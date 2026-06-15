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Антонов Юрий

СОБЫТИЯ


15.06.2026 «Очаково» автоматизирует закупки с помощью B2B-Center 1
18.03.2016 Алкогольная зависимость: второе пришествие ЕГАИС в розницу 2
14.02.2007 Импортную «пишущую» электронику обложат 5-процентным сбором 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Антонов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Монолит-Инфо 137 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
9432 1
SAP SE 5561 1
Центринформ Гивцмет ФГУП 16 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 226 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 563 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 271 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3644 1
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Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3714 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2452 1
УТМ - Универсальный транспортный модуль 11 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7486 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 531 1
Часы - Watch 1029 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26055 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12009 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 285 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1143 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2340 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13656 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 756 1
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