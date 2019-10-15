Обновление iOS не дает говорить по iPhone дольше одной минуты

После установки iOS 13.1.2 все телефонные звонки сбрасываются примерно через минуту после начала. Этот релиз — уже третья попытка Apple исправить многочисленные недостатки iOS 13, выпущенной меньше месяца назад.



Проблемы iOS 13.1.2

Обновление iOS до версии 13.1.2 вызывает проблемы с телефонными звонками на iPhone — они прерываются в течение минуты после начала. Пользователи жалуются на это в социальных сетях и на форумах поддержки Apple, на что обратил внимание ресурс ZDNet. Судя по всему, проблема распространена довольно широко.

Официального патча пока что нет, но пользователи пишут, что может помочь сброс сетевых настроек. Чтобы его выполнить, нужно пройти в пункт «Настройки» > «Общие» > «Сброс» > «Сброс настроек сети».

Кроме того, после выхода iOS 13.1.2 пользователи продолжают жаловаться на повышенную скорость разрядки аккумулятора. В отдельных случаях речь идет даже о его перегреве.

Как лечат iOS 13

Следует отметить, что сам релиз 13.1.2, выпущенный Apple в конце сентября, был призван исправить некоторые проблемы в работе iOS 13. Компания начала развертывать тринадцатую версию своей мобильной операционной системы 19 сентября. Но уже 24 сентября Apple пришлось выпустить релиз iOS 13.1, в котором устранялись различные неполадки. Практически в течение суток после этого пришлось также выпустить версию iOS 13.1.1, которая в числе прочего должна была отрегулировать слишком быстрый расход аккумулятора.

В iOS 13 появился «темный режим»

Таким образом, iOS 13.1.2 — это уже третья попытка наладить работу iOS 13. В данном релизе была исправлена ошибка, которая возникала при создании резервной копии системы в iCloud — до этого система отображала прогресс операции уже после ее завершения. Также обновление вылечило сбой в работе камеры и дисфункцию вспышки. Кроме того, iOS 13 страдала потерей данных о калибровке дисплея и разрывом соединения Bluetooth с некоторыми автомобилями — эти проблемы также были устранены в iOS 13.1.2.

Что нового в iOS 13

Тринадцатая версия iOS была анонсирована на Всемирной конференции разработчиков Apple в июне 2019 г. Разворачивать систему Apple начала 19 сентября, с выпуском новых iPhone. Одним из самых ожидаемых нововведений стал «темный режим» — тема, в которой все отображается преимущественно на черном фоне.

Помимо прочего, был внедрен новый способ заряжать аккумулятор: до 80% зарядка идет как обычно, а потом ее скорость снижается, что должно благотворно сказываться на продолжительности жизни батареи.

В приложении для работы с фотографиями появилась вкладка, которая облегчает просмотр снимков. Редактор фотографий получил несколько новых инструментов — теперь там можно вручную менять оттенки, резкость, четкость и т. д. Также у пользователей появилась возможность самостоятельно настраивать фотофильтры и редактировать видео. В приложении «Камера» были добавлены инструменты обработки портретов.

Также были обновлены параметры конфиденциальности. В iOS 13 пользователь должен запретить или разрешить каждому приложению доступ к своему местоположению — система выдает ему соответствующий запрос при запуске приложений. Еще пользователям дали возможность авторизоваться на различных сайтах с помощью Apple ID — так же, как это можно сделать через аккаунт Google или Facebook.

Кроме того, в HomeKit появилась возможность передавать видео с камер наблюдения в хранилище iCloud, а в приложении «Дом» была реализована поддержка быстрых команд Siri. Само приложение для создания быстрых команд стало системным, его не нужно устанавливать. Англоязычная Siri больше не говорит записями человеческого голоса — весь звукоряд генерируется.

Помимо этого, iMessage стал больше похож на мессенджеры типа WhatsApp и Viber, в приложении «Напоминания» появилась сортировка напоминаний по времени, а клавиатура получила режим QuickPath, позволяющей вводить буквы методом свайпа. Были улучшены приложения «Почта», «Заметки», «Файлы», «Здоровье», «Файлы», «Книги», «Календарь», «Музыка», «Карты» и браузер Safari.