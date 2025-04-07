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Байда Василий



07.04.2025 Премиальные батарейки без импорта: как изменился рынок после ухода международных гигантов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Байда Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Opticell 1 1
Duracell - Дюраселл 24 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 55 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 4 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 212 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 29 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 189 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1403 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 287 1
Лента - Сеть розничной торговли 2117 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9374 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13935 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2266 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9744 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11776 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12318 1
Яндекс.Лавка 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 1
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2305 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5612 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4052 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
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