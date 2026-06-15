Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Антонов Юрий
СОБЫТИЯ
|15.06.2026
|«Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center 1
|18.03.2016
|Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 2
|14.02.2007
|Импортную «пишущую» электронику обложат 5-процентным сбором 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Антонов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
|Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 450 1
|Гуськов Антон 44 1
|Богданов Владимир 19 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Гапоненко Владимир 1 1
|Куманина Екатерина 1 1
|Гущанский Антон 4 1
|Известия ИД 747 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.