Власти вознамерились маркировать электронику. ИТ-отрасль бьет тревогу и прогнозирует рост цен

Из-под пера Минппромторга вышел проект постановления Правительства об эксперименте по маркировке 26 видов электроники – смартфонов, компьютеров, планшетов и др. Его планируется начать 1 марта 2022 г. ИТ-компании и организации уверены, что в конечном итоге это приведет к росту цен, поскольку каждая марка имеет свою цену, плюс Минпромторг намерено ввести еще и утилизационный сбор.

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В России появился новый повод к стремительному росту цен на смартфоны в дополнение к падению рубля и мировому дефициту микросхем. Как пишет «Коммерсант», Минпромторг разработал проект постановления Правительства об эксперименте по маркировке электроники.

Маркировка различных товаров была введена в России с целью борьбы с контрафактной продукцией.

По информации издания, эксперимент коснется 26 видов устройств, включая электронные книги, смартфоны, ноутбуки и планшеты. Опрошенные изданием уверены, что новая мера может повлечь за собой удорожание этих видов техники.

Минпромторг предлагает начать эксперимент не позднее 1 марта 2022 г. Согласно проекту постановления Правительства, он продлится до 31 января 2023 г., однако его сроки вполне могут быть изменены как в меньшую, так и в большую стороны.

Принуждения не будет

В проекте Минпромторга указано, что производители техники смогут самостоятельно принимать решение об участии в эксперименте. На момент публикации материала не было известно, ожидают ли какие-либо санкции компаний, отказавшихся от данной затеи.

В ЦРПТ уверены, что маркировка никак не влияет на конечную стоимость товаров

Для проведения эксперимента власти запустят отдельную информационную систему. Она еще даже не существует, но оператор у нее уже есть – это «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Согласно ЕГРЮЛ, ЦРПТ был основан в июне 2017 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Он на 50% принадлежит компании ООО «Юэсэм маркировка», открытой в августе 2020 г. Ее уставной капитал – 1 млрд руб., и владелец у нее всего один – ООО «Холдинговая компания Юэсэм».

Оставшиеся 50% в «Центре развития перспективных технологий» поровну поделили между собой концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») и ООО «Элвис-плюс групп». Сейчас перед ЦРПТ стоит задача по подготовке технических требований к информационной системе. Срок выполнения – не позднее 28 февраля 2022 г.

Почему все подорожает

Идея маркировать все, что попадает на прилавки российских магазинов, была озвучена властями в конце 2017 г. Обязательная маркировка заработала 1 июля 2020 г. и касалась лишь нескольких групп товаров – лекарств, обуви и сигарет. Позже к ним присоединилась вся молочная продукция.

Маркировка товаров осуществляется в системе «Честный знак». При этом ЦРПТ выступал одним из юрлиц проекта по созданию данной системы. Каждая единица продукции должна иметь специальную марку с уникальным кодом.

Каждая такая марка – платная, и расходы производителей на них в итоге ложатся на кошельки покупателей. Для примера, по данным ЦРПТ, примерная стоимость маркировки единицы молочной продукции составляет 0,1 до 4 копеек, и это без учета расходов на закупку необходимого оборудования.

На сайте системы «Честный знак» указано, что стоимость всего лишь одного принтера для печати марок для малого бизнеса составляет от 13 тыс. руб. За ручной сканер придется отдать еще минимум 3500 руб. Сколько таких устройств может потребоваться для обеспечения необходимой производительности, «Честный знак» не уточняет.

В России также вводится эксперимент по маркировке алкогольной продукции. Представители отрасли уверены, что рост цен на крепкие напитки из-за необходимости маркировать каждую бутылку неизбежен.

В ЦРПТ с этим мнением в корне не согласны. Как сообщил CNews представитель «Центра» Виктор Паракшин, эксперимент по цифровой маркировке алкогольной продукции не скажется на ценах на алкогольную продукцию. «Он не предусматривает затрат со стороны бизнеса, оборудование и коды будут предоставлены производителям на безвозмездной основе», – заявил он.

Пока неясно, получат ли все необходимое «железо» и производители электроники, или же участники эксперимента будут вынуждены покупать его за свой счет.

Первая попытка

Впервые о планах Минпромторга по маркировке продающейся в России электроники стало известно в конце августа 2021 г. CNews писал, что вместе с ней министерство собирается ввести и утилизационный сбор с производителей и импортеров.

Минпромторг на тот момент не прокомментировало утечку. По всей видимости, в IV квартале 2021 г. велась активная работа по составлению проекта постановления Правительства, поскольку еще в ноябре 2021 г. была опубликована одна из ранних его версий. По информации «Коммерсанта», документ был незамедлительно удален.

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Истинные цели, которые преследует Минпромторг, пока остаются неизвестными. По мнению представителей Ассоциации разработчиков и производителей электроники, маркировка электроники может повысить поступление налогов бюджет страны, а также снизить коррупционные и контрафактные риски. Однако они выразили опасение, что перечень устройств, подлежащих маркировке, может оказаться слишком широким. По их мнению, это может грозить различными производственными проблемами.

Власть прислушалась к народу

Представители ЦРПТ сообщили «Коммерсанту», что идея по маркировке электроники принадлежит вовсе не государству. С их слов, данное предложение поступило непосредственно от участников рынка. Правда, они не стали уточнять, кто именно подал идею, и как много представителей отрасли ее поддержали или, наоборот, не поддержали.

В ЦРПТ также отметили, что на данный момент список устройств, подлежащих маркировке, еще находится в процессе утверждения. Об этом изданию сообщили и представители Минпромторга.

В российском Минцифры выступили в поддержку данной инициативы. По их мнению, маркировка «формирует правильные бизнес-практики, минимизирует вероятность оборота "серой" продукции».

ИТ-отрасль против

Многие представители отечественной ИТ-сферы полагают, что проблем маркировка электроники принесет значительно больше, чем пользы. Они опасаются в первую очередь утилизационного сбора.

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Как сообщила «Коммерсанту» директор по стратегическому развитию АО «Микрон» Карина Абагян, такой сбор может оказаться «средством стимулирования покупки российских продуктов», но на производителей «в любом случае ляжет дополнительная финансовая нагрузка, которая отразится на стоимости устройств».

Иностранные компании – поставщики техники выступили резко против новой инициативы властей. Отрицательное мнение высказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов, назвав маркировку электроники бесполезной. В состав РАТЭК входят, помимо прочих, американские компании Apple и HP, корейская LG и китайская Huawei.

«Электроника и бытовая техника – один из самых легальных сегментов, тут почти нет контрафакта: большинство изделий имеет серийный номер, а смартфоны и планшеты еще и IMEI», – сказал Антон Гуськов, добавив, что в настоящее время «поставщики электроники платят экологический сбор, оговаривающий утилизацию, а появление утильсбора приведет “только к росту себестоимости продукции”».

Однако в ИТ-сфере нашлись и те, кто высказался за маркировку электроники. Так, по мнению главы АНО «Консорциум "Вычислительная техника"» Светланы Легостаевой, «при выработке механизма будут стремиться избежать существенного влияния на цены». Кто именно будет стремиться к этому, а также какие шаги будут предприниматься к этому она не уточнила. «Коммерсант» уточняет, что Светлана Легостаева является активным сторонником утилизационного сбора.

Комментарий ЦРПТ

После публикации материала Виктор Паракшин заявил, что маркировка не отразится на стоимости электроники в России. Его комментарий приведен без изменений.

«Ряд отраслевых организаций заявили, что маркировка может привести к подорожанию игрушек и электроники. Подобные заявления преждевременны и не подкреплены расчетами, поэтому выглядят как манипуляции общественным мнением. Особенно с учетом того, что на данный момент не принято решений о маркировке и не определен перечень продукции, а компании даже не начали подготовку на производствах. Похоже, цифры взяты «с потолка».

Маркировка, которая уже охватывает 12% несырьевого ВВП страны, не влияет на цены, этого не произошло ни в одной группе, где она уже действует. Перед внедрением маркировки всегда проводится эксперимент для выработки согласованного подхода как к перечню продукции, так и особенностям самой маркировки, а также наиболее комфортных условий для бизнеса.

Маркировка – действенный инструмент обеления отраслей. Обувной рынок обелился на 35% с внедрением маркировки – об этом свидетельствуют данные касс. В табачной отрасли удалось впервые за 6 лет снизить долю нелегального оборота с 15,6% до 11,5% (до этого она росла каждый год в два раза). Увеличились сборы акцизов с сигарет. Кроме этого, легализовалось 18 табачных производств, 29 предприятий, выпускающих нелегальную продукцию, были обнаружены и закрыты. Несмотря на снижающийся спрос на сигареты, легальные компании увеличивают объемы производства и выручку.

Легальный оборот меховых изделий после введения маркировки оказался в 10 раз больше, чем считалось до этого. То есть обеление на 1000%. Также благодаря маркировке удалось увеличить объемы изъятия нелегальных меховых изделий с 4300 в 2020 г. до 43 тыс. в 2021 г.

В фармацевтической сфере маркировка практически полностью убрала контрафакт с рынка. По данным Росздравнадзора, сейчас уже 100% препаратов в России вводятся в оборот с маркировкой. При этом маркировка позволяет обнаруживать двойные продажи лекарств (когда препарат поставляется за госсчет в больницы, а после оказывается в продаже в аптеках) и выявлять виновных в продажах сильнодействующих препаратов без рецептов. Так, были раскрыты мошеннические схемы продаж в аптеках лекарств для ВИЧ-инфицированных, онкобольных и пациентов с коронавирусом, которые были закуплены для региональных больниц, обнаружены многомиллиардные хищения препаратов из медучреждений. То есть препараты не дошли до пациентов. Если продолжить про лекарства, то на данных системы регуляторы не допускают возникновения дефицита во всех регионах и медучреждениях», – сказал Виктор Паракшин.