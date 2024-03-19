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В России будут продавать SSD отечественных брендов, сделанные в Китае

Merlion будет продавать китайские SSD-накопители под видом отечественных – для них уже зарегистрирован отдельный бренд. Речь именно о розничных продажах – купить российские носители информации, а заодно блоки питания и корпуса смогут обычные россияне. Примеру Merlion могут последовать и другие компании.

Российское, но из Китая

В обозримом будущем в российской рознице могут появиться твердотельные накопители с российским брендом. На деле отечественные драйвы будут иметь азиатские корни.

Как пишет «Коммерсант», идею продавать россиянам российские SSD, произведенные на китайских заводах, вынашивает Merlion – крупный отечественный ИТ-дистрибьютор, владелец брендов техники Digma и Digma Pro, а также ритейлера «Ситилинк». Специально для этого в марте 2024 г. он зарегистрировал в России отдельный домен king.price.ru, который, вполне возможно, может быть связан с брендом King Price. Этот бренд, по информации издания, был основан в октябре 2022 г. и тоже принадлежит Merlion. К моменту выхода материала техника под этой маркой на территории России не продавалась.

Ассортимент King Price будет состоять не только из твердотельных накопителей. Вместе с ними Merlion планирует продавать компьютерные корпуса, блоки питания и другие комплектующие.

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Фото: FreePik
За Merlion могут последовать и другие российские компании

В Merlion на момент выпуска материала свои планы относительно развития нового бренда King Price и вывода на российский рынок отечественных комплектующих не комментировали.

Все как один

Опрошенные изданием эксперты полагают, что примеру Merlion могут последовать и другие ключевые участники российской ИТ-розницы. В некоторых случаях собственных торговых марок вполне может быть несколько. Другими словами, в обозримом будущем россиян вполне может ждать наплыв новых брендов компьютерной электроники, позиционирующейся как отечественная, но на деле таковой не являющейся.

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Цифровизация

«Дистрибуторы идут на создание СТМ, потому что не всегда есть возможность защитить свои инвестиции в развитие рынка иным способом», – подчеркнули собеседники «Коммерсанта».

Другие источники издания тоже указывают на то, что развитие собственных торговых марок – это одна из мер защиты своего бизнеса в современную эпоху. Связано это с тем, что почти все китайские компании, которые имеют контракт на продвижение с российскими дистрибьюторами, совершенно не заинтересованы в эксклюзивных партнерствах с ними – им выгоднее работать сразу с несколькими фирмами, и таковых среди китайских компаний около 90%. «Поэтому иметь СТМ надежнее, чем продавать компоненты под китайскими брендами», – сообщили изданию на ИТ-рынке.

Мнение «против»

В успех предприятия по продаже россиянам китайских комплектующих под отечественным брендом верят не все. К примеру, в вероятности провала не сомневается глава ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он сообщил изданию, что российское «железо» будет стоить дороже китайского даже при полностью одинаковых спецификациях, что в итоге негативно скажется на интересе к нему покупателей, и конкурентная борьба будет проиграна.

По мнению Комлева, разница в цене будет обусловлена рядом факторов, и один из них – это меньший объем заказов, поскольку в современных реалиях экспортный потенциал у российской электроники невелик. А чем меньше партия, тем дороже стоимость одного изделия, и тем выше его конечная цена.

Мнение «за»

У представителя ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антона Гуськова немного иное видение относительно будущего китайско-российских комплектующих. Он сообщил изданию, что новый бренд Merlion вполне может стать успешным на российском рынке ввиду того, что многие иностранные вендоры поспешили ретироваться из страны. Сделали они это, напомним, в знак протеста против всем известных событий.

«В данном сегменте покупателю, как правило, важен не бренд, а потребительские качества», – заявил Гуськов, подчеркнув, что в настоящее время «частные торговые марки имеют высокие шансы для роста, а тот, кто уже получил успешный опыт развития собственных брендов, обладает дополнительным преимуществом».

Геннадий Ефремов

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