Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники

Группа «М.видео-Эльдорадо» с момента запуска собственной программы утилизации в 2019 г. передала на лицензированные предприятия для переработки во вторсырье 4,6 тыс. тонн электронных отходов. Усилия компании сократили углеродный след жителей России на 9 тыс. тонн и предотвратили захоронение более 100 тыс. единиц старой техники, что сопоставимо по массе с грузовым поездом из 50 вагонов.

Группа «М.видео-Эльдорадо» и ассоциация СКО «Электроника-утилизация», объединяющая производителей, импортёров и ответственных переработчиков электробытовой и компьютерной техники, реализуют федеральную программу создания крупнейшей в России инфраструктуры по сбору и утилизации электронных отходов с 2019 г.

За 7 месяцев 2022 г. покупатели сетей «М.видео» и «Эльдорадо» сдали для отправки на лицензированные предприятия 800 тонн ненужных устройств, в том числе 33 тонны использованных батареек, что превысило показатель 2019 г. в 10 раз. Также «М.видео-Эльдорадо» передала на переработку около 1 тонны собственной техники из офиса и магазинов, а также 1,2 тыс. тонн упаковки от товара. В рамках стратегии устойчивого развития ритейлер планирует оправлять на переработку 85% собственных отходов.

В первом полугодии 2022 г. программа утилизации стала доступна почти в 70% магазинов «М.видео» и «Эльдорадо», а общее количество точек сбора увеличилось ещё на 86 до 836 магазинов. Кроме постоянной программы, в обеих сетях регулярно проходят акции, когда можно сдать старую технику и получить скидку на новую из популярных категорий. Клиентам также доступен вывоз крупной бытовой техники с последующей утилизацией при доставке нового товара.

Больше всего техники передают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля и Самары. Устаревшие элементы питания активно сдают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани. Самой часто сдаваемой электроникой населением стали мобильные телефоны, чайники, стиральные машины и холодильники, а также аксессуары – наушники и кабели. По данным крупнейшего переработчика Поволжья «Симбирсквторресурс», половина всех сданных организациями устройств приходится на мониторы и компьютерную технику.

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Руководитель экологических проектов «М.видео-Эльдорадо» Оксана Платонова, сказала: «Как ведущий игрок на рынке бытовой техники и электроники группа «М.видео-Эльдорадо» добровольно берёт на себя масштабные экологические обязательства. Мы минимизируем своё воздействие на окружающую среду в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), поддерживая наших покупателей в их стремлении быть более экологичными. Сейчас в проекте «М.видео-Эльдорадо» и ассоциации СКО «Электроника-утилизация» участвует 9 крупнейших компаний по переработке электроники. Многие предприятия работают в отрасли более 10 лет, имеют разрешительные документы на работу с отходами до 500 наименований, а также проходят ежеквартальные внеплановые проверки качества работы. Поступая на производства, полученное сырье (цветные и редкоземельные металлы, вторичные пластики, включая ABS, PS и PP и другие материалы) позволяет многократно сократить выбросы парниковых газов на протяжении всего цикла. Так, благодаря партнёрству с СКО «Электроника-утилизация» мы можем гарантировать, что вся сданная техника попадёт на современные заводы и будет переработана максимально глубоко и без вреда для окружающей среды».

Представитель ассоциации СКО «Электроника-утилизация» Антон Гуськов, сказал: «Вся наша работа стала возможной благодаря предусмотренной в законодательстве самостоятельной реализации производителями и импортёрами своей ответственности в рамках РОП. Ведь основная задача – это экономическое стимулирование переработки потребительских отходов, а не просто эко-платёж в бюджет, который сам по себе не решает вопрос утилизации. И весь лучший мировой опыт как раз доказывает, что эффективнее всего решать проблему переработки отходов совместно, в ассоциации со своими партнёрами и конкурентами по рынку. И наша совместная работа с группой «М.видео-Эльдорадо» – практическое доказательство этого мирового опыта в нашей стране, которую мы вместе делаем чище и экологичнее».