«М.видео-Эльдорадо»: две трети россиян сдают или планируют сдавать ненужную технику на утилизацию

Группа «М.видео-Эльдорадо» выяснила, что 67% потребителей уже передают устаревшую технику на переработку или планируют это сделать в ближайшее время. Более 90% населения имеют и другие полезные привычки – экономят воду (57%), сдают на переработку батарейки (37%), сортируют мусор (34%). При этом в большинстве случаев женщины относятся внимательнее мужчин к вопросам сохранения окружающей среды.

По результатам проведённого опроса 74% россиян в той или иной степени знают об отрицательном влиянии электронных отходов на экологию, поскольку такая продукция имеет ряд токсичных компонентов и не поддаётся разложению. 67% опрошенных регулярно сдают технику на переработку или планируют это сделать в ближайшее время. Так, в «М.видео-Эльдорадо» в 2021 г. клиенты сдали на утилизацию в 1,5 раза больше электронных отходов, чем годом ранее, а всего с 2019 г. клиенты передали на переработку более 2,6 тыс. тонн техники. Чаще всего сдают мобильные телефоны, чайники и утюги, а также аксессуары – наушники и кабели.

В рамках поддержки принципов циркулярной экономики группа «М.видео-Эльдорадо» совместно с ассоциацией «СКО электроника-утилизация» создала сервис на базе розничных магазинов для сбора техники на экологичную переработку. Общее количество магазинов, которые принимают техники на утилизацию, на данный момент превышает 750. Электронные отходы передают десяти лицензированным предприятиям, где они перерабатывается на 80-90% во вторичное сырьё. В рамках проведённого опроса 67% респондентов заявили, что наличие собственной программы по сбору техники на переработку является одним из факторов выбора места совершения покупки.

«Отлично, что наш совместный проект с группой «М.видео-Эльдорадо», созданный исключительно усилиями и на средства бизнеса, нашёл отклик у россиян. Мы смогли выстроить систему сбора электронных отходов почти в масштабах всей страны, что особенно важно для правильной утилизации отработанной электроники и бытовой техники. Ведь без системы специализированного сбора не будет и самой переработки», – отметил представитель ассоциации «СКО электроника-утилизация» Антон Гуськов.

Около половины (49%) россиян задумывается об использовании более экологичной техники, например, потребляющей меньше воды или электроэнергии, а 28% уже стараются пользоваться техникой, упаковка которой или сам продукт частично выполнены из переработанных материалов, или само устройство позволяет экономить природные ресурсы. В соответствие с запросами потребителей «М.видео-Эльдорадо» расширяет ассортимент экологичной техники, в которой, например, используется переработанных пластик. Вторичный пластик также есть в устройствах, выпускаемых группой под собственными торговыми марками.

В числе самых распространённых среди участников опроса экопривычек оказались: экономия воды (57%), сдача батареек (37%), сортировка мусора (34%), отказ от пластиковых пакетов (21%) и сдача техники на утилизацию (15%).