам доступ к технике нужных им иностранных брендов. Также нельзя исключать вероятность взлета популярности обычного «серого» импорта – пример со смартфонами Apple линейки iPhone 14 Pro показал, что «серые» поставки могут быть даже более выгодными для потребителей с точки зрения конечной цены товара.

Фото: Senivpetro на Freepik Минпромторгу предложили запретить ввоз любых серверов и систем хранения данных, но не комплектующих

По словам источника газеты «Коммерсант», основной рынок для отечественной техники — госзаказ. Корпоративные потребители по привычке закупают западные устройства. Эту ситуацию сейчас пытаются изменить.

Однако потребители уверены, что техника высокого уровня в России все равно выпускаться не будет и в отношении нее схема в конечном итоге сведется к «переклейке шильдиков».

Перспективы решения

Обращение АНО ВТ поступило и находится на рассмотрении, подтвердили «Коммерсанту» в Минпромторге: «Решение об исключении серверов и СХД из перечня товаров для параллельного импорта может быть принято на основании обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных цифрами производства аналогичных отечественных товаров. Конкретных цифр и обоснований в обращении АНО ВТ представлено не было». В Минцифры “Коммерсанту” сообщили, что, если от отрасли поступит такое предложение, в министерстве «рассмотрят его целесообразность».

Заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на ПМЭФ-2023 говорил, что, скорее всего, правительство России пойдет по пути сокращения перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту, если российские производители смогут удовлетворить спрос.