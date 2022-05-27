Популярность программ «М.Видео-Эльдорадо» по переработке техники и батареек во вторсырье выросла на 60%

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, за первые четыре месяца 2022 г. на 60% увеличила количество собранных электронных отходов для их корректной переработки во вторсырье. В магазины двух сетей россияне принесли порядка 540 тонн ненужной техники и использованных батареек.

Программа по сбору на переработку устаревшей или пришедшей в нерабочее состояние техники реализуется «М.Видео-Эльдорадо» с 2019 г. совместно с Ассоциацией «СКО Электроника-утилизация», чтобы снизить экологические угрозы из-за ускорившегося роста объемов опасных отходов на мусорных полигонах. За несколько лет собрано более 31 тыс. единиц или 3000 тонн ненужной техники. Общее количество магазинов, которые принимают техники на утилизацию, на данный момент превышает 750. Возможен также вывоз крупногабаритной техники из дома покупателя, при покупке нового товара.

В январе-апреле 2022 г. россияне чаще всего сдавали на утилизацию: стиральные машины, холодильники, мобильные устройства, небольшую бытовую технику, провода и кабели. Наиболее активными оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Электронные отходы из магазинов передаются на лицензированные предприятия для последующей экологичной переработки. На данный момент у «М.Видео-Эльдорадо» восемь заводов-партнеров, что на два больше, чем годом ранее.

Представитель Ассоциации СКО «Электроника-утилизация» Антон Гуськов: «Даже в такой непростой период мы продолжаем развивать наш проект по цивилизованному сбору и переработке электроники и бытовой техники, и у граждан есть возможность все в большем количестве пунктов сбора беспрепятственно сдать отработавшую технику. Именно сотрудничество в рамках РОП (Расширенной ответственности производителей) крупнейшего ритейлера и Ассоциации, объединяющей производителей и импортеров, дает столь ощутимые результаты».

Продолжает расти популярность, проводимой совместно с Duracell, программы по сбору на переработку использованных источников питания. Наиболее востребованным проект оказался у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Читы. С конца 2018 г. «М.Видео-Эльдорадо» получила уже около 5,3 млн штук батареек – это порядка 110 тонн.

Сдать пальчиковые (АА) и мизинчиковые (ААА) батарейки можно более чем в 1000 магазинов двух брендов. Для этого установлены специальные боксы в форме батарейки, которые отвечают всем необходимым требованиям безопасного хранения. За транспортировку источников питания из магазинов и их последующую переработку отвечают лицензированные предприятия – челябинский завод «Мегаполисресурс» и ярославский завод «НЭК». Их расположение и производственные мощности позволяют покрывать потребности в утилизации батареек, сданных потребителями со всей страны.

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Руководитель отдела реализации экологических проектов в рознице группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Технологический прогресс все быстрее набирает обороты и все больше электронных девайсов становится вокруг нас – пропорционально этому увеличивается и количество электронных отходов, которые важно перерабатывать должным образом, а не выбрасывать на свалку или сжигать вместе с другим мусором. Именно необходимость правильного обращения с таким твердыми токсичными отходами мы стремимся транслировать нашим клиентам по всей стране, этим и руководствуемся в своей деятельности, утилизируя собственные отходы, устаревшую офисную технику и используя новые экологические нормы в деятельности розницы. Приятно осознавать, что все больше россиян осознают отрицательное влияние электронных отходов на окружающую среду и самого человека, приобретают новые полезные привычки и активно участвуют в наших программах, реализуемых по модели экономики замкнутого цикла».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) Группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г.

По состоянию на 31 марта 2021 г. группа объединяет 605 магазинов под брендом «М.Видео», 664 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 375 городах России. Общая площадь магазинов Группы составляет 2157 тыс. кв. м.