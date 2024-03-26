Черная светодиодная лента Yeelight в России

diHouse представляет новый продукт от бренда умного освещения Yeelight – черную светодиодную ленту Yeelight Obsid RGBIC. Устройство позволяет создать любую атмосферу как в жилых, так и в коммерческих помещениях: романтическую, праздничную, игровую, уютную. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Новый продукт Yeelight выполнен на базе технологии RGBIC, что дает возможность индивидуально управлять изменением цвета каждого диода на ленте. Данная функция дает более точное и персонализированное цветовое отображение.

Устройство синхронизируется с музыкой, фильмами, играми и многим другим без подключения веб-камеры. В процессе воспроизведения эффектов не происходит задержек и перебоев. Если необходимо создать стандартное освещение на каждый день, лента работает как обычный светильник: цветовая температура и яркость настраиваются.

Фото: diHouse Черная светодиодная лента Yeelight в России

Лента выполнена в глянцевом черном цвете, что позволяет ей не выделяться на фоне большинства устройств и темных поверхностей. Длину можно увеличить до пяти метров, используя модули-удлинители, а также уменьшить, обрезав ленту в указанных местах.

Интегрируется в системы умного дома Apple HomeKit, Google Home, Alexa, Samsung SmartThings и др.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.