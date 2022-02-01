«М.видео-Эльдорадо» внедрила новые принципы в управлении отходами

Группа «М.видео-Эльдорадо» подвела итоги развития в 2021 г. собственных программ по переработке электронных отходов, а также других экологических инициатив, развиваемых в рамках ESG-стратегии. В 1,5 раза (до почти 1,55 тыс. тонн) вырос объем собранных на утилизацию техники (от покупателей и собственной) и батареек. Компания также запустила ряд проектов по снижению влияния собственной деятельности на окружающую среду: сбор упаковки и вторсырья, сортировка отходов, фандоматы по приёму алюминиевых банок и пластиковых бутылок, утилизация устаревшего и неиспользуемого металлического торгового оборудования.

«М.видео-Эльдорадо» более двух лет в федеральном масштабе реализует постоянные программы по сбору в магазинах на корректную переработку всех видов техники в любом состоянии (совместно с ассоциацией «СКО Электроника-утилизация»), а также использованных батареек (совместно с Duracell). Проекты с прозрачным процессом для всех заинтересованных сторон направлены на сокращение объёма опасных отходов на полигонах. Уже собрано более 2,6 тыс. тонн техники и 70 тонн батареек. Электронные отходы передаются лицензированным предприятиям, где они перерабатывается на 80-90% во вторичное сырьё, которое используется для производства новых товаров.

В 2021 г. программа по сбору техники вышла на новый уровень – собрано 1,50 тыс.тонн отходов (60 тыс. единиц), а общее количество точек сбора увеличилось на 250 магазинов и теперь реализуется в 750 розничных точках (это более половины). Больше всего техники передали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля и Самары. В этом году планируется присоединить к программе ещё 200 магазинов в 10 регионах. Самой часто сдаваемой электроникой стали мобильные телефоны, чайники и утюги, а также аксессуары – наушники и кабели. Кроме постоянной программы, в обеих сетях регулярно проходят акции, когда можно сдать старую технику и получить скидку на новую из популярных категорий. «М.видео-Эльдорадо» также передала на переработку около 1 тонны собственной техники из офиса и магазинов.

В прошлом году на переработку было также собрано более 44 тонн или 2 млн штук батареек. Сдать их можно во всех магазинах двух брендов, для этого их необходимо опустить в специальные боксы. Активнее других устаревшие элементы питания сдавали в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани.

Компания также запустила пилотный проект по установке в магазинах фандоматов. Пользователи могут сдать пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки объёмом до 2 л., а взамен получить промокод на скидку 10% для покупки в «М.видео». Для этого необходимо только указать свой номер телефона на экране фандомата.

«М.видео» и «Эльдорадо» уже несколько лет предлагают покупателям вместо пластиковых пакетов, FSC-сертифицированную бумажную упаковку, произведённую максимально щадящим для природы способом. Часть средств от её продажи направляется на восстановление исторических ландшафтов широколиственных лесов в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире».

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Компания продолжает улучшать экологические показатели собственной деятельности и внедряет новые принципы в управлении отходами. Персонал сортирует отходы от операционных процессов (картон, бумагу, полиэтилен, пенопласт, дерево, ПЭТ-бутылки, пластик, ёмкости от санитайзеров, собственную оргтехнику, рекламные материалы) и передаёт их на переработку (уже собрано и передано на переработку 45 тонн). На утилизацию также передаётся устаревшее и неиспользуемое металлическое торговое оборудование.

Для повышения энергоэффективности действуют системы дистанционного управления электропитанием (установлены всего в 200 магазинах) и используются современные системы освещения, которые снижают влияние на электрические сети (с 2015 г. светодиодное освещение во всех магазинах).

ESG-трансформация является важной составляющей и в рамках стратегического направления по цифровизации клиентского пути. Во всех магазинах через мобильное приложение покупатель может узнать характеристики товаров, почитать отзывы о товарах, сравнить их, увидеть персональную цену, а также совершить оплату и быстрее получить товар. Чтобы сэкономить бумагу и расходные материалы, в новых магазинах используются ценники в электронном виде, для донесения дополнительной и рекламной информации используются преимущественно цифровые поверхности, включая телевизоры. При открытии новых розничных объектов компания использует преимущественно натуральные экологические материалы – дерево, стекло и бетон.