Индексная книга (каталог) CNews*
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Яндекс.Справочник
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 18
Яндекс.Справочник и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9424 18
|Google LLC 12833 3
|МегаФон 11020 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5109 2
|Яндекс Украина 17 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
|X Corp - Twitter 2944 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16235 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
|Yahoo! 3730 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
|Филиппов Денис 81 3
|Ежов Фёдор 15 2
|Шитова Татьяна 8 2
|Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 2
|Чернин Роман 11 1
|Радченков Сергей 11 1
|Карнаухова Екатерина 8 1
|Кунегин Сергей 4 1
|Путин Владимир 3483 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481250, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.