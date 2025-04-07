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Duracell Дюраселл



07.04.2025 Премиальные батарейки без импорта: как изменился рынок после ухода международных гигантов 1
27.05.2022 Популярность программ «М.Видео-Эльдорадо» по переработке техники и батареек во вторсырье выросла на 60% 1
01.02.2022 «М.видео-Эльдорадо» внедрила новые принципы в управлении отходами 1
19.12.2019 «М.Видео-Эльдорадо» расширила программу утилизации техники на семь городов 1
01.11.2018 «М.Видео» запускает федеральный проект по сбору и утилизации батареек 1
12.12.2012 Duracell представил портативные зарядные устройства 1
27.04.2012 Duracell на защите информации 1
01.06.2011 Дополнительные порты к Sony PS3 1
25.08.2009 Беспроводная зарядка от Duracell 1
16.01.2008 Батарейка Panasonic попала в Книгу рекордов Гиннеса 1
29.12.2007 В США запрещают авиаперевозку литиевых батарей 1
05.09.2007 Тест-дуэль iriver T60 и Sony NWD-B105F - музыкальное дерби 1
19.04.2007 Нанобатареи: новые подробности 1
28.03.2006 Duracell выпустила энергоемкие аккумуляторы для плееров Creative 1
08.12.2005 Аккумуляторы: все, что вы должны знать об их отличиях 1
15.09.2005 Gillette выпустил бритву с 5 лезвиями и микрочипом 1
02.06.2005 Duracell выпустила новую линейку никель-металлгидридных аккумуляторов 1
12.04.2005 Cmtech – лучший плеер на батарейке 1
08.04.2005 Panasonic выпустит серию батареек-марафонцев 1
22.06.2004 MTI MicroFuel продемонстрировал перезаправляемые топливные элементы 1
19.05.2004 Logitech Cordless Optical Mouse - грызун без хвоста для ноутбука 1
02.04.2001 В маркетинг батареек Duracell будет вложено $100 млн. 1
14.02.2001 Duracell представила новые литиевые батареи для цифровых фотоаппаратов 1
09.11.2000 SK Global и Anycell попытаются потеснить иностранные компании на корейском рынке аккумуляторов 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Duracell и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 3
Sony 6561 2
Samsung Electronics 10329 1
Apple Inc 12209 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
AKG 65 1
A4tech 98 1
Toshiba Corporation 2934 1
Lenovo Motorola 3503 1
Logitech 422 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
iRiver 181 1
DigitalWay MPIO - ADTec - Digitall Electronics 39 1
Koss 39 1
Alion - Алион - Дистрибуторская компания 86 1
Audio-Technica 25 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 35 1
Opticell 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 4
СКО Электроника-утилизация 17 3
Мегаполисресурс ГК 8 3
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
UPS 206 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 3 1
Мегаполисресус ГК 1 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 201 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 29 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 1
Лента - Сеть розничной торговли 2117 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 287 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1403 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 189 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 55 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 4 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 102 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2266 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9744 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13935 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10067 5
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1149 5
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 5
Наушники - Headphones 4072 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7727 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1761 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12144 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28120 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14533 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14024 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2185 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3799 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24514 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24473 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 969 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16276 2
Joystick - Джойстик 1134 2
Эквалайзер - Equalize - темброблок 478 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7141 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 2
Аксессуары 3942 2
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 208 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1060 2
USB mini 338 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7376 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 281 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21008 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3938 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6409 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 218 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11360 1
Procter&Gamble - Gillette 38 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7140 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Microsoft Windows XP 2404 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Samsung SVR-диктофон 456 1
AKG P 3 1
Apple iPhone 6 4862 1
SRS Labs - TruBass 23 1
Logitech Cordless 15 1
Toshiba Portege 97 1
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 1
iRiver T 15 1
Polymer - JavaScript библиотека 21 1
cmTech 8 1
Creative MuVo 36 1
Яндекс.Лавка 239 1
Гуцериев Михаил 111 2
Платонова Оксана 14 2
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Иванов Константин 27 1
Мацюк Владимир 3 1
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Гудилин Евгений 2 1
Гуськов Антон 41 1
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Байда Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 8
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
Япония 13333 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 726 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3036 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1582 2
Россия - СФО - Новосибирск 4368 2
Южная Корея - Республика 6695 2
Япония - Токио 995 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 866 2
Германия - Федеративная Республика 12746 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7606 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2470 1
США - Калифорния 4635 1
Европа 21862 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2286 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 492 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Монако Княжество 104 1
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Сатурн - Титан (спутник) 476 1
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Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 359 1
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 954 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1492 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5022 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 5
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Металлы - Никель - Nickel 335 4
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1931 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5586 2
Литий - Lithium - химический элемент 554 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1392 2
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5877 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2154 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1650 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1230 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5255 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8902 1
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Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 619 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5965 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1929 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2042 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 404 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5753 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2780 1
Цинк - Zincum - химический элемент 44 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 415 1
Ergonomics - Эргономика 1613 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2305 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 226 1
AP - Associated Press 2004 2
NYT - The New York Times 1059 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1540 1
РАН ИФХЭ - Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН 5 1
CeBIT 612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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