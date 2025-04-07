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Duracell Дюраселл
Duracell и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
|U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 102 1
|Гуцериев Михаил 111 2
|Платонова Оксана 14 2
|Урусов Александр 17 1
|Борушевский Денис 37 1
|Иванов Константин 27 1
|Мацюк Владимир 3 1
|Коротаев Юрий 1 1
|Горшенин Станислав 7 1
|Гудилин Евгений 2 1
|Гуськов Антон 41 1
|Сергеев Иван 74 1
|Байда Василий 1 1
|AP - Associated Press 2004 2
|NYT - The New York Times 1059 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1540 1
|РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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