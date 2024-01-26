Россияне рискуют остаться без современной связи. Их не допускают к продвинутой версии Wi-Fi вопреки решению властей

В России до сих пор не началось распространение стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6E на частоте 6 ГГц. Частоты в стране выделены, но устройства с поддержкой стандарта нужно регистрировать в Роскомнадзоре. Эта ситуация продолжается годами, пока весь мир постепенно входит в эпоху более современной версии беспроводных сетей – Wi-Fi 7.

Wi-Fi 6E есть, но его как бы нет

Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6E, появившийся в конце 2021 г., до сих пор не получил распространение в России. Как сообщал CNews, в течение всего 2022 г. он был под строжайшим запретом в России из-за своей главной особенности – поддержки частоты 6 ГГц, которая в стране используется специализированными структурами.

В декабре 2022 г. Госкомиссия по радиочастотам отменила этот запрет. Однако, по информации «Коммерсанта», документ, затрагивающий регистрацию в стране устройств с поддержкой Wi-Fi, спустя более года до сих пор не приведен в соответствие с решением ГКРЧ.

Проблема в данном случае касается вовсе не дистрибьюторов и не ритейлеров, а непосредственно конечных потребителей. Нынешние правила обязывают их регистрировать все имеющиеся у них устройства с поддержкой Wi-Fi 6E, будь то, к примеру, роутер или смартфон, напрямую в Роскомнадзоре.

Россияне вынужденно пользуются Wi-Fi на частотах 5 и 2,4 ГГц. К 6 ГГц у них доступа нет из-за простой формальности, которую не могут устранить уже два года

На проблему обратила внимание Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди участников – Samsung, DNS, Huawei и пр.). Она направила в Минцифры России официальный запрос с просьбой вмешаться и дать ход процессу обновления перечня радиоэлектронных товаров, подлежащих регистрации на территории страны. Письмо отправлено 25 января 2024 г.

В чем преимущество 6 ГГц

Поддержка частоты 6 ГГц – единственное отличие Wi-Fi 6E от обычного Wi-Fi 6, также известного как 802.11ax и официально разрешенного в России. Все стандарты Wi-Fi до версии 6 включительно работают на частоте 2,4 ГГц, а Wi-Fi 5 и 6 также поддерживают 5 ГГц. Диапазон 2,4 ГГц уже давно перегружен – в одном многоквартирном доме могут быть десятки таких беспроводных сетей, к тому же мышки и клавиатуры, подключаемые «по воздуху», тоже используют этот диапазон.

Появление поддержки 5 ГГц немного улучшило ситуацию, но и этот диапазон постепенно становится повсеместным. Поэтому организация Wi-Fi Alliance, которая развивает стандарт Wi-Fi, в 2020 г. дала старт разработке стандарта Wi-Fi 6E с обязательной поддержкой 6 ГГц. Спустя два года он был официально принят, и на сегодняшний день соответствующий модуль беспроводной связи можно встретить во многих мобильных устройствах, продающихся на территории России.

Например, в вышедшем осенью 2023 г. Apple iPhone 15 Pro Max модуль Wi-Fi 6E в наличии, как и во всех смартфонах Samsung серии Galaxy S23 образца начала 2023 г. В новейших Galaxy S24, премьера которых состоялась в январе 2024 г., этот модуль тоже имеется.

Перемены очень нужны

Все перечисленные гаджеты технически подлежат регистрации в Роскомнадзоре, потому что список устройств, которые нужно регистрировать, в последний раз обновлялся еще в марте 2022 г. В своем письме РАТЭК предлагает скорректировать документ, в частности, пункт об устройствах с поддержкой Wi-Fi.

В нынешней версии документа упоминаются только лишь стандарты Wi-Fi с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц. РАТЭК предлагает дополнить его диапазоном 5,9-6,4 ГГц, необходимым для работы Wi-Fi 6Е и разрешенном к использованию ГКРЧ. «Рынок ожидает, что правовая неурегулированность будет разрешена, а перечень приведен в соответствие с решением ГКРЧ», – сказал изданию представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Техника с ограниченными возможностями

Из-за путаницы, возникшей с Wi-Fi 6E в России, многие компании – производители сетевого оборудования, импортируют на российский рынок роутеры, в которой поддержка этого стандарта по умолчанию есть, но деактивирована, сообщили «Коммерсанту» представители российской ИТ-дистрибьюции. «Техники Apple это тоже касается: в современных ноутбуках MacBook есть технология Wi-Fi 6E, но может она использоваться или нет – зависит от региона», – добавили они.

Евгений Вирцер, «СТИ»: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты Импортонезависимость

Аналогичная ситуация может возникнуть и с еще более современным стандартом Wi-Fi 7, разработка которого началась в 2020 г. В январе 2024 г. он был официально утвержден сертифицирующими органами, а это значит, что массовое распространение устройств с его поддержкой начнется в самом скором будущем.

Как и Wi-Fi 6E, стандарт Wi-Fi 7 использует частоту 6 ГГц, но обеспечивает более высокую пропускную способность и, следовательно, значительно более высокую скорость передачи данных.