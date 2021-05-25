Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет

В России могут внедрить европейские техрегламенты, увеличивающие срок службы электроники и крупной бытовой техники до 10 лет и обязывающие производителей упростить потребителям самостоятельный ремонт устройств. С инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов.

Европейские нормы для российской действительности

Российские власти рассматривают возможность увеличения срока службы электроники. Как пишет РБК, в России могут быть внедрены европейские регламенты, увеличивающие сроки пользования техникой, в том числе телевизорами и смартфонами, до 10 лет.

Инициатива исходит от главы российского Минприроды Александра Козлова – в конце апреля 2021 г. он направил свои предложения о продлении сроков службы крупной и мелкой электроники российскому вице-премьеру Виктории Абрамченко. Она обратилась в Минэкономразвития и Минпромторг с поручением проработать возможность внедрения в российскую действительность европейских техрегламентов.

Регламенты, о которых говорит Козлов в своем письме, касаются так называемого «права на ремонт (right to repair – англ.). Они были приняты Евросоюзом (ЕС) еще осенью 2019 г. и вступили в силу весной 2021 г.

Еврорегламенты обязывают производителям упростить пользователям самостоятельный ремонт техники. Сюда входит выпуск детальных инструкций по ремонту и свободная продажа комплектующих. Притом выпуск деталей должен осуществляться в таком объеме, чтобы их хватало для ремонта в течение семи-десяти лет.

Россияне смогут пользоваться старой техникой еще дольше

В странах ЕС новые техрегламенты касаются исключительно фенов, телевизоров, посудомоечных и стиральных машин, а также холодильников, то есть преимущественно крупной бытовой техники. Между тем, все чаще звучат предложения по внесению в список всей мелкой электроники, а также ноутбуков и компьютеров.

Что предлагает глава Минприроды

Со слов Александра Козлова, действие новых европейских регламентов следует распространить и на Россию. «Нормативное закрепление продления срока службы товаров сокращает количество «электронного мусора, образовывающегося ежегодно», – сообщил министр изданию. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева добавила, что внедрение новых норм приведет к снижению у россиян «потребности в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени».

Министр отметил также, что все это связано с «большой стратегией» по вторичному использованию «произведенного мусора». «Есть поручение президента (Владимира Путина – прим. CNews) о том, чтобы к 2030 г. 100% отходов должно сортироваться, а не более 50% — отправляться на полигоны. Сегодня, к сожалению, 94% мусора — больше 60 млн т твердых коммунальных отходов в год — идет в ямы и остается нашим детям. Наша задача в том, чтобы <...> туда попадало меньше отходов, сортировалось и запускалось во вторичное использование, тем самым не порождало новый мусор», – сказал Александр Козлов.

Мнение ИТ-отрасли

Как сообщил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов, в настоящее время срок службы крупной бытовой техники составляет восемь-десять лет. РАТЭК – это Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники. В нее входят как российские, так и иностранные компании, включая «М.Видео», Apple, Ariston Canon, Intel и др.

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Антон Гуськов, ссылаясь на статистику Высшей школы экономики (ВШЭ) подчеркнул, что на электронику приходится лишь 2% твердых коммунальных отходов, производимых в России ежегодно. Также он добавил, что российский закон «О защите прав потребителя» обязывает производителя иметь в наличии запчасти для ремонта крупной бытовой техники в течение всего срока ее службы.

Антон Гуськов упоминает только крупную бытовую технику, которая, со слов директора по сервису производителя ноутбуков «Asus Россия» Сергея Кудрявцева, устаревает медленнее ноутбуков и смартфонов. Он сообщил РБК, что из-за быстрого морального устаревания гаджетов пользователи меняют их раз в три-четыре года.

Возможные негативные последствия

Сергей Кудрявцев отметил, что стремление российских властей ввести в стране еврорегламенты и увеличить срок службы электроники может повлечь за собой определенные отрицательные последствия. Он напомнил, что стоимость нового ноутбука с гарантией всегда включает процент на его сервисное обслуживание. С его слов, увеличение срока гарантии с нынешних двух-трех лет до семи-десяти лет приведет к удвоению стоимости такого ноутбука.

«Добиться снижения объема старой техники вряд ли удастся, потому что произведенные для ремонта запчасти нужно будет также утилизировать, если они не были использованы», – добавил Кудрявцев.

Помимо этого, Россия входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), что накладывает на нее определенные обязательства. В частности, по словам Антона Гуськова, она не сможет в одностороннем порядке принять новые техрегламенты – ей нужно будет согласовать изменения с властями других стран союза. На момент публикации материала в ЕАЭС, помимо России, входили Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.