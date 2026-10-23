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Яндекс.Справочник

СОБЫТИЯ

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23.10.2026 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения 1
23.06.2021 «Яндекс.справочник» станет частью «Яндекс.бизнеса» 1
22.07.2020 «Яндекс» добавил в «Справочник» доступ к расширенной статистике 1
26.02.2020 «Яндекс.справочник» ускорил модерацию данных с помощью машинного обучения 1
18.09.2019 Сервис онлайн-бронирования Bookform присоединился к Яндекс.Картам 1
14.05.2019 В приложении «Яндекс» для iOS появился автоматический определитель номера 1
05.12.2018 Алиса, Телефон у меня! 1
05.12.2018 «Яндекс» выпустил смартфон с «максимумом удобств за минимальные деньги». Цена. Опрос 1
05.12.2018 «Яндекс» анонсировал смартфон «Яндекс.Телефон» 1
11.04.2018 «Яндекс» научился определять, откуда звонят пользователю 1
15.03.2018 «Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника 1
10.10.2017 «Яндекс» запустил голосового помощника с чувством юмора 1
10.10.2017 «Яндекс» официально представил голосового помощника 1
12.10.2016 НСПК запустил геолокацию ближайших точек обслуживания карт «Мир» 1
29.03.2012 Цены на интернет в России рухнули, а скорость взлетела. ЦИФРЫ 1
02.11.2011 «Яндекс» начал поддерживать стандарт семантической микроразметки schema.org 1
15.04.2011 «Яндекс» запустил георекламу в Украине 1
27.01.2011 МГТС стала поставщиком справочной информации по Московскому региону для интернет-проекта «Яндекс.Справочник» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Яндекс.Справочник и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9424 18
Google LLC 12833 3
МегаФон 11020 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9590 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5109 2
Яндекс Украина 17 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5742 1
X Corp - Twitter 2944 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16235 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Yahoo! 3730 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3017 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 465 2
Яндекс Музей 9 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28662 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3671 7
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 344 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 6
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1180 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1019 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22867 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4518 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3299 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10207 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2541 2
Google Android - приложения и разработчики 747 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6732 2
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 649 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2849 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26659 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13364 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6746 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9872 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1113 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5165 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3423 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11995 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5453 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29973 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13185 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3831 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6488 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9760 1
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2376 1
USB modem - USB модем 313 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3240 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6155 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2882 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4140 1
Бронирование - Booking 1053 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14924 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2332 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 296 1
Google Android 15398 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 994 8
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 692 7
Apple iOS 8669 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 775 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2287 3
Microsoft Windows 17056 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 983 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 536 3
Google Android 8 - Android Oreo 199 3
Яндекс.Плюс 255 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 3
Яндекс.Телефон 31 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 384 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 133 1
Яндекс.Видео 38 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 1
Apple Локатор 88 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 86 1
GetContact 5 1
Qualcomm Aqstic WCD Hi-Fi - аудиочип 5 1
Яндекс.Бизнес 43 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Яндекс.Картинки - Yandex Images 16 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
Яндекс.Словари 10 1
Яндекс.Каталог 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3021 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Microsoft Windows 10 1959 1
Microsoft Windows 7 2009 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3595 1
Microsoft Office 4248 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 742 1
Oracle Java - язык программирования 3507 1
Apple Siri - Голосовой помощник 455 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 516 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Филиппов Денис 81 3
Ежов Фёдор 15 2
Шитова Татьяна 8 2
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 2
Чернин Роман 11 1
Радченков Сергей 11 1
Карнаухова Екатерина 8 1
Кунегин Сергей 4 1
Путин Владимир 3483 1
Россия - РФ - Российская федерация 169126 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48239 3
Украина - Одесса 197 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19839 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8714 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3251 1
Турция - Турецкая республика 2656 1
Украина 7975 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11794 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54293 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 635 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34440 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1228 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27773 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1143 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 217 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8345 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3083 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9303 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7599 1
Аренда 2731 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские - Барбершопы 306 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2086 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11551 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1909 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1644 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12474 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5866 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3825 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 298 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6644 1
Wikipedia - Википедия 662 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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