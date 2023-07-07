Xiaomi и iPhone больше не нужны. В России создается полностью отечественный смартфон на процессоре RISC-V

В России может появиться смартфон, разработанный и произведенный на территории страны. Его планирует выпустить компания Yadro, которая ранее представила свой новый планшет. Мобильник планируется собрать на процессоре с архитектурой RISC-V, но ее поддержка в Android находится пока что на начальном уровне. Релиз смартфона предварительно запланирован на начало 2024 г.

Полностью отечественный смартфон

Российская компания Yadro, крупный производитель серверов и систем хранения данных, собирается начать выпуск смартфонов под новым брендом Kvadra, пишет «Коммерсант». Ранее в мае 2023 г. под таким же названием компания выпустила планшет, внешне напоминающий Apple iPad, но имеющий более современные характеристики и работающий на модифицированной версии Android вместо iOS. В качестве альтернативной прошивки для него была предложена отечественная ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа».

По словам собеседника издания на российском рынке электроники, смартфон Kvadra не будет представлять собой очередной переименованный китайский мобильник, как было, например, с «Яндекс телефоном» в конце 2018 г. Yadro намерена организовать полноценное производство устройств и использовать отечественные печатные платы.

Что еще более важно, планы Yadro по выходу на рынок смартфонов с моделью (или модельным рядом) Kvadra – это планы не не десять лет вперед, а на самое ближайшее будущее. Первый мобильник по таким названием может поступить в продажу приблизительно через полгода – в начале 2024 г.

Россия обойдется без ARM

Источники издания утверждают, что будущий смартфон Yadro может быть построен на процессоре с архитектурой RISC-V. Это нестандартный подход, поскольку 99% современных смартфонов работают на процессорах с архитектурой ARM одноименной британской компании, тогда как RISC-V используется в чипах для более узкоспециализированных устройств.

Однако после 24 февраля 2022 г. именно RISC-V может стать для России единственной, которую можно использовать для создания современных чипов, поскольку она, в отличие от х86 и тем более ARM, является открытой. Другими словами, геополитика и решения властей не могут помешать российским компаниям использовать ее.

Ставка на RISC-V в России делается давно. Например, еще в конце 2021 г. Yadro вошла в международный альянс по развитию этой архитектуры, а осенью 2022 г. в стране была образована отечественная организация с аналогичными функциями. Среди ее участников – Yadro, «Байкал электроникс» (разработчик процессоров «Байкал») и многие другие. Также в октябре 2022 г. стало известно об интересе, проявляемом компанией «Аквариус» к разработке процессоров на RISC-V.

Менять прошивку не потребуется

Нельзя исключать, что смартфон Kvadra первого поколения (или нескольких поколений подряд) в итоге получит какой-нибудь ARM-процессор. Связано это с тем, что ОС Android, вернее, ее бесплатная и открытая версия Android Open Source Project, полноценной поддержкой RISC-V пока не обзавелась.

Начальная поддержка этой архитектуры в составе кодовой базы AOSP появилась лишь в середине осени 2022 г. – китайский ИТ-холдинг Alibaba Group подготовил для нее 76 патчей, из которых на первом этапе было внедрено 30.

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Возможно, именно по причине отсутствия полноценной поддержки RISC-V в Android вышедший в мае 2023 г. планшет Yadro Kvadra-T собран на ARM-процессоре. Но работа в этом направлении ведется – осенью 2022 г. в составе международного альянса по развитию RISC-V была сформирована рабочая группа Android SIG по интеграции кода для RISC-V в Android. Интернет-гигант Google принимает посильное участие в проекте.

Шанс есть, но он невелик

К моменту выпуска материала в России не существовало ни одного полностью отечественного смартфона, который и создавался, и массово производится на территории России. Но опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что Yadro вполне способна наладить весь цикл разработки мобильных средств связи – так считает как минимум советник директора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Алтухов.

Дмитрий Алтухов полагает, что Yadro вполне может выпускать смартфоны самостоятельно, или же она может заказать разработку и выпуск сторонней отечественной компании, тем более что с недавних пор такие в России есть. Как сообщал CNews, в июне 2023 г. базирующаяся в Калининграде компания GS Group запустила направление разработки и производства смартфонов.

Другой неназванный источник издания утверждает, что уложиться в отмеренные сроки (до начала 2024 г.) и начать выпуск смартфонов из российских компонентов Yadro будет «как минимум крайне сложно». «Возможно наладить производство собственных корпусов, пусть и не из широко используемого сейчас в индустрии поликарбоната, а из металла», – заявил он.

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Также нельзя забывать, что в России к моменту выхода материала полностью отсутствовало массовое производство почти всех компонентов смартфонов – в стране нет заводов, способных выпускать процессоры по современным нормам, гибкие шлейфы тоже придется заказывать из-за рубежа, да и производить экраны для мобильников тоже будут иностранные партнеры. С серийным выпуском аккумуляторов в России на июль 2023 г. тоже все было очень сложно.

Слишком много препятствий

В своем стремлении наладить выпуск смартфонов в России Yadro может столкнуться с дополнительными трудностями. По мнению исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, одна из потенциальных проблем – это импорт в Россию аппаратуры для выпуска печатных плат, а также ее запуск и отладка производства. «Оборудование для производства печатных плат с третьего по пятый класс – они используются, например, для выпуска автомобильной электроники – ввезти можно. С пятого по седьмой класс – это уже уровень вычислительной техники, седьмой класс и выше – платы для смартфонов», – сообщил изданию Покровский.

Как итог, российские смартфоны Yadro, с учетом всех инвестиций, могут стоить дороже китайских аналогов, сказал «Коммерсанту» Дмитрий Алтухов. Пока нельзя сказать, захотят ли россияне переплачивать за отечественный продукт, с учетом того, что из-за нового падения курса рубля уже в ближайшие недели их ждет подорожание вообще всей техники, включая мобильники китайских брендов.