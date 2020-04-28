Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет

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Совет Федерации доработал законопроект о регистрации смартфонов по IMEI, разрешив Правительству устанавливать размер оплаты за эту процедуру и наделив операторов связи правом блокировать незарегистрированные устройства. Документ готовится к отправке на рассмотрение в Госдуму, а вступление новых правил в силу предварительно назначено на июль 2021 г.

Новые траты для россиян

В России уже в ближайшем будущем может быть введена обязательная регистрация смартфонов, используемых на территории страны, по их IMEI-номерам. Как пишет «Коммерсант», Совет Федерации доработал законопроект, в котором рассматривается данный вопрос, и в нем, помимо прочего, сказано, что операторы смогут блокировать устройства, по тем или иным причинам не прошедшие (или не сумевшие пройти) регистрацию.

Законопроект, о котором идет речь, был подготовлен одним из авторов закона «о суверенном Рунете» Людмилой Боковой в соавторстве с группой парламентариев. Как сообщал CNews, впервые о существовании законопроекта о регистрации IMEI-номеров стало известно еще в начале декабря 2018 г., но на тот момент в нем упоминались лишь смартфоны и сотовые телефоны. В новой редакции, появившейся в январе 2019 г., правила распространились уже на любые устройства, в составе которых есть модем сотовой связи.

IMEI – уникальный идентификационный номер, который присваивается гаджетам при производстве, и который операторы «видят» при подключении устройства к их сети.

Плата за регистрацию может возрасти

Из текста законопроекта была исключена стоимость регистрации – в предыдущих версиях документа она составляла 100 руб. за одно устройство. Новая редакция документа предполагает, что порядок и размер оплаты будет установлен Правительством России.

За отказ от регистрации смартфон могут заблокировать

На момент публикации материала законопроект, доработанный Совфедом, ожидает согласования в администрации Президента России. После этого он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

Другие изменения в законопроекте

В новой версии документа была скорректирована не только стоимость обязательной регистрации, но и поменялись сроки ее вступления в силу. Их перенесли с 1 февраля 2020 г. на 1 июля 2021 г.

Также установлено, что процедура регистрации будет платной исключительно для тех устройств, которые были куплены после вступления правил в силу. Для устройств, приобретенных до 1 июля 2021 г., регистрация должна быть полностью бесплатной.

Регистрировать устройства будут компании, занимающиеся ввозом гаджетов иностранного производства на территорию России. Также этим будут в частном порядке заниматься и сами россияне – если они приобрели, к примеру, смартфон, за границей, то регистрировать его им придется самостоятельно. Операторам связи будет дано право блокировать не только не прошедшие регистрацию устройства, но и те, чьи IMEI-номера совпадают с номерами других устройств.

Законопроект предусматривает одно исключение: обязательной регистрации не подлежат устройства, закупленные для государственных и муниципальных нужд.

Хранение IMEI-номеров

Информация о IMEI-номерах (зарегистрированных и заблокированных) будет храниться в базе данных, тестирование которой, как сообщал CNews, началось в ноябре 2019 г. На момент старта тестирования в списке его участников числились лишь трое из четырех федеральных операторов связи – «Билайн», «Мегафон» и Tele2. По данным «Коммерсанта», вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС).

Tele2 признал результаты тестирования базы данных успешными, но подчеркнул, что для реализации новой инициативы потребуются определенные затраты со стороны операторов связи, в том числе на закупку необходимого оборудования и ПО. Tele2, МТС «Мегафон», пишет «Коммерсант», не стали прогнозировать размеры дополнительных расходов, а представители «Билайна» от комментариев отказались.

Законопроект предполагает синхронизацию всех российских баз с международной базой данных Ассоциации GSM (GSMA), к которой по состоянию на апрель 2020 г. уже подключено более 40 стран мира. В ней содержится информация о сертифицированных смартфонах и телефонах, а также IMEI-номера украденных и утерянных аппаратов.

Для чего нужна регистрация и мнение производителей

По словам Людмилы Боковой, законопроект создан в первую очередь для борьбы с кражами мобильных устройств и ввозом контрафактной техники, а также для борьбы с терроризмом. Иначе говоря, доступ к базе будут иметь все силовые ведомства страны. Дополнительная цель законопроекта заключается в пополнении казны: как сказано в пояснительной записке к документу, бюджет страны ежегодно лишается порядка 16,6 млрд руб. за счет неуплаты налогов при неучтенном ввозе мобильных устройств.

Как сообщил «Коммерсанту» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов, ввиду направленности инициативы на поддержание правопорядка вводить плату за нее нельзя, поскольку в России правопорядок оплачивается из налогов. Гуськов подчеркнул, что если пункт об оплате все же останется в итоговой версии законопроекта, то его также нужно будет закреплять в российском Налоговом кодексе. Напомним, что в число участников Ассоциации входят такие компании, как Apple, LG, Philips, Samsung, а также другие крупные вендоры.